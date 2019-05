Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista de la TVR Iasi afirma ca a fost agresata joi de unul dintre manifestantii veniti la mitingul regional al Partidului Social Democrat. Jurnalista Roxana Costas a povestit pe pagina sa de socializare ca a fost nevoita sa intrerupa in timp ce filma cu telefonul mobil momentul in care soseau…

- Aproximativ 6.000 de persoane s-au strans joi seara in Piata Unirii din Iasi, la scurt timp dupa ce participantii la mitingul regional al PSD au parasit zona. Adunati in jurul statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza, protestatarii au scandat lozinci impotriva lui Liviu Dragnea si a PSD.…

- La mitingul PSD de astazi, de la Iași, au fost prezenți peste 40.000 de oameni in Piața Unirii, unde mai mulți lideri ai PSD au vorbit despre ce vor sa realizeze la nivel european. Liviu Dragnea le-a vorbit celor prezenți despre proiectele pe care PSD le are pentru Iași și pentru Moldova in general.…

- Liviu Dragnea va fi prezent la Iasi joi, 9 mai, la ieșirea in strada. Mitingul va avea loc in ziua in care la Sibiu are loc Summitul Uniunii Europene. Pe retelele de socializare sunt anuntate proteste anti-Dragnea, concomitent cu evenimentul PSD din Piata Unirii. Celebrul protestatar Sandu…

- Traian Basescu scrie miercuri, într-o postare pe Facebook, ca Liviu Dragnea și premierul ungar Viktor Orban sunt doi politicieni „rataciti prin Europa” care, prin sfidarea summitului de la Sibiu, spera sa primeasca mai multa atentie decât reuniunea de joi a liderilor europeni.…

- "Doi rataciti prin Europa. Dragnea si Orban. Cu ocazia summitului informal de la Sibiu, doi politicieni au decis sa sfideze evenimentul, fiecare in felul sau, dar avand aceeasi motivatie si anume faptul ca europenii ii detesta si ii considera nefrecventabili. Liviu Dragnea, dispretuit…

- Mitingul cu spectacol folcloric al PSD, anuntat la Iasi, pe 9 Mai, de Ziua Europei, la care urmeaza sa participe si liderul partidului, Liviu Dragnea, va primi replica contestatarilor partidului. Pe Facebook a inceput mobilizarea pentru organizarea unor contramanifestatii, din partea societatii civile.…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a inceput destul de timid, din cauza Sarbatorilor de Paste si de 1 mai. Astfel, partidele au preferat discretia, in aceasta perioada de sarbatori, cu mesaje in special pe Facebook, dar urmeaza sa demareze in forta, incepand cu data de…