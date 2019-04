Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni din satele Doljului sunt urcați acum în autobuze albe, pentru a fi duși la mitingul organizat de PSD vineri dupa-amiaza în Craiova, spune deputatul USR Adrian-Claudiu Prisnel.Parlamentarul USR de Dolj a postat pe Facebook imagini video cu autobuzele care vor duce manifestanții…

- ”Mitingul se va desfasura de la ora 16,00 pe strada A.I.Cuza, in fata Teatrului National 'Marin Sorescu' din Craiova. Vom fi toti imbracati in alb. Este primul miting pe care il facem din perspectiva alegerilor europarlamentare. Vor fi prezenti pe scena lideri din Oltenia, primii 20 de candidati,…

- PSD anunța pentru vineri, ora 16.00, un miting pre-campanie electorala la Craiova, unde se lauda ca va strange 40.000 de persoane. Evenimentul a fost facut public de senatorul social-democrat Claudiu Manda la un post de...

- Social - democratul Claudiu Manda a oferit detalii de ultima ora despre mitingul pregatit de PSD pentru vineri, la Craiova. Acțiunea de strada a PSD are loc chiar in aceeași zi in care președintele Klaus Iohannis a convocat partidele politice la negocieri pe tema referendumului pe justiție.Citește…

- "Avea o sansa reala in a-si recaștiga electoratul" "In privinta NATO, ne aducem aminte ca, in 2002 am fost invitati la Praga, in 2004 pe peluza Casei Albe, intram efectiv in NATO. Noi fara NATO, in acest moment, in cateva luni ne dezmembram ca tara. Pentru noi, este esentiala intrarea in…

- "Eu nu imi revin, dupa articolul celor de la Europa Libera. Este, dupa stiinta mea, prima analiza realista pe care o face un organ de presa semnificativ din lumea occidentala, vizavi de doamna Kovesi si situatia din Romania. Adesea, am discutat de razboiul romano-roman, tot dezastrul din Romania,…

- Primavara aceasta, copiii și adolescenții din Romania vor avea parte de o premiera mult așteptata: Karol Sevilla, tanara artista devenita idolul unei generații, va concerta pentru prima oara in Romania, in cadrul turneului "Karol Sevilla y sus hermanas – The European Tour". Cu 9 milioane de urmaritori…

- Președintele Comisiei de Control al SRI sustine ca nas va fi un primar de comuna, coleg de partid. Manda a facut vorbit si despre casa in care va locui alaturi de viitoarea sa sotie. "Nunta o sa fie in doua etape, cununia civila in februarie si nunta in martie. In decembrie ne-am hotarat sa…