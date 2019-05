Liviu Dragnea va fi prezent la Iasi joi, 9 mai, la ieșirea in strada. Mitingul va avea loc in ziua in care la Sibiu are loc Summitul Uniunii Europene. Pe retelele de socializare sunt anuntate proteste anti-Dragnea, concomitent cu evenimentul PSD din Piata Unirii.

Celebrul protestatar Sandu Matei a anunțat ca vrea sa se ”costumeze” in... Liviu Dragnea la mitingul PSD de la Iași.

”Azi la IASI sunt ,,solidar,, cu Dragnea si voi purta mustata....si alte accesorii. Jandarmul care ma identifica merita premiat”, a scris Sandu Matei pe Facebook.

