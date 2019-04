Miting PSD. Dragnea - Dide la Craiova. Nimeni nu a surprins momentul

Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguța Vasilescu a vrut sa arate ca PNL se afla in eroare și a publicat mai multe fotografii de la mitingul PSD de vineri de la Craiova. Mai mult decat atat, ministrul a publicat imagini prin care a demonstrat cum arata și un miting PNL. In dreptul pozelor de la mișcarea de strada a PNL,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis participantilor la mitingul de la Craiova de vineri ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa raspunda pentru „casele furate” si l-a acuzat pe seful statului ca vrea sa distruga PSD. „Asta este PSD, asta e partidul pe care Iohannis si clica lui vrea sa-l distruga.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat, vineri, simpatizanții partidului prezenți la mitingul din Craiova, ca și-a ales nașii pentru nunta cu iubita sa, Irina Tanase. Dragnea a spus ca iși dorește ca nași sa-i fie liderii PSD Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu, proaspat casatoriți. „Daca…

- Urmandu-le lui Claudiu Manda, Liei Olguta Vasilescu si celorlalti pesedisti care au rostit discursuri de la tribuna instalata special pentru evenimentul de lansare a candidatilor PSD la europarlamentare, de vineri, de la Craiova, Liviu Dragnea a adus in discutie faptul ca ar fi primit mai multe mesaje…

- Mitingul PSD de la Craiova a inceput in urma cu cateva zeci de minute, cu un incident. Un a fost ridicat de jandarmi dupa ce a fost prins cu un cuțit la el.Citește și: Mihai Tudose ii DISTRUGE pe Carmen Avram și Chris Terhes: 'Este clar ca cineva a venit cu lista de-a gata' In aceste…