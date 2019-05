Maramures: Atentionare meteorologica valabila pentru zilele de luni si marti

Atentionarea este valabila in intervalul 20 mai, ora 12.00 – 21 mai, ora 06.00 Fenomenele vizate sunt: precipitatii inseminate si instabilitate atmosferica accentuate. In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramures, nordul… [citeste mai departe]