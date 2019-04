Miting PSD cu mii de oameni la Craiova

Stiri pe aceeasi tema

- PSD va organiza vineri, la Craiova, un miting electoral la care senatorul Claudiu Manda susține ca vor participa 40.000 de oameni. Sambata trecuta, la Craiova a avut loc un miting electoral al PNL, dar Claudiu Manda susține ca manifestația PSD ...

- Claudiu Manda a postat, sambata seara, pe Facebook, o fotografie in care apare alatur de soția sa, Lia Olguța Vasilescu, și de primarul din Targu-Jiu, liberalul Marcel Romanescu."Acum... Alaturi de colegul meu de facultate, Marcel Romanescu.Baiat bun, dar a greșit partidul...",…

- Liberalii au organizat, sambata, un miting la Craiova, in fieful PSD. Reuniunea care a avut loc pe Esplanada Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova, unde PNL si-a prezentat candidatii la europarlamentare, in frunte cu Rares Bogdan. Liderul PNL le-a cerut primarilor sa se mobilizeze, in campanie,…

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019: Liderul PSD Liviu Dragnea le-a spus jurnaliștilor, joi, intr-o discuție informala, ca mitingul ar putea sa aiba loc vinerea viitoare, pe 12 aprilie. Organizațiile județene PSD au fost sfatuite sa organizeze mitinguri de campanie pentru europarlamentare. Liderul…

- Social-democrații vor organiza, cel mai probabil, un amplu miting de campanie, locația aleasa fiind municipiul Craiova, un fief electoral al PSD.Liderul PSD Liviu Dragnea le-a spus jurnaliștilor, joi, intr-o discuție informala, ca mitingul ar putea sa aiba loc vinerea viitoare, pe 12 aprilie.…

- Salariatii din Craiova ai firmei de protectie de paza G4S au intrat luni dimineata intr-o greva spontana din cauza nemultumirilor legate de salarii. Oamenii de la centrul din Banie, care ofera servicii de transport valori pentru judetele Dolj, Olt si ...

- Salariatii din Craiova ai firmei de protectie de paza G4S au intrat luni dimineata intr-o greva spontana din cauza nemultumirilor legate de salarii. Oamenii de la centrul din Banie, care ofera servicii de transport valori pentru judetele Dolj, Olt si ...

- Localnicii din județul Dolj arunca deșeurile menajere pe camp sau le ard in gospodarii, deoarece mașinile de gunoi nu mai sunt primite la unicul depozit existent in Craiova, la Mofleni, in urma unor neințelegeri dintre autoritați și operatorul gropii, in privința prețului potrivit mediafax.In…