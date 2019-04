Miting PSD Craiova. Orban: Oamenii au fost aduși cu arcanul ”Este lucrul cel mai grav care s-a petrecut ieri, nu este mitingul PSD, pot sa va spun cu certitudine ca au adus oamenii cu arcan, ca i-au obligat pe primari sa-i aduca pe cei de la ajutorul social, pe angajații primariilor, pe angajații instituțiilor publice conduse de PSD-iști. I-au obligat pe angajații societaților regiilor și entitaților din subordinea primariei și a consiliului județean. Pur și simpu au fost aduși cu arcanul. Acolo, 80% dintre oamenii de acolo nu ar fi ajuns acolo daca nu erau forțați de șefii lor de la PSD și oricum cred ca jumatate din cei care au participat nu vor vota… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

