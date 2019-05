Miting PNL. Ludovic Orban, discurs complet "Bine v-am gasit frati romani! Vreau sa aud din piepturile voastre strigatul pe care il asteapta Romania! PNL, victorie! Victorie!



Oameni buni, anul acesta se implinesc 30 de ani de cand am iesit in strada cu curaj, infruntand fortele de represiune ale regimului comunist. Revolutia nu s-a terminat. In anul acesta, la 30 de ani de la Revolutie, avem misiunea sfanta sa finalizam Revolutia si sa readucem Romania romanilor liberi, romanilor cinstiti,oamenilor muncitori, oamenilor corecti, oamenilor care isi iubesc tara, oamenilor care vor ridicarea acestei tari.



Chem alaturi de…

Sursa articol: dcnews.ro

