MITING pentru eliberarea Dragnea, la Rahova - LIVE TEXT / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Se anunta protest joi, la Penitenciarul Rahova, pentru sustinerea fostului presedinte PSD si eliberarea acestuia. Organizarea protestului a fost anuntata, pe Facebook, de catre Codruta Cerva, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis contestatia prin care completurile de trei judecatori au fost…

- "Decizia de azi a CCR ne arata ca in prima instanța Dragnea a fost condamnat de un complet ilegal. Acum ar trebui eliberat! Liviu Dragnea este DEȚINUT POLITIC! AJUNGE! Așa nu se mai poate! Asta nu este Dreptate! CHEM PE TOȚI OAMENII CARE MAI CRED IN DREPTATE IN ȚARA ASTA, SA STRIGAM IMPOTRIVA…

- "Aceasta postare este in totala contradictie cu filosofia de viata prezenta in tarile nordice. Danemarca este una dintre cele mai civilizate tari din lume. A face glume pe seama vietii si libertatii unui om, care in momentul acesta este un inalt lider politic in Romania, lider ales, este total neobisnuit.…

- CCR a amanat pana in 5 iunie decizia in privința completurilor de 3 judecatori. Curtea Constituționala a amanat pana in data de 5 iunie decizia referitoare la sesizarea lui Florin Iordache cu privire la completurile de 3 judecatori de la Inalta Curte, o decizie care poate influența procesul pe care…

- Maria Grapini s-a laudat singura pe Facebook, iar postarea ei a atras valuri de ironii pe rețeaua de socializare. Europarlamentarul a postat sambata pe pagina ei oficiala un mesaj alaturat unei știri despre Liviu Dragnea, care vorbea despre sancționarea firmelor care vand produse de calitate inferioara…

- Inalta Curte judeca un nou termen in dosarul lui Dragnea. Vineri, Curtea Constituționala trebuie sa ia decizia anului pentru dosarul sefului PSD: hotaraște daca completurile de trei judecatori sunt sau nu legale.

- „Facem apel catre Curtea Constitutionala sa suspende procedura de judecata a cererii depuse de Florin Iordache care vizeaza completurile de 3 judecatori (Dosarul nr.642E/2019) pana la solutionarea sesizarii de neconstitutionalitate inaintate de PNL in ceea ce priveste art. 35 alin. (1)-(3) din Regulamentul…

- Victor Ponta susține ca Liviu Dragnea va scapa de condamnare in dosarul angajarilor fictive, miercuri, cu ajutorul CCR. Curtea Constituționala se pronunța in 10 aprilie asupra conflictului juridic dintre Parlament și Inalta Curte, la sesizarea lui Florin Iordache. O decizie favorabila la instanta constitutionala…