Stiri pe aceeasi tema

- Astfel s-ar putea ajunge la dublarea suprafetei actuale cultivate cu hamei. "Astazi, una dintre provocarile pe care incercam sa le realizam din punct de vedere legislativ este amendarea Legii 17/2014, legea care reglementeaza vanzarea terenurilor in extravilan si anume sa incercam sa introducem…

- Cazul adolescentei care a incercat sa se sinucida si le-a spus psihologilor de la Asociația Telefonul Copilului ca a fost abuzata timp de 6 ani de catre tatal vitreg, dar ca niciunul dintre psihologii și psihiatrii cu care a vorbit nu au crezut-o, ridica o intrebare importanta. Ce ar trebui și ce poata…

- Alergia la ambrozie, o planta invaziva aparuta relativ recent in Europa, afecteaza din ce in ce mai multe persoane in fiecare an. Reacțiile sunt sub diverse forme, de la crize de astm și pana la simptome asemanatoare unei racelii agresive. Doar diagnosticul unui specialist poate stabili gradul de sensibilitate…

- Un salvator din Abrud a fost desemnat pompierul anului cu ocazia Zilei Pompierilor, dupa ce și-a pus viața in pericol pentru a salva de la inec o fetița luata de o viitura, in apropiere de Sebeș. Tanarul a fost invitat la București unde a primit onorul tuturor colegilor, semenilor pe care i-a ajutat…

- Secretarul britanic pentru Brexit, Steve Barclay (foto), a semnat duminica ordinul de aplicare a legii care o abroga pe cea din 1972, care stabilea aderarea la Uniunea Europeana, respectiv transpunerea legislației europene in legislația britanica, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Ieșirea…

- Formația rock The Cure, din Marea Britanie, susține luni seara primul concert in Romania, in cadrul evenimentului Rock the City, care are loc in Piața Constituției din București. Cu o istorie de 40 de ani ani in spate, formatia The Cure concerteaza luni seara pentru prima oara in Romania. The Cure inseamna:…

- 32 de autori romani participa, cu sprijinul Institutului Cultural Roman, la cea de-a XX-a ediție a Festivalului Literar „Luna Lecturilor de Autor”, desfașurata in perioada 1 iulie – 4 august 2019 la Brno și Ostrava (Cehia), Kosice (Slovacia), Wroclaw (Polonia) și Liov (Ucraina). „Luna Lecturilor de…