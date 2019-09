Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane, alergici la polenul de ambrozie si specialisti, au protestat duminica, in Parcul Kiseleff, pentru a atrage atentia asupra faptului ca legea privind combaterea efectelor ambroziei nu se aplica. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES Evenimentul "Tu stii cum arata ambrozia?" este parte…

- Mai multi locatari ai unui bloc din sectorul Botanica al Capitale s-au trezit in aceasta dimineata cu masinile sparte. Culmea este ca automobilele pradate de hoti erau parcate in vizorul camerelor de supraveghere.

- Ca Timișoara și multe alte localitați din județul Timiș s-au umplut de ambrozie nu mai este un secret pentru nimeni. Delasarea este resimțita din plin de timișorenii alergici la ambrozie, unii dintre ei preferand sa nici nu iasa din case in aceasta perioada. Ce nu era foarte clar pana acum –…

- Un operator de la Centrul unic pentru apeluri de urgenta a fost suspendat si a fost pus la dispozitie dupa ce s-a aflat ca acesta a folosit un limbaj injurios la adresa unei femei de etnie roma care ceruse ajutor la 112. Precizarile vin dupa ce ziarul „Libertatea” a relatat o discutie intre o femeie…

- Secretarul britanic pentru Brexit, Steve Barclay (foto), a semnat duminica ordinul de aplicare a legii care o abroga pe cea din 1972, care stabilea aderarea la Uniunea Europeana, respectiv transpunerea legislației europene in legislația britanica, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Ieșirea…

- In premiera in Romania, politistii locali au sanctionat un bucurestean pentru ca nu si-a ingrijit animalul de companie. „Diagnosticul medicilor veterinari a fost dur: Norocel avea metastaze pulmonare, tumori la nivelul ficatului si splinei si metastaze suprarenale. Numele nu era a lui. I-l pusesera…

- In asteptarea motivarii deciziei CCR privind completele de 3 judecatori de la Inalta Curte, sa examinam cu mai multa atentie comunicatul emis dupa anuntarea deciziei prin care s-a constatat un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte, generat de neconstituirea completelor…

- Polițiștiii au efetuat o razie printre taximetriștii din Capitala. In urma verificarilor au fost date amenzi in valoare de 45.000 de lei, au fost retrase 25 de certificate de inmatriculare și a fost intocmit dosar penal pentru alcool. Polițiștii au efectuat razia in randul taximetriștilor pentru a verifica…