Stiri pe aceeasi tema

- In centrul Chisinaului a fost organizat duminica un miting pentru sustinerea Partidului Democrat (PDM), formatiunea lui Vlad Plahotniuc, persoanele sosite in Piata Marii Adunari Nationale scandand ''Noi...

- Fara briefinguri saptamanale cu anunțuri de ultima ora, fara intalniri in public cu știri la holding și postari pe facebook, fara evenimente de inaugurare a unor drumuri reparate, fara cadouri din partea Fundației Edelweiss, toate acestea au disparut din ultimile saptamani, timp in care nu a fost nici…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, se simte bine. Presedintele democratilor a iesit in public, dupa ședința Biroului permanent al Partidului Democrat din Moldova, si a dezmintit speculatiile unora precum ca acesta ar avea probleme de sanatate.

- Liderul Partidului Platforma „Demnitate și Adevar”, Andrei Nastase, recunoaște ca a cerut ajutorul organelor de drept din Federația Rusa în disputa sa cu președintele Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc. Acesta a fost pus în dificultate astazi, atunci când a fost…

- Președintele Igor Dodon, prim-ministrul Pavel Filip și liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc sunt politicienii în care moldovenii au cea mai mare încredere. Acest lucru rezulta din cel mai recent sondaj realizat de IMAS. Astfel, 47,9 la suta dintre…

- In jur de 20 de producatori agricoli vor participa duminica, 24 martie, la un targ al strugurilor, care se va desfasura in scuarul Catedralei mitropolitane „Nasterea Domnului” din centrul Capitalei. Producatorii, care au ramas in luna martie cu frigiderele pline cu productie, vor propune struguri „Moldova”,…