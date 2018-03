Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul a inceput cu un spectacol folcloric, dupa care a fost intonat imnul de stat al Romaniei, la final, zecile de mii de particpanti scandand indelung "Unire!!". Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- 140 de localitați din Republica Moldova au semnat unirea cu Romania. Alte 7 localitați din Repubica Moldova au votat, sambata, 24 martie, declarații simbolice de unire cu Romania. Orașele Edineț și Strașeni și satele Pnașești, Gașpar, Tuzara, Crampieni și Pelinei. La Strașeni, declarația de unire a…

- In Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau (PMAN) sunt asteptati, duminica, cateva zeci de mii de oameni, care vor marca printr-o manifestatie implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Participantii lanseaza, cu aceasta ocazie, si Proclamatia Marii Adunari Centenare.

- Marea Adunare Centenara se va desfasura in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, locul in care acum aproape 30 de ani incepea Miscarea de Renastere Nationala si erau organizate primele intruniri pentru revenirea la valorile stramosesti. La manifestatia care va aduna cetateni ai Republicii Moldova…

- Liderul USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau. Parlamentarii Uniunii vor participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Presedintele USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau, unde va participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES se arata ca prezenta…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu si liderul PNL, Ludovic Orban, sunt in lista policitienilor romani care si-au confirmat prezenta la Marea Adunare Centenara de la Chisinau de duminica, 25 martie.

- Marti, 27 martie, de la ora 18.00, la Centrul Multifunctional Pitesti, Filarmonica Pitesti organizeaza un spectacol muzical-artistic dedicat centenarului unirii Basarabiei cu Romania, sustinut de artisti de la Chisinau. Vor urca pe scena: Liviu ...

- Mai multi politicieni romani, printre care Traian Basescu si Ludovic Orban, vor participa, duminica, la Chisinau la o manifestatie dedicata celor o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, relateaza site-ul Unimedia.info.

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru "Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie 2018, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut, se arata in comunicatul Platformei…

- La 100 de ani la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru „Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut. Alianta pentru Centenar organizeaza o excursie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL sustine unirea si ca Romania este pregatita pentru realizarea acesteia, insa trebuie sa existe o vointa exprimata in Republica Moldova

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova, un proces in care tara noastra ar trebui sa faca mai mult si sa aduca "un plus de concretete" actiunilor sale. "Unirea o va face poporul prin decizia pe care o va lua (...)PNL, asa cum a fost in…

- Consilierii municipali din Buzau au aprobat, joi, intr-o ședința extraordinara a Consiliului Local Municipal o declarație de unire cu Republica Moldova. Decizia a aparținut primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a decis sa „proclame Unirea simbolica a Buzaului cu Republica Moldova in…

- Casa de Cultura din Odobești va invita la sarbatorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu Regatul Romaniei, act savarșit la 27 martie 1918, la Chișinau. Evenimentul va avea loc, miercuri, 21 martie, de la ora 11.00. Cu titlul „Basarabia, pamant romanesc”, evenimentul este o invitație…

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, in sedinta CEN al PMP, ca Sadova, localitatea in care s-a nascut Igor Dodon, a votat unirea Republicii Moldova cu Romania, afirmand ca este important ca administratiile din Romania sa fie stimulate pentru a sustine si ele unirea.

- O declaratie de reunire a Romaniei cu Republica Moldova a fost semnata, miercuri, de conducerea Consiliului Judetean (CJ) Prahova si de consilierii judeteni, prin acest document cerandu-se Parlamentelor celor doua tari sa adopte o declaratie comuna privind reintregirea tarii si a neamului romanesc,…

- In anul Centenarului Unirii, lansam o noua campanie, marca TVR Moldova, despre personalitatile care au contribuit la Unirea din 1918. O rememorare a faptelor si a oamenilor care au coagulat constiinta nationala si au facut primii pasi spre unirea Basarabiei cu Romania.

- Fostul președinte Traian Basescu le solicita liderilor din coaliția de guvernare sa schimbe tema zilei și sa se uite in Republica Moldova, acolo unde 76 de localitați au cerut deja unirea cu Romania.Citește și: Frans Timmermans confirma: fondurile europene vor fi acordate in conformitate cu…

- Senatorul român Iulia Scântei scrie într-o postare pe facebook ca, Parlamentul Republicii Moldova a refuzat sa dea curs invitației de a avea o ședința comuna a Parlamentelor României și Republicii Moldova care ar fi trebuit sa aiba loc la Iași sau la Chișinau. …

- Cunoscut drept un susținator și un fan infocat al lui Vladimir Putin, Igor Dodon l-a laudat pe liderul de la Kremlin! Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand…

- Biblioteca Judeean &rdquoPanait Istrati&rdquo Brila organizeaz în data de 27 martie 2018 concursul colar de istorie BASARABIE FLOARE DE DOR! &ndash 100 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA.Concursul este adresat elevilor de liceu din municipiul Brila din clasele IX &ndash XII (1519 an...

- Numarul localitatilor care au semnat o Declaratie simbolica de Unire cu Romania a ajuns la 34 odata cu semnarea, vineri, a documentului de catre satul Chetrosu din raionul Drochia. Documentul semnat de catre Consiliul satesc din Chetrosu se constituie intr-un demers adresat Presedintiei si Parlamentul…

- Fostul președinte al Romaniei se arata mandru ca tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza Declarația simbolica de Unire. „Alooooo ! Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului ! Se aude ? A inceput Unirea !", a scris Basescu pe pagina sa de facebook.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca la Chisinau inca nu exista o vointa politica clara pe subiectul solutionarii problemei transnistrene. Seful statului a subliniat ca atat timp cat in Guvern sunt persoane care pledeaza pentru unirea cu Romania, conflictul din stanga Nistrului nu…

- Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin a lansat un atac dur la adresa lui Traian Basescu, pe care il acuza ca, deși are cetațenie moldoveneasca, nu recunoaște Republica Moldova ca stat. „Cum sa fii cetațean al R. Moldova și sa nu recunoști acest stat? Dar cine va ține aici? Ai cetațenie romana,…

- Vladimir Voronin a spus la o emisiune tv ca Traian Basescu, presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Moldova, cand era marinar "a cazut cu capul de puntea vasului și are probleme", in timp ce noi ne uitam la el "ca la un om sanatos", potrivit Deschide.md. "Cum sa fii cetațean…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop – Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice,…

- Teatrul National „Mihai Eminescu" din Chisinau s-a intors dintr-un turneu efectuat la Iasi si Bucuresti in perioada 23-29 ianuarie. Acesta a avut loc in cadrul proiectului „Teatrul romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau", organizat in contextul Centenarului Unirii.

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis ca audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila sa se desfasoare astazi, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. ”Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de luni (n.n. – astazi),…

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Zeci de oameni au huiduit in timpul discursurilor oficialitatilor care au luat parte la manifestarile organizate la Iasi de ziua Unirii Principatelor Romane. Oamenii au scandat "Vrem autostrada, nu penali pe strada", "Hotii, hotii", si "PSD, ciuma rosie". Scandarile au inceput odata…

- Cateva mii de oameni au luat parte, miercuri, in Piata Unirii din Iasi, la manifestarile organizate de ziua Unirii Principatelor Romane. Unele persoane aveau bannere cu mesaje prin care cereau inceperea lucrarilor la autostrada Iasi-Targu Mures, in timp ce un alt grup, venit de la Chisinau, avea pancarte…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea, cel care s-a remarcat, in special, dupa ce a rupt harta Romaniei Mari in Parlamentul Republicii Moldova, a declarat ca activitatea lui Traian Basescu la Chisinau este o dovada a „intentiilor imperialiste reale ale Bucurestiului – sa obtina disparitia statului moldovenesc…

- Opoziția și-a stabilit mandatul pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, pentru desemnarea unui nou premier, in urma demisiei lui Mihai Tudose. PNL și USR cer anticipate, iar PMP va propune propriul premier. Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri…

- 2018 e despre Basarabia, 2018 e despre Unire. Începem anul Centenarului adunându-ne acolo unde ne doare: la Prut. Trecerea în 2018 ne va gasi cerând Unirea la PRUT. Un steag imens de 100 de metri va fi purtat pe brațe de unioniști la Falciu la ora 14:00 și…