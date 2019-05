Miting Iași. Dragnea: Îl facem și dacă nu vine Dăncilă! Intrebat daca la mitingul electoral de la Iași va veni și premierul Dancila, Liviu Dragnea a spus ca: ''Mitingul se va organiza chiar daca nu vine doamna prim-ministru. Avem aceasta capacitate. Vom avea un miting la Iași și s-ar putea sa apara contra-manifestații ..foarte bine. Daca așa vor sa se joace in campanie, așa vom juca in aceasta campanie. Sa nu creada Iohannis și slugile lui ca doar ei au dreptul sa urle sau sa țipe. Putem sa lasam și noi oamenii noștri care sunt foarte nervoși sa faca contra-manifestații. Nu ma aștept sa ințeleaga ceva din mesajul acesta, nici el, nici mascaricii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

