- Candidatul aflat pe prima pozitie pe lista Partidului National Liberal pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat ca PNL poate scoate un "scor istoric" la alegerile din 26 mai, respectiv intre 25 si 30 ."Cred ca, pe data de 26 mai, Ludovic Orban va anunta un scor istoric al PNL, intre…

- ​PNL a organizat sambata primul miting electoral in fieful lui Liviu Dragnea, la Alexandria. La final, liberalii au invitat participantii la un mars care-i va avea in frunte pe Ludovic Orban si pe Rares Bogdan.

- Rareș Bogdan, cel care deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare, impreuna cu președintele PNL, Ludovic Orban, se afla intr-o vizita Post-ul Euroalegeri 2019: Candidatul PNL, Rareș Bogdan, și-a inceput vizita in Dambovița, la Titu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Partidul Național Liberal organizeaza duminica, 7 Aprilie 2019, evenimentul ”Intalnire Regionala Centru cu aleșii locali, activul de partid și candidați PNL pentru alegerile europarlamentare”, care va avea loc de la ora 12.45, evenimentul va avea loc la Brașov, in aer liber in Piața Sfatului. ”La intalnire…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, spune ca partidul pe care il conduce a strans cel mai mare numar de semnaturi de sustinere a listelor de candidati pentru alegerile europarlamentare si considera ca votul pentru liberali la aceste alegeri are valoarea unuia pentru o adevarata…

- Candidatul PNL la alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a intrat direct in paine dupa validarea in forurile de conducere ale Partidului Național Liberal. El s-a aflat azi alaturi de președintele Ludovic Orban in Sectorul 1 din București intr-o acțiune de strangere de semnaturi in sprijinul listei…