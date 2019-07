Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de persoane participa duminica in Piata Victoriei din Capitala la un miting de protest impotriva adoptarii de catre Guvern a OUG privind Codul Administrativ. Imbracati in costume populare, fluturand steaguri si intonand cantece patriotice, participantii la miting au respins Codul Administrativ…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul administrativ a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial. Ea conține mai multe modificari controversate. Codul administrativ a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie au mai fost…

