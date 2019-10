Stiri pe aceeasi tema

- O propunere legislativa care ar putea reintroduce coeficienții de salarizare in legislație este considerata adoptata tacit de Senat, din moment ce n-a fost dezbatuta in plen saptamana asta și termenul legal pentru vot va fi depașit. Potrivit acesteia, coeficienți minimali de ierarhizare salariala…

- Directia Generala de Jandarmi a Municipiului București a transmis, duminica, mulțumiri organizatorilor protestului din 10 august din Piața Victoriei."Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București transmite mulțumiri organizatorilor manifestațiilor publice care au avut loc sambata,…

- Protest masiv in Romania. Peste 24.000 de oameni și-au strigat nemulțumirile aseara timp de șase-șapte ore in Piața Victoriei din București. Patru persoane au fost duse la poliție, in timp ce alte 11 persoane au avut nevoie de ajutor medical, cel mai probabil din cauza caldurii.

- Pe 10 august se implinește un an de la violențele din Piața Victoriei, de la primul miting al diasporei. Anul trecut, romanii din strainatate și nu numai ei veneau in numar impresionant in fața Guvernului pentru a iși striga nemulțumirea. Un miting masiv, la care participau atunci peste 100 de mii de…

- Peste 200 de ieșeni s-au strans in Piața Unirii in semn de solidaritate cu actiunea de protest din Piata Victoriei din Capitala. Acestia au afisat pancarde cu mesaje anti-guvernamentale si anti-coruptie. Multi dintre acestia au raspuns pozitiv la anuntul de adunare postat pe Facebook, pe o pagina de…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, a anuntat sambata ca in Piata Victoriei au fost instalate dispozitivele de protectie, in mod gradual, urmand sa intre si efective de jandarmi. "Au fost instalate dispozitivele initiale, cele pe care suntem obligati sa le facem conform legii,…

- A large protest is announced for Saturday in the Piata Victoriei of Bucharest, one year since the antigovernment manifestations of the Diaspora of 10 August, resulted in the intervention in force of the gendarmes, a release by the Bucharest City Hall informs.According to the source, the meeting…

- Peste 500 de persoane s-au adunat, sambata seara, in Piața Victoriei din București, pentru a participa la marș ”pentru Alexandra”, un protest fața de modul in are a fost gestionat cazul de la Caracal. Participanții au anunțat pe Facebook ca intenționeaza sa mearga in marș spre sediul MAI. Manifestația…