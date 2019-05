Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Operatorilor si Transportorilor Autorizati din Romania (COTAR) organizeaza miercuri un protest in Piața Victoriei. Mii de șoferi au ieșit in strada pentru a-și exprima nemulțumirea fața de aprobarea proiectului de lege privind activitațile de transport alternativ cu vehicul cu șofer „VTS”…

- Un protest organizat de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), la care ar urma sa participe 5.000 de masini din toata tara, este anuntat joi, in centrul Capitalei fiind instituite restrictii de trafic. Reprezentantii COTAR au anuntat ca nu renunta la…

- Reprezentantii Federatiei Operatorilor Romani de Transport protesteaza, miercuri, in Piata Victoriei, fiind nemultumiti de intarzierea emiterii ordonantelor de urgenta promise de Guvern in domeniul transporturilor de pasageri. Potrivit FORT, in ultimele doua saptamani, ordonantele de urgenta au fost…

- Patru persoane cu varste cuprinse intre 32 si 48 de ani au fost ranite, marti seara, intr un accident rutier care s a produs pe Soseaua Kiseleff, intre Arcul de Triumf si Strada Arhitect Ion Mincu, a anuntat Brigada rutiera Capitalei, potrivit agerpres.ro.Victimele au fost transportate la Spitalul Elias.Circulatia…

- Patru femei, cu varste cuprinse intre 32 si 48 de ani au fost ranite, marti seara, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe Soseaua Kiseleff, intre Arcul de Triumf si Strada Arhitect Ion Mincu, a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei. Victimele au fost transportate la Spitalul Elias, pentru ingrjiri medicale,…

- Patru persoane cu varste cuprinse intre 32 si 48 de ani au fost ranite, marti seara, intr-un accident rutier care s-a produs pe Soseaua Kiseleff, intre Arcul de Triumf si Strada Arhitect Ion Mincu, a anuntat B...

- Mai multe restricții de circulație au fost instituite din cauza protestului transportatorilor care are loc joi, 28 februarie, in Piața Victoriei. Polițiștii au anunțat ca traficul in centrul Capitalei ar putea fi dat peste cap intre orele 6:30 și 16:00. Confederatia Operatorilor si Transportatorilor…

- Brigada Rutiera a Capitalei a anuntat, duminica, o serie de restrictii si devieri de trafic in zona Pietei Victoriei, unde se desfasoara un protest fata de OUG nr.7/2019, prin care s-au adus modificari legilor Justitiei. Traficul rutier a fost deviat de pe Soseaua Kiseleff si Bulevardul…