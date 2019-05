Stiri pe aceeasi tema

- Manifestatia „Toti pentru Europa”, organizata de comunitatea Declic, a inceput in Piata Victoriei. Evenimentul are ca scop motivarea cetatenilor sa iasa la vot pe 26 mai si constientizarea importantei implicarii civice.La aceasta ora, traficul rutier se desfasoara fara restrictii. Citește…

- Manifestatia "Toti pentru Europa" va avea loc duminica, in Piata Victoriei, de la ora 18,00, evenimentul avand ca scop motivarea cetatenilor sa iasa la vot pe 26 mai si constientizarea importantei implicarii civice. Potrivit unui comunicat transmis de Comunitatea Declic, organizator al…

- Comunitatea Declic organizeaza duminica, de la ora18.00, manifestatia „Toti pentru Europa”, evenimentul avand ca scop motivarea cetatenilor sa iasa la vot pe 26 mai si constientizarea importantei implicarii civice. Astfel, va avea loc un concert cu trupele Vama, Omul cu sobolani, Taxi si Emil.…

- Mai multe trupe, printre care Vama si Taxi, vor concerta duminica, 19 mai, in Piata Victoriei in cadrul manifestatiei „Toti pentru Europa“, eveniment ce are ca scop mobilizarea cetatenilor la urne pe 26 mai. De asemenea, pe scena vor urca personalitati precum filosoful Mihai Sora si actorul Marius...

- "Aceasta atitudine a presedintelui nu face decat sa confirme ceea ce am spus in ultima perioada, in ultimele zece zile aproximativ, legat de referendum. Si anume ca presedintele si-a abandonat rolul sau de garant al Constitutiei si de mediator in societate, intre societate si institutiile statului…