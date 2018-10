Stiri pe aceeasi tema

- Trei fete s-au batut pentru un baiat intr-un colegiu din Comenești. Elevele invața la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghica” din Comanesti, judetul Bacau. Colegii lor nu au intervenit sa opreasca bataia, ci au incurajat-o, au filmat-o si au postat-o pe Facebook. Politistii au demarat o ancheta, dar cel mai…

- Un baiat de 14 ani a murit, duminica, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis, in comuna Stoina, din județul Gorj. Polițiștii fac cercetari pentru ucidere din culpa, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Poliție Județean…

- Mircea Badea a avut o prima reacție dupa ce luju.ro a publicat dezvaluirile unui fost membru #rezist, care susține ca membrii acestei grupari consumau marijuana. Jurnalistul a declarat in timpul emisiunii de aseara, de la Antena 3, ca și-a gasit noi ”aptitudini”. ”Ma ocup cu drogurile și cu drogații.…

- Din cauza emoțiilor, Andreea Mantea a inceput sa planga, in direct, pe durata emisiunii pe care o modereaza la Kanal D. Vedeta și echipa ei l-au adus in platou pe Alex, un tanar care are probleme cu vederea și al carui model in viața este Catalin Botezatu, pe care il admira de foarte mult timp. […]…

- Gina Tatulescu a inceput ultimele pregatiri inainte sa ajunga la biserica in care se va casatori religios cu fiul lui Liviu Dragnea. Frumoasa bruneta a fost machiata de Ema Uta, make-up artist & trainer, care are astazi o misiune tare importanta. Fericita de rezultat, viitoarea nora a liderului PSD…

- O mireasa și-a transmis live pe Facebook nunta, dar din pacate a fost parasita la altar! Filmarea a fost vizionata de peste cinci milioane de ori. Manow Jutathip Nimnual (24 de ani) si Phakin Junjerm (20 de ani) au planificat o ceremonice extravaganta, care ar fi trebuit sa aiba loc pe 22 iunie. Mirii…