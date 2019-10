”Mitică” Dragomir: Numai dacă sunt NEBUNI pică Guvernul. Se curăță toți ”Fac pariu pe cat vrei ca cei cinci milioane de pensionari nu voteaza cu PSD-ului daca le da pensiile, pentru ca așa suntem indoctrinați. Nu se poate! Le-au dat salarii marite. E nenorocire ce e in privat, ca sa știți, nu mai gasești un muncitor ca toți au fost angajați la stat și s-a marit numarul angajaților la stat și au nenorocit privatul. Și asta datorita PSD-ului ca le-a dat salarii și pensii mari. Și tot nu sunt votați! Și gandiți-va, daca va cadea PSD-ul la moțiunea asta și aștia n-au bani sa dea nici salarii mari, nici pensii, credeți dvs. ca se mai razbuna cineva pe PSD? Doamne ferește!… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

