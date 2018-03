Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta de 16 ani, batuta de doua fete, liceene și ele. Scandalul a fost filmat. Clipul a fost postat pe Facebook de adolescent care a fost martor la bataie. Acum, Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a deschis o ancheta. Pe o pagina de Facebook a aparut vineri un filmulet in care se vede…

- Victor Ponta nu a fost prezent in cadrul Congresului extraordinar PSD ce a avut loc sambata, organizat cu scopul prezentarii unor noi obiective și strategii ce vizeaza bunastarea Romaniei. Tot sambata, Victor Ponta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj incredibil.

- Victor Ponta a lansat un nou atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a fost reconfirmat in fruntea partidului și dupa ce acesta și-a construit o noua conducere. Supus unui tir de intrebari din partea urmaritorilor sai, la ultima postare pe Facebook, fostul premier a dat o serie…

- Conducerea Spitalului de Copii din Galati a deschis o ancheta, dupa ce o pacienta a filmat in baia salonului mai multi viermi. Managerul unitatii spune ca situatia a fost remediata si ca se fac periodic igienizari.O pacienta a filmat viermi in baia salonului de la Spitalul de Copii din Galati,…

- Sambata seara, un accident rutier s a produs pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta, in zona City Park Mall. Un pieton care traversa neregulamentar a fost acrosat de un taxi. In filuletul video se poate vedea momentul impactului. Sursa foto: Facebook info trafic judetyul Constanta…

- Un șoarece a fost filmat intr-un supermarket din Arad, in timp ce se plimba pe raftul cu produse lactate. Rozatoarea a fost surprinsa in imagini de un client al magazinului care a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Grozavia a avut loc, cel mai probabil, sambata dupa-masa, la un supermarket…

- Un exemplu negativ este reprezentat de soferul unei autoutilitare, care a depasit o coloana oprita la semafor, pe linia dubla continua, in timp ce pietonii traversau pe trecere, scrie cugetliber.ro. Citeste si Accident grav din cauza unui sofer care isi verifica Facebook-ul pe telefon…

- Jurnalista Marilena Rotaru, cunoscuta drept o fosta apropiata a Regelui Mihai, a scris pe pagina sa de Facebook ca "Principesa Margareta ar putea candida la presedintie din partea PSD.""Pe surse: In schimbul legii instituționalizarii, Principesa Margareta va candida la președinție din partea…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, are o reacție interesanta dupa ce zilele trecute premierul a stalcit de șase ori cuvantul „imunoglobulina”. Acesta susține intr-o postare pe Facebook ca nu gafele doamnei Dancila sunt principala problema și nu problemele de pronunție ale premierului…

- Un scufundator britanic s-a filmat in timp ce inota pe langa o cantitate impresionanta de deseuri din plastic in largul insulei indoneziene Bali, informeaza miercuri DPA. Filmul postat pe YouTube il infatiseaza pe Rich Horner in timpul unei scufundari la Manta Point, un loc popular pentru…

- Este ancheta la Spitalul Judetean Constanta, dupa ce Alexandra Stan s-a aratat socata de conditiile oferite pacientilor de acolo. Dar demersul facut de artista nu le-a picat bine infirmierelor si asistentelor.

- Principesa Margareta ar putea candida la președinție din partea PSD. Este o informație „pe surse” pe care a dezvaluit-o jurnalista Marilena Rotaru pe pagina sa de Facebook. „Tradare pana la capat”, mai scrie omul de televiziune. „Principesa Margareta va candida la președinție din partea PSD. Tradare…

- Facebook a retras un videoclip postat de un consilier al premierului ungar Viktor Orban, Janos Lazar, in care acesta declara ca imigrantii sunt responsabili de o crestere a nivelului insecuritatii si de expulzarea unor „crestini albi“ la Viena, scrie Reuters.

- “Cenzura” la Cavnic. Primarul elimina de pe grupurile de Facebook pe cei care-l critica Face ce face si iar iese in evidenta cu ceva. Vladimir Petrut, primarul orasului Cavnic va elimina de pa paginile de Facebook care ii apartin si din grupurile pe care le administreaza – cinci la numar- pe toti cei…

- Un scufundator britanic s-a filmat in timp ce inota pe langa o cantitate impresionanta de deseuri din plastic in largul insulei indoneziene Bali, informeaza miercuri DPA. Filmul postat pe YouTube il infatiseaza pe Rich Horner in timpul unei scufundari la Manta Point, un loc popular pentru…

- „Mult preasuspendatul Dodon iarași iși revarsa frustrarile intrand in lupta cu propriii cetațeni. Statul exista pentru cetațeni, nu invers", scrie Maia Sandu pe pagina sa oficiala de Facebook.

- Un șoarece a fost filmat in vitrina cu carne a unui magazin Kaufland din Curtea de Argeș. Un filmuleț postat pe Facebook de un client arata cum șoarecele se plimba pe carne, iar apoi o angajata a hypermarketului Kaufland incearca sa il prinda, cu mana. In tot acest timp, clientul o avertizeaza sa nu…

- Un cantareț din Statele Unite și-a transmis moartea live pe facebook. Artistul iși sarbatorea ziua de naștere și vorbea cu prietenii lui de pe rețelele de socializare, moment in care a fost impușcat.

- Parand sa ignore cu desavarsire vicisitudinile vremii, in speta vantul furios, Petre Daea a tinut sa vada cu ochii sai cum se prezinta cultura de orz dintr-o comuna mehedinteana. Momentul a fost filmat si postat pe pagina de Facebook a ministrului. Chiar daca, tocmai din cauza vantului, nu se prea poate…

- Parinții lui Zvi Yehezkeli au emigrat din Irak in Israel. Jurnalistul israelian stapanește foarte bine limba araba și obiceiurile musulmane, iar practica lui nu urmarește sa ii confirme credințele proprii, ci sa gaseasca povestea. Cu aceste lucruri in minte, ce alt candidat mai bun sa mearga „sub acoperire”…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a prezentat, pe pagina sa de Facebook, o compozitie muzicala proprie, pe versuri de Nicolae Labis, pe care o dedica “haterilor” sai, fiind filmat in timp ce canta la chitara si cu vocea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar din Alba a cumparat droguri cu Bitcoin, insa dorința sa de a deveni traficant a fost sortita eșecului. In loc de cocaina, barbatul de 21 ani a primit doar un praf alb inofensiv. Nici recolta de canabis nu i s-a dezvoltat, dupa ce mama acestuia a turnat apa fierbinte peste plante. A fost prins,…

- Scene șocante s-au derulat, saptamana trecuta, pe strada, in fața unui bar din Bumbești-Jiu. Un tanar de 24 de ani, din localitate, a fost lovit de mai multe ori cu un cuțit, iar medicii au fost nevoiți sa-i amputeze un picior. Iulian are insa in continuare nevoie de ajutor. „Am…

- Simona Florescu, fosta soție a actorului Ion Dichiseanu, a aflat cu stupoare despre moartea unuia dintre foștii ei iubiți. Cantareața Simona Florescu a fost casatorita cu legendarul actor ion Dichiseanu, impreuna cu care are o fata, Ioana. La sfarșitul anului 2008, la scurt timp dupa separarea de Ion…

- Mihai Biscu are 21 de ani de experienta in olarit si este unul dintre ultimii mesteri ceramisti profesionisti din Horezu. Continuand o traditie mostenita de la parintii sai, mesterul castiga din vanzarea oalelor de lut cat sa supravietuiasca, nu mai mult, dar sustine ca merita sa investesti…

- A murit Bogdan Gavrila, secretarul general al Club of Romania. Prietenii și familia lui Bogdan Adrian Gavrila, tanar antreprenor și secretar general care a murit in urma unui infarct, la doar 34 de ani, sunt in stare de șoc. Vestea trista morții sale a fost data, pe Facebook, de fostul deputat PNL (Partidul…

- Operatorul aerian privat Blue Air suspenda zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj incepand cu data de 17 februarie 2018, din cauza "frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara", a anuntat compania. "Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- Un medic pediatru a vazut prea multe povești negative despre copiii grav bolnavi, așa ca a decis sa impartașeasca gandurile inspiraționale și pozitive ale micilor pacienți din grija sa. Alastair McAlpine, un pediatru din Cape Town, i-a intrebat pe copiii bolnavi grav, aflați in faza terminala, ce i-a…

- Un elev al unei scoli din municipiul Constanta a fost batut chiar pe holul unitatii de trei femei, mamele unor colegi. Acestea l-au lovit cu pumnii in cap si in zona fetei, incidentul fiind filmat. Directoarea scolii spune ca femeile venisera sa depuna reclamatii legate de comportamentul baiatului respectiv,…

- Zilele acestea a circulat pe Facebook un clip video care ne arata cum se fabrica like-urile fictive de pe retelele sociale. In imaginile surprinse putem vedea o ferma de smartphone-uri care lucreaza la foc automat pe aplicatia chinezeasca WeChat. PSD s-a folosit de respectivul clip video pentru a ataca…

- Un barbat pasionat de sporturile de iarna descrie pe contul de Facebook experiențele neplacute, pe care le-a avut la Sinaia. Totul a culminat cu momentul in care s-a trezit cu mașina blocata, in parcarea de la Cota 1400 de o șoferița, care in urma unui schimb de replici a refuzat sa-și mute mașina.

- GSP.RO l-a prezentat azi pe Ștefan Craciunescu, un tanar de 29 de ani din Alexandria care are in plan sa candideze la șefia FRF in 18 aprilie. Fost student la Academia de Poliție, la Drept și "Sport și performanța motrica", Ștefan Craciunescu și-a construit deja programul cu care vrea sa-i faca pe oamenii…

- Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un comentariu referitor la jandarmul filmat in timp ce loveste cu putere mai multi oameni care au participat la protestul antiguvernamental de la Bucuresti.

- Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un comentariu referitor la jandarmul filmat in timp ce loveste cu putere mai multi oameni care au participat la protestul antiguvernamental de la Bucuresti.

- Au spulberat catedra cu un pachet exploziv. Chiar au imortalizat momentul si apoi au postat imaginile pe Facebook. Aceasta este isprava - din timpul orelor de curs - a unor elevi de la Liceul "Mihai Viteazu" Ineu, din Arad.

- Zeci de TIR-uri, autoutilitare, autocare și autoturisme au fost efectiv strivite dupa ce, cel mai probabil, unul sau mai mulți șoferi au derapat pe autostrada D1, care leaga capitala Praga de Brno, datorita stratului de gheata care a acoperit carosabilul in urma ninsorilor abundente. Potrivit…

- Fostul mare fotbalist Marcel Pușcaș și-a depus deja candidatura la alegerile FRF și a inceput razboiul cu Razvan Burleanu, actualul șef de la Casa Fotbalului. Prin intermediul unei postari-manifest publicate pe contul sau de Facebook și pe blogul sau, Pușcaș a facut un rechizitoriu dur mandatului lui…

- Fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu a fost audiat in cazul binecunoscut de acum al medicului Mihai Lucan, de la Cluj, acuzat, intre altele, de tentativa de omor. Voiculescu a postat, insa, de curand, pe pagina sa de Facebook, drama prin care un tanar a trecut si, din pacate,…

- Un lider al mafiei japoneze Yakuza, care a fugit de justitia din Japonia timp de 15 ani, a fost arestat in Thailanda, dupa ce imagini cu tatuajele sale au devenit virale pe Facebook, relateaza bbc.com.Shigeharu Shirai este acuzat ca a ucis un barbat dintr-o banda rivala in 2003, scrie news.ro.…

- Este discret, greu de filmat sau de fotografiat. Dupa trei ani, specialiștii Parcului National Piatra Craiului au surprins din nou un ras, vanatorul invizibil. Aceasta specie de felina, cu un miros extrem de fin, traiește ascunsa in adancurile padurii. Rasul este carnivor si iși vaneaza prada noaptea.…

- Peste 90 la suta dintre cetațenii Republicii Moldova se declara creștin-ortodocși. Și ei, cetațenii Republicii Moldova, afirma de fiecare data, in orice sondaj, ca au cea mai mare incredere in biserica. Daca ești creștin-ortodox și ai atat de mare incredere in biserica, de ce nu asculți ce spune biserica…

- Un tanar povestește, intr-o postare pe Facebook, care s-a viralizat rapid, ca mama sa a murit la o zi dupa ce fusese internata la Spitalul Județean din Suceava. Vincent Tecuceanu a povestit pe contul personal de Facebook cum a dus-o pe mama lui la spital, insa a doua zi a fost sunat de medici si anuntat…

- Politistul Marian Godina scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca nu isi explica felul in care barbatul suspectat ca a agresat doi copii a ajuns sa lucreze in Politie. ”Cred ca sunt multi politisti carora acum le e rusine”, scrie Godina.

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a decis sa anuleze creantele fiscale restante, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului trecut, mai mici de 40 de lei. Potrivit art. 266 din Codul de procedura fiscala si a Ordinului ANAF nr. 3.497/2015, creantele fiscale restante administrate…

- Nemultumirile pe care le au localnicii dintr-un sat din comuna Slivilesti fata de situatia in care se afla drumul pe care trebuie sa circule zi de zi de cand se stiu i-au facut pe acestia sa impartaseasca si altora din „experi...

- Din primele informații, șoferul unui BMW a pierdut controlul volanului și a intrat din plin intr-un pom. La fața locului au fost chemate de urgența echipaje de ambulanța și poliție, insa, din fericire, nimeni nu a fost ranit, accidentul fiind clasificat ca tamponare. Polițiștii au inceput…

- Un OZN a fost "filmat" in Targoviste, sustine o pagina de Facebook foarte populara. Clipul a fost postat pe internet ieri si a facut deja a facut zeci mii de victime. Multi internauti s-au amuzat pe seama lui, dar altii l-au luat de buna.