MITĂ ELECTORALĂ: ANAF iartă de datorii zeci de mii de români La inițiativa premierului Viorica Dancila, Ministerul Finanțelor Publice a inițiat un proiect de ordonanța de urgența prin care se propune anularea contribuției de asigurari sociale de sanatate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, neachitate pana la data intrarii in vigoare a ordonanței, stabilite prin decizie de impunere emisa și comunicata contribuabilului, datorata de persoanele fizice ale caror venituri sunt mai mici decat salariul de baza minim brut pe țara sau, dupa caz, sunt mai mici decat valoarea a douasprezece salarii de baza minime brute pe tara, pentru perioadele fiscale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

