- Vineri, 30 martie 2018, in jurul orei 17.10, pe DJ 107 C, in afara localitatii Vintu de Jos, o tanara de 19 ani, din comuna Vintu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba a pierdut controlul asupra autoturismului, a iesit in afara carosabilului…

- Un tanar de 22 de ani a murit, sambata noaptea, iar alti patru au fost raniti, intr-un accident rutier pe centura de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, de la Valcele – Apahida, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat incercand sa evite un autoturism care a efectuat o depasire neregulamentara.

- Aceasta este cea mai norocoasa tara din lume. A ajuns la o performanta uluitoare. Scandalul dintre Rusia si Occident nu o afecteaza deloc. Autoritațile din capitala neozeelandeza Wellington spun ca s-ar ralia și ele deciziei comunitații euro-atlantice de a expulza spioni ruși aflați sub „camuflaj”…

- HOROSCOP CHINEZESC APRILIE 2018, Anca Dimancea. Sobolanul primeste o penalizare sau chiar mai multe, sa aiba grija cu sanatatea. Exista posibilitatea unor mici accidente, de la taiatul morcovilor pana la cum calca. HOROSCOP CHINEZESC APRILIE 2018, Anca Dimancea. Bivolii Nu este luna…

- O cisterna plina cu 31.000 de litri de combustibil s-a rasturnat, vineri seara, in afara partii carosabile a DN 13, judetul Mures, o persoana fiind ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care au izolat zona in vederea remedierii problemei.

- In general, tratamentul cu antibiotice este administrat cu scopul distrugerii bacteriilor nocive ce ataca corpul, insa din cauza modului in care actioneaza, acestea afecteaza intreg spectrul de bacterii prezente in organism, inclusiv cele benefice de la nivelul florei intestinale, scrie bzisanatate.ro.…

- Vremea rea din Romania afecteaza din ce in ce mai mult traficul, dar si sanatatea oamenilor. Medicii considera ca fenomenul ploii inghetate poate deriva spre afectiuni respiratorii severe.

- CFR SA informeaza ca in jurul orei 12.05, doua vagoane din compunerea unui tren de marfa, care apartine operatorului privat TEHNOTRANS, au deraiat la intrare in statia Constanta Marfuri, statie aflata pe sectia neinteroperabila Palas Cap Midia, care este administrata de gestionarul privat de infrastructura…

- Iata cateva motive pentru care nu ar trebui sa mai consumi aceasta bautura: Deficit de vitamine. Acidul fosforic care se gasește in Coca-Cola, impreuna cu cofeina, care are un efect diuretic, vor incepe sa consume substanțele nutritive și vitaminele din corp la doar 60 de minute dupa…

- Una dintre realitatile societatii noastre este numarul tot mai mare de persoane care pleaca peste hotare pentru un trai mai bun. Cei ce si-au intemeiat deja o familie si pleaca singuri, fara partener sau copii, lasa in urma lor un gol emotional imens. Acelasi gol il lasa si un parinte ce-si reface viata…

- Accident neobinuit, in noaptea de vineri spre sambata, in sensul giratoriu din fata mall-ului de pe b-dul Cosbuc. Un sofer in varsta de 42 de ani care bause de era aproape in coma alcoolica, pur si simplu s-a rasturnat cu masina, la volanul careia oricum nu avea ce cauta dupa ce bause atat, in sensul…

- Ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici, sustine majorarea procentului din impozitul pe venit pe care contribuabilii il pot redirectiona catre cauze sociale. Tot din spusele ministrului reiese, insa, ca statul s-ar putea sa nu le permita romanilor sa aleaga cauza sociala catre care va merge…

- Multi dintre noi putem sa trecem prin primele decenii de viata fara sa acordam o atentie semnificativa problemelor de sanatate care ar putea aparea, din cauza unui stil de viata haotic, asumandu-ne...

- Povestile de dragoste de genul celor create de cineastii de la Hollywood nu exista in realitate. Fiecare relatie de cuplu are suisurile si coborasurile sale, asa cum stie orice om aflat intr-un parteneriat sanatos, pe termen lung.

- Fiecare dintre noi are anumite obiceiuri care, inconstient, ne afecteaza starea de spirit inca de la primele ore. Facem aceleasi lucruri din obisnuinta, fara sa ne dam seama, inca de cand ne trezim si apoi ne simtim deprimate, stresate si triste intreaga zi. Cu singuranta si tu le faci!

- Un autocamion s a rasturnat la marginea carosabilului, in sensul giratoriu din statiunea Olimp, judetul Constanta.Stire in curs de actualizare.Sursa foto: Info Trafic Mangalia; InfoTrafic InfoRadar Mangalia ...

- Iata care sunt activitațile zilnice care ne afecteaza sanatatea mintala: Verificarea de dimineața a conturilor de pe rețelele sociale Chiar daca negam, mulți dintre noi avem acest obicei enervant de verificare a notificarilor de pe rețelele sociale dupa ce ne trezim. Ceea ce vedem acolo…

- „Cu multi ani in urma, cand aveam un sentiment de stagnare din punct de vedere profesional, un superb turcuaz mi-a atras atentia si l-am cumparat. Nu mica mi-a fost mirarea sa citesc printre proprietatile acestei pietre se numara si inlaturarea blocajelor legate de creatie si comunicare. De atunci,…

- Sursa mentionata a anuntat ca in urma accidentului din Nades, circulatia rutiera a fost blocata pe ambele sensuri de mers. Soferul implicat a fost transportat la UPU SMURD Targu Mures, acuzand dureri de cap si de spate. Pompierii Detasamentului Sighisoara au intervenit cu doua autospeciale…

- Odata permanentizat, sentimentul de vinovatie devine un mare dusman interior, din cauza caruia riscam sa ne impotmolim in trairi, actiuni sau relatii defectuoase. Ca traire permanent, este de multe ori inoculata inca din copilarie prin atitudinea critic a parintilor.

- Sanatatea inseamna bani, din multe puncte de vedere. Mulți bani! De la an la an, și decontarile Casei Județene de Asigurari de Sanatate sunt din ce in ce mai mari, nu neaparat pentru ca a crescut numarul pacienților care au beneficiat de servicii medicale, ci ca s-au imbunatațit considerabil condițiile…

- Endometrioza, boala a carei cauza ramane un mister pentru lumea medicala, afecteaza din ce in ce mai multe femei tinere. Medicii spun ca multe dintre aceste femei ajung sa fie infertile, sa se lupte cu depresia și primesc permanent medicație.

- Un politist local din Bucuresti care s-a rasturnat cu masina si a avariat alte trei autoturisme este cercetat de politisti care au stabilit ca avea o alcoolemie de 1,14 alcool pur in aerul expirat. Reprezentatii Primariei Sector 3 au anuntat ca agentul a fost suspendat din functie pe durata cercetarilor.…

- Conducerea Spitalului Județean Buzau incearca sa acopere deficitul de medici din unitatea sanitara. Așa se face ca, periodic, sunt scoase la concurs posturile disponibile. De curand, reprezentanții unitații au anunțat organizarea unui nou concurs pentru ocuparea a 4 posturi de medic, disponibile la…

- La fel ca si celelalte organe ale corpului, creierul poate suferi din cauza a numerosi factori. Conform cercetatorilor, multe dintre obiceiurile cotindiene ale oamenilor afecteaza in mod direct memoria si functiile cognitive.

- Richard Hammond, in varsta de 48 de ani, s-a ranit la picior anul trecut, in timp ce filma in Elvetia, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat si a luat foc la doar cateva momente dupa ce el a reusit sa iasa.De asemenea, in 2006, Hammond a suferit leziuni cerebrale si a stat in coma…

- In principal, exista doua moduri in care iti poti trai viata: cu credinta sau cu teama. Din pacate, majoritatea oamenilor aleg sa isi traiasca viata cu teama in cea mai mare parte a timpului. Si nu este vorba despre teama de pericol, desi si acest lu

- Somnul insuficient este una dintre cele mai frecvente probleme in randul adulților și poate fi cauzat de mai mulți factori. A dormi putin nu are doar implicatii grave asupra sanatatii, ci si asupra functionarii genelor si poate reduce speranta de viata. Este ceea ce avertizeaza cercetatori in tulburarile…

- De cand a ramas insarcinata, Laura Cosoi este mai fericita ca niciodata. Chiar daca nu-i plac parintii, vedeta are tot dragul pentru copii. Viitoarea mamica urmeaza sa aduca pe lume o fetita la sfarsitul lunii mai. Deși toata lumea ii spune sa stea mai linistita pentru ca trebuie sa aiba grija de sarcina,…

- Accidentul s-a produs pe DN7, la kilometrul 202+400 de metri, intr-o curba. "Un TIR de Turcia care se deplasa pe sensul Sibiu - Ramnicu Valcea s-a rasturnat intr-o curba peste un autoturism ce se deplasa din sens opus si in care se afla doar soferul. El fost ranit si a ramas incarcerat, dar…

- Unele pozitii in care dormi pot cauza dureri, insa exista una despre care expertii sustin ca are o multime de beneficii pentru sanatate. Potrivit medicului John Douillard, „Sunt dovezi ca dormitul pe partea stanga are efecte pozitive in ceea ce priveste sanatatea si longevitatea". Dormi…

- Ministrul desemnat pentru Sanatate, Sorina Pintea, a declarat vineri, dupa ședința CEx, ca ea a fost propunerea lui Gabriel Zetea, liderul PSD Maramureș, in CEx și spera ca va reuși in funcția de ministru al Sanatații.„Sper sa reușesc. Am aflat aseara. Președintele partidului, Gabriel Zetea.…

- Accidentul rutier a avut loc in județul Giurgiu, in apropiere de localitatea Adunații Copaceni. Mașina s-a rasturnat, iar diplomatul bulgar este transportat de urgența la spitalul Bagdasar Arseni di...

- Somnul insuficient nu are doar implicatii grave asupra sanatatii, ci si asupra functionarii genelor si poate reduce speranta de viata. Este ceea ce avertizeaza cercetatori in tulburarile de somn care au participat la Madrid la un simpozion asupra acestei patologii, organizat de Fundatia Ramon Areces…

- Desi se recomanda pastrarea oualor la rece, specialistii spun ca depozitarea in frigider ne poate pune sanatatea in pericol. Acestia recomanda o temperatura optima intre 1 si 5 grade pentru a impiedica alterarea, insa se specifica evitarea depozitarii la mai putin de 1 grad Celsius.

- Munca peste program are un „pret mare” pentru parinti, afectandu-le sanatatea si viata de familie, atunci cand se straduiesc sa faca fata orelor lungi de la birou, este concluzia unui nou studiu preluat vineri de Press Association.

- La data de 18 ianuarie a.c., ora 00.35, pe DJ 205 H, intre localitațile Domnești și Paunești, un barbat, de 27 de ani, in timp ce conducea un microbuz, pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare intr-o curba periculoasa, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a rasturnat in afara parții…

- Cei care consuma sfecla roșie beneficiaza de un important aport de vitamine. Ce se întâmpla în corpul tau daca manânci 100 de grame de sfecla rosie pe zi: Tine sub control tensiunea arteriala. Daca vei consuma des sfecla…

- Potrivit unui studiu realizat de cercetatori australieni, femeile aflate in ultimul trimestru de sarcina ar putea fi afectate de asa numita „amnezie a sarcinii“, care inseamna pierderea temporara a memoriei legata de micile detalii.

- Stresul asupra inimii cauzat de exercitiile fizice este considerat sanatos. Cu toate acestea, stresul cauzat de hipertensiunea arteriala este daunator pentru inima. De ce? Cercetatorii de la Centrul pentru Cercetare a Bolilor Cardiovasculare (DZHK) impreuna cu oamenii de stiinta de la Spitalul Universitar…

- Internetul are și parți bune, care merita apreciate, caci a facut viața sa fie mult mai ușoara, oferindu-ne posibilitatea sa aflam tot felul de informații utile și interesante doar la un click distanța. Insa, dincolo de acest aspect, conectarea ne poate afecta atat sanatatea, cat și calitatea vieții.…

- Dormitul pe burta, incrucisarea picioarelor sau consumul unei cantitati mari de apa sunt doar cateva din obiceiurile care pot pune sanatatea in pericol. Specialistii recomanda grija sporita in ceea ce priveste obiceiurile cotidiene.

- O femeie a ajuns la spital dupa ce un autoturism s-a rasturnat joi dimineata, intr-o curba din localitatea Cumparatura, pe drumul european 85. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 09.00, in timp ce o femeie de 49 de ani, din municipiul Falticeni, se afla la volanul unui autoturism Skoda Fabia, ...

- Te ține mereu ocupata Fluxul de informații este in ultima perioada in creștere, incat este foarte posibil ca nu mai poți face fața unui bagaj atat de mare de informații, care vine din toate parțile. Este necesar sa faci o triere a acestora și sa le selectezi doar pe cele folositoare ție, caci astfel…

- Internetul are si parti bune, care merita apreciate, caci a facut viata sa fie mult mai usoara, oferindu-ti posibilitatea sa afli tot felul de informatii utile si interesante doar la un click distanta. Insa, dincolo de acest aspect, iti poate afecta atat sanatatea, cat si calitatea vietii. Iata care…

- Cu totii stim cat de importanti sunt rinichii pentru sanatatea noastra. Ei elimina toxinele din organism, extrag deseurile din sange, echilibreaza fluidele, formeaza urina si ajuta la indeplinirea multor alte functii importante ale corpului. Iar daca vreunul din rinichi nu mai functioneaza, ne putem…

- Numeroase studii arata ca somnul puțin poate afecta direct sanatatea, greutatea și chiar memoria. Daca dormi permanent mai puțin de 7-8 ore pe noapte, atunci uite citeva motive pentru care sa-ți pui telefonul deoparte, sa stingi luminile și televizorul și sa te duci la culcare cu o ora mai devreme decit…

- Afla care sunt cei mai nesanatosi pantofi pentru picioarele tale. Platformele Stii ca pantofii cu tocul cui, stiletto, iti afecteaza piciorul si atunci iti inchipui ca o pereche de platforme n-au ce sa-ti dauneze. Gresit! Platformele pun presiune pe picior si iti schimba centrul de…