MIT Clima tinteste afaceri de 13 mil. euro in acest an, o crestere cu 15% comparativ cu 2018, din vanzarea de sisteme de climatizare

Stiri pe aceeasi tema

- 'Impactul modificarilor legislative ale anului 2019 privind companiile din sectorul energetice a fost amortizat cu succes in profitul obtinut de CNTEE Transelectrica SA in primul semestru, prin implementarea unei strategii de management prudente si sustenabile. Astfel, CNTEE Transelectrica SA a obtinut…

- Peste 1,5 milioane de oameni au tranzitat punctele de trecere a frontierei in minivacanța de Sfinta Maria, in creștere cu 50% fața de perioada similara a anului trecut.Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, remis duminica presei, in perioada 14-18 august, au trecut prin vami 1.511.000…

- In cel de-al doilea trimestru din 2019, numarul total de atacuri DDoS a crescut cu 18%, comparativ cu aceeași perioada din 2018. Atacurile la nivel de aplicații, care sunt mai dificil de organizat și necesita o protecție avansata, au cunoscut o creștere semnificativa – de aproximativ o treime (32%),…

- Comparativ luna iunie 2018, la punctele de frontiera s-a inregistrat, in iunie, o crestere la sosirile vizitatorilor straini cu 15,6%, iar la plecarile in strainatate ale vizitatorilor romani o crestere cu 8,2%., informeaza INS.

- Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de construcții, a inregistrat o creștere cu 23% a cifrei de afaceri in primul semestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Evoluția pozitiva a cifrei de afaceri, de la 338 milioane de lei, la peste 416 milioane de…

- Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna iunie 2019 cu 0,1% fata de luna mai 2019, pana la nivelul de 336,975 miliarde de lei. Fata de iunie 2018, avansul a fost de 7,7% (3,7% in termeni reali), informeaza Banca Nationala a Romaniei printr-un comunicat de presa. Cu cat au…

- In luna mai 2019, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a crescut fata de luna precedenta, ca serie bruta cu 4,9%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a scazut cu 0,7%. Fata…