Misu Negritoiu, fostul sef al ASF, devine senior advisor in cadrul EY Romania

- Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Misu Negritoiu, va indeplini functia de consultant senior in cadrul companiei de consultanta si audit Ernst & Young (EY )Romania, a anuntat marti compania, potrivit news.ro.”Misu Negritoiu se alatura EY Romania in calitate…

- Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, compania care a primit cea mai mare amenda din istoria Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru ca si-a avertizat clientii cu privire la discutiile publice privind o posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, a dat in judecata autoritatea,…

- Romania nu a transpus directiva europeana MiFID II, care reglementeaza operatiunile cu diferite tipuri de instrumente financiare, proiectul legii fiind in faza finala de aprobare la Guvern, iar ulterior va parcurge procedura legislativa in cadrul Parlamentului. "Transpunerea in legislatia…

- ”Revoluția fiscala” inseamna creșterea salariului brut cu 20%, masura deja aplicata in marile companii private din Romania, care au anunțat acest lucru din ultimele luni ale anului 2017. Instituțiile publice nu au anunțat ce decizii au luat. DCNews a intrebat mai multe instituții…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța vasilescu, a fost casatorita, insa a ajuns la divorț. Fostul partener de viața al acesteia n-a stat prea mult pe ganduri și și-a refacut viața. Lia Olguța Vasilescu, care a trecutr prin transformari uluitoare de look de-a lungul anilor , este o politiciana romana, membra…

- Asiguratorii din Romania au incasat 1,5 miliarde de euro Societațile de asigurare autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au inregistrat in primele noua luni ale anului prime brute subscrise (PBS) de 7,3 miliarde de lei, cu 6% peste aceeași perioada din 2016. PBS…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG), cel mai mare jucator din piata locala de asigurari, i-a reinnoit mandatul lui Mihai Tecau la conducerea Omniasig pentru inca patru ani. Tecau este CEO al Omniasig din mai 2012, dupa ce anterior a fost CEO la BCR Asigurari, si a fost avizat de Autoritatea…

- Directia Sanitar Veterinara Suceava a identificat un porc mistret radioactiv in judet, pe un fond de vanatoare care apartine Romsilva. Animalul era contaminat cu izotopi de Cesiu. Oficialii Romsilva presupun ca provin de la dezastrul nuclear de la Cernobil, scrie Digi 24.Autoritatea sanitar veterinara…

- Consiliul de Supraveghere al Omniasig Vienna Insurance Group (VIG) a decis prelungirea pentru o perioada de 4 ani a mandatelor membrilor directoratului companiei, decizie care arata increderea si aprecierea grupului austriac pentru rezultatele financiare obtinute in Romania, a anuntat joi asiguratorul.…

- Man­chester Securities Corp, vehicul de investitii al fondului american Elliot, cel mai mare actionar al Fondului Proprietatea, a vandut ieri un pachet de 99 milioane actiuni, circa 1,1% din capitalul FP, pentru 85 milioane de lei. Tranzactia s-a derulat la un pret de 0,864 lei/titlu,…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat intreaga…

- Acuzatii extrem de grave la adresa fostului presedinte, Traian Basescu. Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, Dan Radu Rusanu a fost achitat ICCJ in dosarul ASF-Carpatica la finalul lunii iunie de judecatori, dupa ce fusese arestat 4 luni de zile in 2014.Citește și: Neașteptat!…

- Parlamentul are un singur obiectiv - sa puna la adapost de orice forma de raspundere marii infractori ai tarii, afirma judecatorul Cristi Danilet, care critica modificarea Statutului magistratilor. "As fi vrut sa vad o dezbatere profesionista, cu argumente pro si contra. Din pacate, dezbaterile…

- Romania nu a primit nicio notificare oficiala despre laptele infestat cu salmonella Romania nu a primit nicio notificare oficiala cu privire la retragerea unor loturi de lapte praf produse de compania franceza Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, iar daca era o problema sistemul rapid de…

- Consiliul Concurentei anunta ca a derulat inspectii inopinate la sediile a 25 banci, Institutii Financiare Non- Bancare (IFN), societati de leasing, asociatii profesionale si patronale din domeniul serviciilor financiare, fiind una dintre cele mai ample actiuni ale institutiei. Inspectiile s-au derulat…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara va avea un nou director al Direcției pentru Protecția Consumatorului. Noul director nu are experiența in domeniul asigurarilor, fiind absolvent de studii in filosofie.

- Rombell Securities, intermediar independent pe piata de capital din Romania din 1995, membru fondator al comunitatii brokerilor, a inchis usile dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis retragerea autorizatiei de functionare la solicitarea brokerului. “Retragerea autorizatiei…

- Valoarea medie a unui cont in sistemul pensiilor administrate privat era de 5.587 lei (1.215 euro), la 30 septembrie, in crestere cu 18,41% fata de decembrie 2016, potrivit unei analize privind evolutia pietei pensiilor private in primele noua luni ale anului 2017 realizata de Autoritatea de Supraveghere…

- „Contribuția OLAF la aceasta ancheta a fost accentuata de DNA. DNA a explicat ca dosarul propriu a venit in urma a doua investigații facute de OLAF cu privire la proiecte finanțate de Fondul European de Dezvoltare Regionala privind construcția de drumuri in Romania, care au fost finalizate in mai și…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) are in aprobare prospectele a doua companii care vor sa se listeze pe piața de capital romaneasca, a declarat, joi, Mircea Ursache, vicepreședintele instituției, intr-o conferința cu ocazia listarii Sphera Franchise Group. 'Listarile ne vor aduce…

- Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a spus ca in prezent Autoritatea are doua solicitari de aprobari de prospecte pentru listare la bursa de valori Bucuresti si ca este posibil ca o oferta de listare sa se desfasoare chiar anul acesta. “Deja avem doua solicitari…

- Predicțiile despre un cutremur apocaliptic care va provoca un tsnuami de proporții pana la finalul anului 2017, au provocat panica in 11 state din Asia. Un medium care pretinde ca are o “percepție extrasenzoriala” a trimis o scrisoare primului-ministru indian, Narendra Modi, prin care avertizeaza asupra…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) vrea sa schimbe legislatia care reglementeaza polita obligatorie PAD pentru a creste numarul locuintelor asigurate. Din cele 8,9 milioane de locuinte, numai...

- Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF), reprezentata de catre vicepresedintele Ion Giurescu, a fost realeasa, pentru un mandat de doi ani (2018-2019), in pozitia de membru al Comitetului Executiv al Organizatiei Internationale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private (IOPS).

- Nicoleta Dumitrescu Desi in ultimii ani, inclusiv in 2017, au fost nenumarate situatiile in care fenomenele naturale au distrus locuintele multor romani, luatul de la zero fiind mai mult decat dificil din cauza faptului ca bunurile distruse nu erau asigurate, se pare ca sunt putini aceia care au invatat…

- Evenimentul este organizat de catre Romexpo in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, sub Inaltul Patronaj al Președintelui Romaniei, și se va desfașura in perioada 25-29 octombrie 2017 la Centrul Expozițional Romexpo. La deschiderea oficiala a targului de agricultura va…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aprecia, in aceasta seara, la un post de televiziune, ca anul 2017 a fost unul excepțional pentru agricultura, cu producții record pentru Romania. „Am realizat cea mare producție de grau din istorie, peste 10 milioane de tone, asta inseamna o producție medie de 4.836…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor nu va putea desfașura joi activitați cu publicul la nivelul serviciilor centrale și județene, din cauza unor defecțiuni de ordin tehnic la un server central, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. Personalul de intervenție lucreaza…

- Vesti bune din piata asigurarilor: societatile si-au imbunatatit indicatorii Piata asigurarilor din Romania este una stabila, caracterizata de imbunatatirea indicatorilor de prudentialitate si de lichiditate, rezulta din analiza efectuata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in urma raportarilor…

- Pentru prima data toti asiguratorii indeplineau, la data de 30 iunie 2017, conform datelor raportate, cerințele minime de capital (MCR) si cerintele de capital de solvabilitate (SCR), conform Regimului Solvency II. Valoarea fondurilor proprii eligibile, la finalul primului semestru al anului…

- City Insurance-societate de asigurare și reasigurare-este din ce in ce mai stabia și mai puternica. Acest lucru a reieșit dintr-un raport de audit realizat de una dintre cele mai puternice companii de audit . Deloitee Audit SRL, care a intocmit un raport de evaluare ce a fost inregistrat și la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca partidele din coalitia de guvernamant isi mentin opinia ca romanii trebuie sa aiba posibilitatea de a opta daca vor sau nu sa cotizeze pentru pilonul II de pensii. Liviu Dragnea a afirmat ca, pana acum, romanii nu au avut posibilitatea…

- Valoarea țepei data de agenția de calatorii, Omnia Turism, ar fi fost și mai mare de 7,4 milioane de euro, daca proprietarul firmei nu s-ar fi sinucis pentru ca s-ar fi continuat vanzarea de pachete turistice chiar și in ziua de astazi, au declarat pentru Libertatea surse din turism. In momentul de…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, acuza Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) de faptul ca nu a transmis datele pentru intocmirea unui ordin comun necesar aprobarii in Parlament a ordonanței privind garantarea pachetelor turistice, in condițiile in care Romania se afla intr-o procedura…

- Fiecare roman care a cotizat la Pilonul II a acumulat in medie 5.416 lei in contul de pensie privata in zece ani de la lansarea sistemului. Banii ajung pentru cinci pensii medii actuale. Pensiile administrate privat au fost lansate in anul 2007, iar la acel moment toți angajații sub 35 de ani erau inscriși…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) se apropie de final cu proiectul de modificare a legii asigurarilor de locuinte, pe care intentioneaza sa il prezinte Parlamentului in jur de 15 octombrie. Principala modificare consta in faptul ca politele PAD (asigurarea obligatorie a locuintei) vor putea…