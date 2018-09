Misty și Keo își aniversează fiica. Ce tort i-au pregătit cei doi Misty și Keo o aniverseaza pe fiica lor, Arya. Micuța a fost sarbatorita cum se cuvine in ziua in care s-au implinit noua luni de cand a venit pe lume. Dupa ce au iscat mare valva cu relația lor, Misty și Keo și-au vazut liniștiți de viața lor, iar acum cei doi formeaza o familie foarte frumoasa alaturi de fiica lor, Arya Violette. Se ințeleg perfect și sunt innebuniți dupa micuța lor. Arya a implinit joi, 29 septembrie 2018, noua luni de cand a venit pe lume. Parinții ei au aniversat-o cum se cuvine și i-au pregatit un tort delicios, dar și foarte aspectuos, pe care au scris numele fiicei lor.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare pentru Bianca Dragușanu și pentru Victor Slav. Cei doi iși aniverseaza fiica, Sofia Natalia, care implinește doi ani. Miercuri, 26 septembrie 2018, Bianca Dragușanu iși aniverseaza fetița, Sofia Natalia , pe care o are din povestea de dragoste pe care a trait-o cu prezentatorul de televiziuune…

- Sarbatoare mare ieri in familia Gabrielei Cristea. Micuta Victoria Bella Margot a implinit un anisor, iar parintii i-au pregatit o super petrecere, la care au participat prietenii apropiati, dar si colegii Gabrielei Cristea de la Antena Stars. Parintii au respectat intocmai traditiile romanesti, astfel…

- In urma cu un an, pe 23 septembrie 2017, Gabriela Cristea si Tavi Clonda erau cei mai fericiti oameni de pe planeta: venea pe lume fetita lor, Bella Victoria Margot. Gabriela Cristea si Tavi Clonda, alaturi de fetita lor, Bella Victoria Margot Weekendul care abia s-a incheiat a fost din nou foarte special…

- Keo și Misty au publicat prima poza cu chipul fetiței lor. Cei doi artiști, recunoscuți pentru discreția de care au dat dovada vizavi de viața personala, și-au facut curaj și au prezentat-o pe micuța Arya Violette lumii intregi. Keo și Misty au devenit parinți la finele anului 2017, iar in luna august…

- Keo si Misty au trecut prin cele mai mari emotii la inceputul lunii august, atunci cand au decis sa isi boteze fiica. Arya a fost crestinata si totul a decurs foarte bine. Intregul eveniment a avut loc departe de Bucuresti și organizat intr-un mare secret. Fiica lui Keo și a lui Misty a fost creștinata…

- Arya, fetița lui Misty și a lui Keo, a implinit 8 luni. Micuța este foarte simpatica. In luna decembrie a anului trecut, Misty, partenera de viața a muzicianului Keo, a adus-o pe lume pe fetița cuplului, Arya Violette . Misty este cea alaturi de care Keo și-a format o familie dupa desparțirea cu scandal…

- Fiica lui Feli și a lui Catalin va avea un nume special, la care cantareața a avut ca inspirație desenele animate "Sailor Moon", pe care le adora in copilarie. Gata cu suspansul! Fetița lui Feli Donose se va numi Nora Luna, dupa cum a dezvaluit chiar artista intr-un interviu acordat revistei "Unica".…

- O fetița in varsta de doi ani a fost gasita chiar de catre tatal sau, in camp, dupa aproximativ 20 de ore de la raportarea dispariției. Fetița este in stare stabila și a fost evaluata de un echipaj medical. O fetița de doi ani care a fost data disparuta in cursul zilei de sambata a fost gasita pe camp…