- In ultimele zile, mistretii au venit din ce in ce mai des in curtea Spitalului Orasenesc din Sinaia, informeaza MEDIAFAX. Inainte apareau doar noaptea, acum insa vin si ziua. Animalele salbatice au speriat pacientii, dar si angajatii unitatii care se tem sa nu fie atacati. Citeste si Vanatoarea…

- Mistretii au inceput sa apara atat ziua, cat si noaptea in curtea Spitalului Orasenesc Sinaia, in cautare de hrana, creand panica printre pacienti si angajatii unitatii sanitare, transmite corespondentul Mediafax.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca in sedinta de Guvern de saptamana viitoare va intra proiectul privind cele patru corvete multifunctionale, dorind ca acest contract sa fie semnat pana la sfarsitul anului. El a mai spus ca aceste corvete vor fi construite intr-un santier naval…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat astazi ca anul acesta cele 19 spitale din subordinea Primariei Capitalei și doua dintre policlinicile pe care aceasta le gireaza vor beneficia de investiții in valoare totala de 111 milioane de euro. Este un buget dublu fața de anii trecuți.

- In ședința ordinara a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2018, unul dintre proiectele ce viza modernizarea Bulevardului Nicolae Titulescu a fost respins de catre alianța PSD-Nicolae Dragu. Primarul municipiului Calarași, Daniel Ștefan Dragulin, vine cu urmatoarea declarație: ”Cu regret constat,…

- Mii de oameni s-au inspaimantat dupa ce, din cer, au cazut trei sfere de otel uriase. Misterioasele sfere de marimi considerabile s-au prabusit rand pe rand si s-au dezintegrat la contactul cu solul. Ciudatul fenomen s-a produs in deasupra Estului Braziliei si in Nordul statului Peru, informeaza…

- O mare problema au unii timișoreni atunci cand este vorba despre descotorosirea de cele ce nu le mai sunt necesare. Multe zone din oraș sau de la marginea urbei se transforma in rampe de gunoi. Este și cazul ieșirii din Timișoara spre Becicherecu Mic, unde gunoiul se duce cu sacii și este abandonat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip nowcasting. Meteorologii se aștepta la ceața densa, depuneri de chiciura și vant puternic in mai multe județe din țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip nowcasting. Mai multe localitați…

- Probabil ca titlul descrie cel mai bine fenomenul care se petrece in ultima suta de ani in satul timișean de pe malul Mureșului, Igriș. La inceputul veacului trecut, aici traiau 3.600 de suflete, inflorirea localitații atingand un maxim in perioada interbelica. Dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Noul guvern Viorica Dancila propune un al ministru de Finante. Contestatul Ionut Misa a fost dat la o parte si in locul acestuia a venit Eugen Teodorovici, un mare constestatar al acestuia. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Teodorovici a anuntat o revolutie in Finante. Celebrul…

- Primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, a declarat ca motivul pentru care deszapezirea orasului se produce cu tehnica invechita este cauzat de faptul ca liberalii din CMC ar fi corupti si ca timp de zece ani nu au procurat utilaje noi.

- Analistii nu iau in calcul impactul tehnologiei asupra economiei, iar PIB-ul nu reflecta in mod corect cresterea economica deoarece nu au in vedere cresterea accelerata inregistrata de calitatea bunurilor de consum in intreaga lume, explica Jim McCaughan, CEO al Principal Global Investors, un fond de…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, va participa miercuri, 24 ianuarie 2018, la evenimentele consacrate sarbatoririi a 10 ani de la semnarea Acordului de înfratire între municipiile Iasi si Chisinau. Manifestarile se vor desfasura în incinta Primariei…

- Spitalul Huedin a fost descentralizat și acum se afla in subordinea Primariei Huedin. Dupa ce publicația noastra, Ziarul Clujean, a publicat articolul in care aratam cum capul unei femei decedate a fost infașurat intr-un pampers, plus alte acuzații formulate de familia acesteia, edilul Mircea Moroșan…

- Primarul orasului nemtean Roman, liberalul Lucian Ovidiu Micu, a declarat duminica ca vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu, a spus un lucru total neadevarat afirmand ca el a platit protestatarii care au venit la Bucuresti si ca va analiza cu juristii din primarie actionarea in judecata a acesteia.

- Un anunt de licitatie pentru vanzarea unui teren din centrul orasului Santana a atras administratiei locale numeroase critici din partea localnicilor. Totul a pornit de la postarea pe Facebook a consilierului local Irina Rus (PSD), care il acuza pe primarul Daniel Tomuta (PNL) ca are interese legate…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca are in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant, in prezent un proiect in acest sens aflandu-se in dezbatere publica. "Avem in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant. In prezent, proiectul…

- Trebuie sa depuna formularul persoanele fizice cu activitați independente care estimeaza ca vor caștiga in 2018 peste 1.900 de lei pe luna, dar și de catre cei care vor caștiga sub acest nivel. In toata aceasta nebunie, in care sute de mii de oameni trebuie sa ajunga la administrațiile fiscale,…

- Punctul de inghet familiar tuturor persoanelor este de 0 grade Celsius. Insa acesta nu este cel mai scazut punct existent. Apa ''extrem de rece'' este un tip de apa ce exista sub valoarea de o grade Celsius. In prezent cercetatorii au reusit sa obtina acest tip de apa in mai multe laboratoare. O echipa…

- Samsung Electronics a anunțat astazi ca, în contextul CES 2018, va lansa trei noi proiecte inovative, dezvoltate în cadrul programului sau C-Lab (Creative Lab). În plus, șapte start-up-uri fomate în urma programului C-Lab vor prezenta la CES cele mai recent lansate produse…

- Primarul pesedist din Cavnic – Vladimir Petruț (fost PPDD) – se plange, pe Facebook, ca cineva i-a folosit calculatorul personal și a varsat apa pe parchet, deși biroul sau din primarie a fost inchis zile in șir, iar angajații nu au mai intrat in instituție din ajunul Anului Nou. ”La mulți ani! Am inceput…

- Medicii de familie din tara nu renunta la decizia de a protesta fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistemul medical, astfel ca, incepand de miercuri, nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, anunta presedintele Societatii Nationale de Medicina…

- „Eram la o plimbare in parcul Moghioroș și soția mi-a aratat pe cer o...prima data am crezut ca e o cometa, apoi ne-am dat seama ca este un meteorit. Am avut aparatul la mine, am incercat sa fac cateva poze. Era mai mare decat o stea cazatoare, normal, și s-a vazut ca o bila luminoasa care a strabatut…

- Noaptea dintre ani nu va fi luminata doar de focurile de artificii din toata lumea. Prima noapte a lui 2018 va aduce o surpriza placuta pasionatilor de astronomie - o Super Luna spectaculoasa, cum se poate vedea doar o data pe an, informeaza CNN . Prima luna plina din ianuarie, denumita si Luna…

- Tragedie incredibila, în seara de Craciun, într-o familie considerata de elita din Iasi. Directorul Bibliotecii Centrale Universitare si soția sa au fost gasiti morti în propria locuinta.

- Medicii sustin ca romanii lupta impotriva virozelor respiratorii cu tratamente mult mai periculoase decat boala. Pacientii care cred ca se ingrijesc astfel nu fac decat sa isi prelungeasca episoadele de raceala.

- Respingerea amendamentului privind reducerea cotei impozitului pe venit va afecta anul viitor investițiile și proiectele de dezvoltare din municipiul Satu Mare, spune primarul Kereskenyi Gabor. Pentru a limita cat mai mult pierderile bugetare, Primaria intenționeaza sa majoreze taxele locale. „Alaturi…

- Deputatul USR, Matei Dobrovie, a initiat o propunere legislativa care vizeaza modificarea art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului, in sensul in care pacientii vor putea oferi donatii numai unitatii sanitare unde au primit ingrijiri, nu si medicilor curanti. Donatiile vor fi…

- "Asa cum v-am promis, echipa Romaniei a luptat si a dat totul pe teren la acest Campionat Mondial. Din pacate, presiunea meciului eliminatoriu ne-a facut sa ne gandim mai mult la rezultat si mai putin la bucuria de a juca handbal, asa cum am facut-o la meciurile din grupa si ne-am intors acasa, cred…

- Mai mulți oameni de știința au incercat sa explice sunetele stranii venite din cer. In anul 2017 au avut loc 64 de evenimente de aceasta natura, iar ele au implicat explozii puternice si inexplicabile. Cel mai recent fenoment a avut loc pe 3 decembrie, langa Daytona Beach, Florida.…

- Produsul Intern Brut a crescut cu 7% in primele 9 luni din 2017 fata de perioada similara a anului trecut, crestere datorata in primul rand sumelor pe care le-au cheltuit gospodariile, al caror volum s-a majorat cu 9,7%, a anuntat INS.

- Pamantul ar fi gol la mijloc si functioneaza ca o sfera cu doi poli. Deviatia polilor a produs niste perturbatii. Chinezii au o teorie si spun ca exista in Pamant o broasca testoasa si de cate ori se misca se produc anumite evenimente. Exista 9 zone si noi picam pe undeva de la 5, astfel primim impuls…

- Hotararea Primaria Capitalei de a organiza targul de sarbatori in Piata Victoriei, unde au loc mitingurile impotriva modificarii legilor Justitiei, a starnit comentarii critice in mediul virtual. Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca organizarea unui nou targ de Craciun vine in intampinarea…

- Se intampla ceva ciudat cu Soarele, iar consecintele pot fi dezastruoase pentru intreaga planeta, scrie antena3.ro. Citeste si Eruptie solara spectaculoasa. Fenomenul s-a produs chiar de Ziua Frantei „Bazandu-ne pe imaginea pe care o vedem acum, Soarele va ajunge spre un nou minim care…

- Imediat dupa ce a fost acuzat de ministrul Agriculturii, Petre Daea, ca face declarații impotriva țarii, Bodgan Chirițoiu nefiind ”un paun intre gaini”, președintele Consiliului Concurenței a venit cu declarații impaciuitoare.

- Noul computer tomograf de la Spitalul Municipal Blaj, pus in functiune la inceputul lunii noiembrie, este functional si pentru pacientii din afara spitalului blajean, anunta conducerea institutiei medicale. Acest lucru este posibil dupa ce a fost semnat contractul cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate…

- Atenție pentru moldovenii care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena. Pe insula Symi a fost declarata stare de urgenta, ca urmare a inundatiilor, infrastructura zonei fiind afectata.

- Primarul general interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, a organizat miercuri prima audiența cu cetațenii. Problemele abordate vizeaza construcțiile neautorizate din zonele rezidențiale, carențe in implementarea unor proiecte municipale anterioare, subiecte cu referința la caile de acces, cit…

- Primaria Iasi va contesta in instanta Codul Fiscal, declara primarul Mihai Chirica, potrivit caruia autonomia publica locala ”este incalcata in mod flagrant”. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului…

- Astfel, taxa speciala pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule vor fi restituite in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018, iar timbrul de mediu va fi rambursat…

- Un razboi surd se duce, de ani buni, intre pacienți și medici, intre medici și pacienți. La limita dintre noblețea misiunii și imperativele unui sistem in schimbare, medicii s-au transformat, incet și sigur, in ceva pe care și lor le este teama sa-l recunoasca. Abandonați durerii și bolilor, pacienții,…

- Știți cum se simte cineva care chiar iși da silința și iși pune la bataie priceperea, timpul și munca pentru a realiza mai multe obiective prioritare intr-o comunitate? Eu spun ca IMPLICAT, DEMN, PLIN DE ENERGIE ȘI AȘTEPTARI. Știți ce se intampla atunci cand in loc sa ți se recunoasca munca dupa principiul…

- Pacienții cu probleme de mobilitate trebuie sa urce scari extrem de abrupte, cu liftul sunt probleme, iar managerul Spitalului Județean încearca sa ascunda totul. Aceste dezvaluiri și multe altele le-a facut Emanuel Ungureanu într-o filmare live pe pagina sa personala de Facebook, unde a…

- Primarul suspendat al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, nu va mai sta in arest la domiciliu pentru 30 de zile, așa cum au cerut astazi procurorii in fața instanței de judecata. Instanța a decis ca acesta sa fie cercetat in continuare sub control judiciar.

- Primarul, care se prezinta ca un aparator al locuitorilor New York-ului in fața lui Donald Trump, a caștigat cu ușurința competiția cu 64,7% din voturi, depașindu-și la mare distanța rivala republicana Nicole Malliotakis, care nu a acumulat decat 29,5% dintre sufragii.Chiar daca a fost…

- Ion Mischie, noul primar al comunei gorjene Telesti are o problema nerezolvata cu Agentia Nationala de Integritate si ar putea avea probleme din cauza acesteia. Este vorba de un proces cu Agentia Nationala de Integritate care l-a declarat incompatibil. Ion ...

- In minutul 20 al partidei Viitorul - Sepsi, Eric de Oliveira a șutat, mingea a fost deviata evident in propria poarta de Dumbrava, insa "centralul" Adrian Comanescu l-a trecut in raport pe brazilian ca autor al golului. Gazeta Sporturilor a luat legatura cu unul dintre arbitrii activi in Liga 1 pentru…

- D I S P O Z I T I E, privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 7 noiembrie 2017, ora 16,00. Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: nota justificativa nr.92007/03.11.2017 a Directiei Patrimoniu prin ca ...