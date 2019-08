Mistreții atacă lanurile de porumb Arad. Atacurile porcilor mistreți in culturile de porumb a peste cinci familii ce locuiesc in comuna Ignești, județul Arad, situata la șase kilometri de Sebiș, ii aduce la disperare pe cultivatori. Aceștia stau și se uita cum truda lor este calcata in picioare de animalele salbatice. Iar atacurile continua, noapte de noapte. Am stat de vorba cu Ioan Niculin Mureșan, care locuiește in comuna Ignești, care ne spune ca aceste culturi de porumb sunt la nici 50 de metri de comuna. Iar porcii mistreți ataca noapte de noapte. Ei au și servicii și nu pot sa stea sa pazeasca lanul. Chiar daca pazesc… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

