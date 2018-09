Misterul Triunghiului Bermudelor, REZOLVAT?

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 24-28 septembrie 2018, mai mulți studenți, de la programe de licența și masterat, și profesori de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicarii de la Universitatea „Ștefan cel Mare” vor participa la prima ediție a Tabarei CreativLit Ipotești, organizata la Ipotești de Centrul Național…

- Pe 18 septembrie 2017, Daniel Tudor Mihalache, primarul din Copșa Mica, iși punea in rucsac cateva haine, plasturi și ceva medicamente, dar și caștile cu care sa asculte muzica psalmica și pleca spre București, la pas. In fața lui erau 320 de kilometri de drum. Oricum este pasionat de trekking, dar…

- Pare uluitor, dar este cat se poate de adevarat! Zeci de absolventi ai Universitatii din Bucuresti, care au primit burse de merit datorita rezultatelor bune la invatatura, au primit notificare ca trebuie sa restituie banii, culmea, fiindca au promovat toate examenele. Zeci de absolventi de Master ai…

- Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava (USV) a actualizat oferta disponibila pentru sesiunea din toamna a admiterii, care demareaza luni, 10 septembrie.Concursului de admitere se organizeaza pentru ciclurile de studii de licenta, masterat și doctorat la cele 10 facultati ale USV, atat ...

- In perioada 1-9 septembrie 2018 se va desfasura in holul Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati o expozitie-concurs de machete navale in cadrul Campionatului Mondial de Navomodele Machete.

- Campionatul organizat de echipa Azvarlirea va avea loc in 25 și 26 august, la Stadionul CFR din Timișoara. Sambata, meciurile vor incepe la ora 9 și vor dura pana la 19, iar duminica startul meciurilor se va da la aceeași ora, iar acestea se vor incheia la ora 14, ultima zi a saptamanii fiind…

- Un medicament aflat in faza de experiment a ajutat medicii, in sfarsit, sa trateze jumatate din cazurile de cancer care de obicei deveneau imune la pastile. Cercetatorii de la Universitatea din California, din San Francisco, au folosit un medicament in curs de dezvoltare, facut de Revolution Medicines,…

- Oamenii de stiinta de la Universitatea din Adelaide, Australia, au dezvoltat o tehnologie care permite reincarcarea instantanee a unui iPhone: secretul consta in inlocuirea bateriei cu un dispozitiv cuantic.