Stiri pe aceeasi tema

- ZIUA PACALELILOR 2019, 1 APRILIE 2019: Celebrarea Zilei Pacalelilor isi are originile in Franta, in secolul al XVI-lea, cand a fost adoptat calendarul Gregorian, care a mutat Anul Nou de la 1 aprilie la 1 ianuarie. Vestea noului calendar s-a raspandit incet iar cei care continuau sa sarbatoreasca…

- Politia se afla inca la locuinta din Essex a lui Keith Flint, dar surse apropiate anchetei au precizat ca nu exista suspiciuni ca acesta ar fi fost omorat. Un apel la serviciile de urgenta a fost inregistrat la ora locala 08.10 (ora 10.10, ora Romaniei), semnalandu-se ca o persoana se afla inconttienta…

- Institutia Prefectului – Arges a deschis in instanta o actiune impotriva primarului municipiului Pitesti si a SC Secol Urban Invest SRL, pentru anularea autorizatiei de constructie in baza careia a inceput ridicarea unui ansamblu de locuinte colective si spatii comerciale chiar langa o unitate militara,…

- Cluburile din cele cinci campionate mari de fotbal ale Europei au cheltuit 570 milioane de euro (642,8 milioane de dolari) pe transferuri in ultimul mercato de iarna, a anuntat joi FIFA, citata de AFP. Cluburile din aceste campionate, Germania, Anglia, Spania, Franta si Italia, reprezinta…

- Tanarul mijlocas Tudor Baluta, international al FC Viitorul, a semnat cu echipa Brighton amp; Hove Albion FC, din Premier League, dar va ramane pana la finalul sezonului la formatia de pe litoral. Fotbalistul e fericit ca va merge in prima liga a Angliei. "Ma bucur foarte mult ca am ajuns sa semnez…

- Joaquin „El Chapo" Guzman, judecat in prezent la New York, ar fi drogat și violat minore, potrivit unui martor la proces. Celebrul narcotraficant mexican ar fi primit fotografii cu fete pentru a iși alege victimele și ar fi platit pentru fiecare in parte.

- ​Real Madrid, gratie mai ales celei de-a treia victorii consecutive în Liga Campionilor, a detronat-o pe Manchester United si a redevenit cel mai bogat club de fotbal, potrivit listei celor mai bogate 20 de cluburi din lume, publicata joi de cabinetul Deloitte, scrie AFP, conform Agerpres.Pentru…