- Oamenii descoperiti fara viata miercuri intr-un camion in Marea Britanie nu ar fi avut cum sa urce in respectivul camion in Bulgaria, intrucat vehiculul nu a mai intrat pe teritoriul bulgar dupa ce a fost inmatriculat in aceasta tara, in 2017, a declarat premierul bulgar Boiko Borisov, citat de Reuters…

- Borisov a subliniat, in declaratii facute pe canalul de televiziune privat BTV, ca tara sa coopereaza in aceasta ancheta cu autoritatile din Marea Britanie. "Camionul a fost inmatriculat in 2017 in Bulgaria de o femeie, cetatean irlandez. A plecat din tara si nu a mai revenit. Asa incat e exclus sa…

- Vehiculul in care au fost gasite 39 de cadavre este un camion frigorific. Camerele frigorifice ''sunt obscure (...) si temperaturile ajung acolo la minus 25 de grade daca transporta produse congelate'', ceea ce face ca un om sa moara foarte rapid intr-un asemenea spatiu. Cele 39 de persoane, cel mai…