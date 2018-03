Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe mai multe sectoare de drumuri si autostrada, au fost afectata circulatia, din cauza inundatiilor si conditiilor de polei. Situatia traficului, luni dimineata, se prezenta astfel: De la ora 5.00, circulatia rutiera pe autostrada…

- Circulația este inchisa pe Autostrada A2 si pe patru drumuri nationale Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Mai multe tronsoane de drumuri au fost închise în aceasta dupa-amiaza din cauza ploii înghetate care cade de câteva ore în sudul si sud - estul României si a…

- Din martie anul trecut in Romania nu s-a mai inaugurat niciun kilometru de autostrada, desi in noiembrie s-au terminat lucrarile la mica sosea dintre Gilau si Nadaselu. Soferii ar putea circula pe cei 9 kilometri de autostrada abia din vara cand vor fi gata lucrarile la podul peste Somes. Lucrarile…

- Deschiderea circulatiei pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda ar putea avea loc in luna mai, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Eu mi-am fixat, asa ca obiectiv, ca in cursul lunii mai aceste doua segmente (loturile 3 si 4 - n.r.) sa fie date (circulatiei…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda ar putea fi deschise în luna mai. ”Va asigur ca fac toate eforturile pentru a debloca aceasta situatie. Din pacate, o spun, s-a trecut dintr-o extrema în…

- Ministrul Transporturilor, lucian Șova, a anunțat, miercuri, ca are ca obiectiv deschiderea loturilor 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda în luna mai. Acestea se întind pe 29 de kilometri, de la Aiud pâna la Turda, transmite corespondentul MEDIAFAX.Acesta a fost întrebat,…

- NEWS ALERT Ministru nou la Transporturi, noi amanari pentru Sebes-Turda. Cand se vor deschide cei 30 km de langa Cluj Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, anunta o noua amanare privind deschiderea loturilor 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda. Este vorba despre 30 de kilometri, de la Aiud pana la…

- Un miliard de euro din averile ilegale ale infractorilor condamnați definitiv așteapta sa intre in bugetul statului. Ne-am putea imagina ca intr-o țara ca Romania, cu multe lipsuri, recuperarea acestor bani este prioritatea tuturor. Daca ascultam declarațiile oficialilor din justiție si finanțe, am…

- Pe 8 februarie, DNA a trimis-o in judecata pe rivala Laurei Codruța Kovesi, Mihaiela Moraru Iorga. Printr-un rechizitoriu facut rapid la unitatea de elita de la Ploiești. Pe 21 februarie, același DNA a clasat dosarul prin care fostul director al CNADNR, Narcis Neaga, fusese pus sub inculpare, in 2015,…

- Tirrena Scavi, constuctorul lotul 3 al Autostrazii Sebeș-Turda, risca sa ramana fara contract, cu toate ca a efectuat lucrari in proporție de 90%. Oficialii de la Drumuri iau in considerare realizarea contractului in conditiile in care constructorul nu remediaza problemele constatate la inspectia din…

- Narcis Neaga a fost director general al CNAIR in perioada 2012-2015. Asociatia Pro Infrastructura afirma ca in perioada mandatului lui Neaga deschiderea circulatiei pe lotul 3 al Autostrazii A1 Orastie-Sibiu s-a facut prin musamalizarea sutelor de defecte tehnice, fapt care a dus la vestita demolare…

- Narcis Neaga a fost demis de la conducerea CNAIR in decembrie 2015, ca urmare a unei inspectii a Corpului de control al Ministerului Transporturilor cu privire la unele nereguli depistate in constructia autostrazii Sibiu-Orastie.

- „Am vazut ca au aparut in ultimele zile tot felul de mesaje, din partea celor care nu doresc ca sistemul de autostrazi din Romania sa se extinda și care arunca acuze false, ca s-ar dori distrugerea ariilor protejate sau a padurilor virgine. Este o mare minciuna, iar prin acest proiect de lege nu…

- NEWS ALERT Barbatul banuit ca ar fi incercat sa incendieze sediul PSD Cluj, retinut Barbatul implicat in incidentul produs in noaptea de 22/23 februarie, de la sediul partidului PSD de pe Bulevardul Eroilor a fost retinut pentru 24 de ore. Acesta urmeaza a fi prezentat Parchetului de pe langa…

- Parlamentarul rus Vladislav Reznik si alti 17 suspecti sunt acuzati de spalare de bani in Madrid pentru o organizatie mafiota din Rusia. Sefii gruparii, Gennady Petrov si Alexander Malyshev, despre care se crede ca sunt in Rusia, sunt in continuare cautati de politie, informeaza BBC.…

- Ieri, la dezbaterea din Parlamentul Romaniei, reprezentantul companiei Comsa, constructorul lotului 3 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva, a descris foarte clar problemele de pe acest proiect. Acest tronson de peste 21 km poate fi inaugurat in 2018, dar numai daca aceste blocaje vor fi rezolvate IMEDIAT, susain…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a susținut intr-o conferința de presa ca ”Suntem acuzați pe nedrept ca am falsificat probe”, in contextul acuzațiilor lansate de fostul deputat PSD Vlad Cosma privind falsificarea unor probe realizate de catre procurorii DNA Ploiești. ”Procurorii din DNA nu falsifica…

- Procurorii DIICOT ridica, miercuri, documente de la sediul mai multor firme de medicamente, in dosar fiind vizat si medicul Mihai Lucan. Potrivit unor surse judiciare, a fost declansata cercetarea in rem pentru infractiunile de luare si dare de mita.

- Firme din Italia, Turcia, Bulgaria si Romania vor sa proiecteze si sa construiasca primul segment de autostrada din Moldova, parte din centura ocolitoare a Bacaului. Din cei 30,8 kilometri pe care ii va avea centura ocolitoare a Bacaului, 16,2 km din sectorul estic vor face parte, potrivit…

- Dupa dezvaluirile si inregistrarile facute publice de fostul deputat PSD, Vlad Cosma, seful DNA Ploiesti a venit, in premiera, cu explicatii, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la sediul institutiei. Nicolae Onea infirma acuzatiile potrivit carora procurorii au falsificat probe si, intrebat…

- Amanunte socante ies la iveala dupa arestarea a opt gardieni de la Spitalul Penitenciar Rahova pentru ca ar fi torturat mai multi detinuti. Sunt practici care amintesc mai degraba de Inchizitie. Cei care le-ar fi cazut victime au povestit anchetatorilor ca gardienii le bagau carpe in gura si turnau…

- Licitatiile pentru realizarea Studiului de Fezabilitate si Proiectelor Tehnice pe circa 330 de km de autostrada pe ruta Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani bat pasul pe loc si au inregistrat zeci de amanari in decurs de 15 luni de cand au fost lansate - un numar record de termene amanate. Dincolo de…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, la o dezbatere privind frauda in achizitii publice, referitor la clasarea dispusa in Microsoft, ca parchetul a fost sesizat la 9 ani dupa comiterea faptelor. "Dincolo de faptul ca in acel dosar DNA a facut 4 rechizitorii prin care au…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora traficul se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa, pe Autostrada A1 Bucuresti ndash; Pitesti, intre kilometrii 11 si 86, precum si mai multe drumuri nationale din judetele Calarasi DN31 Calarasi Oltenita…

- O scena desprinsa parca dintr-un film de arte marțiale a avut loc joi dimineața, la Direcția de Drumuri și Poduri Cluj, filiala a CNAIR. O angajata a fost batuta cu bestialitate de un director nervos. Proaspat numit in funcția de director de investiții, Emil Dodan a luat-o la pumni pe o subalterna.…

- O scena desprinsa dintr-un film de arte marțiale a avut loc in cursul dimineții de joi, la Direcția de Drumuri și Poduri Cluj, filiala a CNAIR. O angajata a fost batuta cu bestialitate de un director nervos.

- La aceasta ora, exista mai multe drumuri naționale inchise, iar inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca in aceasta dimineața se vor face lucrari pe o autostrada importanta din țara.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, scoate la licitatie contractul de achizitii publice "Servicii de mentenanta pentru sistemul de monitorizare a traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A2, sector…

- Acum, odata reziliat, totul va fi luat de la ZERO. Compania de Autostrazi a decis sa rezilieze contractul suspendat pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru sectorul de 96 de km dintre Ditrau si Targu Mures, parte din autostrada A8 Targu Mures - Iasi, dupa ce initial ar fi transmis antreprenorului…

- Angajații Direcției de Drumuri și Poduri Timișoara lucreaza in aceste zile pe DN 68A, mai precis intre localitațile Margina și Ohaba. Acest drum a devenit foarte greu de parcurs, aceasta pentru ca tot traficul care vine pe autostrada A1 este nevoit sa urmeze de la Margina vechiul drum național…

- Jandarmul care a lovit protestatari sambata, cercetat de Parchetul Militar Procurorii militari de pe lânga Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu în cazul jandarmului care a lovit câtiva protestatari, sâmbata seara, în centrul Bucurestiului. Într-un…

- Tot mai mulți șoferi ales sa mearga pe varianta Sacamaș – Coșevița – Coșava – Margina, atunci cand vin dinspre Deva, pentru a ajunge la intrarea pe autostrada. Traficul este unul greu, plin de tiruri, dar in aceste zile au aparut și gropile din asfalt. Pe unele porțiuni sunt atat de…

- Reprezentantul Companiei de Drumuri a anunțat ca in februarie va fi transmis catre sistemul de licitații publice contractul pentru sectorul E, cel cu tuneluri, din lotul 2 al autostrazii Lugoj – Deva. Chiar daca totul pare frumos, cel mai probabil organizarea licitației va aduce și alte probleme.

- Fanii dinamoviștii nu rateaza nicio ocazie pentru a-și dovedi inventivitatea, proband acest lucru zilele trecute. In aceste zile, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va deschide traficului primul lot de autostrada din 2018, mai exact lotul 3 de pe autostrada Sebeș-Turda. ...

- Mai multe neconformitati au fost constatate, marti, pe lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda, care are 12,5 kilometri si se intinde de la Aiud la Decea, in urma unei inspectii facute pentru receptionarea tronsonului, iar elementele pentru siguranta rutiera nu sunt intrunite, scrie MEDIAFAX. Citeste…

- Accident cu 3 raniti pe Calea Turzii. Din pricina vitezei Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier, petrecut marti dimineata, pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. "În jurul orei 07.20, un conducator auto, care circula pe Calea Turzii, nu a adaptat viteza la conditiile de trafic,…

- NEWS ALERT Comisia e ACUM pe autostrada. Cand se deschide circulatia pe Turda - Sebeș FOTO Oficialii CNAIR efectueaza, la aceasta ora, receptia finala a lotului 3 al autostrazii Turda - Sebeș. Este vorba despre tronsonul dintre Decea și Aiud. Constructorul spera sa fie deschis, tot astazi, si traficul…

- BITCOIN nu este in TOP 10 monede virtuale In 2017 moneda virtuala bitcoin a inregistrat o crestere de 1.318%, dar nu intra in top 10 cresteri ale criptoactivelor. Clasamentul este dominat de ripple, a carei valoare s-a majorat anul trecut cu 36.018%. Top 3 cresteri este completat de NEM, cu 29.842%…

- Procurorii germani au deschis o ancheta pentru tentativa de omor, dupa ce asupra masinii in care se afla fotbalistul Deniz Naki s-au tras cateva focuri de arma, noaptea trecuta, pe o autostrada din Germania.Potrivit AP, Katja Schlenkermann-Pitts, reprezentanta a procuraturii din Aachen, a…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Marin Anton, fost deputat PNL și fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita. In dosar este acuzat și Adrian Mihai Ionescu, fost director general adjunct al Direcției de Coordonare și Monitorizare Autostrazi din cadrul…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Marin Anton, fost deputat PNL, fost membru PMP și fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita, a anuntat luni DNA. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecata a lui Marin Anton, fost deputat PNL, fost membru PMP și fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita, a anuntat luni DNA. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Marin Anton, fost deputat PNL și fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita. In dosar este acuzat și Adrian Mihai Ionescu, fost director general adjunct al Direcției de Coordonare și Monitorizare Autostrazi din cadrul…

- Fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, trimis in judecata pentru mita Marin Anton, la data faptelor secretar de stat si vicepresedinte al Consiliului Tehnico - Economic din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- Iata ce spun procurorii DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților:ANTON MARIN, la data faptei secretar de stat și…

- Principala ipoteza este dubla sinucidere, insa ce a putut duce la o asemenea decizie ramane un mister. Femeia si-a luat prima viata, in jurul orei sase dimineata. Dupa trei ore, a urmat-o sotul. Anda si Bogdan s-ar fi spanzurat dupa ce au consumat o cantitate mare de alcool. Pana in acest…

- Cu ce realizari se lauda Emil Boc in 2017 VIDEO Primarul Clujului, Emil Boc, a postat pe pagina sa de Facebook un material video in care prezinta principalele obiective realizate in acest an de municipalitate din banii clujenilor. "Dragi clujeni, Va mulțumesc ca și în anul 2017 v-ați…

- 40 parlamentari PSD, printre care si Catalin Radulescu, au depus la Camera Deputatilor un proiect de lege care prevede ca sefii de parchete, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat. Catalin Radulescu a precizat ca nu mai sustine acest proiect.

- Proiect inițiat de deputatul PSD Catalin Radulescu: presedintele ICCJ si procurorii sefi de parchete, numiti de Senat. Proiectul propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei,…

- Sefii serviciilor Achizitii, Juridic, Buget si Contabilitate din cadrul Politiei Locale Bucuresti au fost suspendati din fuctie, dupa ce procurorii DNA i-au trimis in judecata pentru abuz in serviciu, pentru ca au externalizat, in mod ilegal, serviciile de ordine publica, anunta Primaria Capitalei.