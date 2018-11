Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul dirijor australian Richard Gill a murit, duminica, din cauza unui cancer, la varsta de 76 de ani, transmite DPA citat de Agerpres.ro. Richard Gill a fost o figura populara nu doar in cercurile admiratorilor muzicii clasice, ci si pentru eforturile sale de popularizare a muzicii clasice in randul…

- Ilie Balaci a murit la doar 62 de ani! Cel supranumit ”Minunea Blonda” a sfarșit in casa mamei sale, dupa ce a facut o alergie care i-a inflamat caile respiratorii. Medicii legisti au stabilit, in urma efectuarii necropsiei, ca decesul lui Ilie Balaci a survenit unui infarct miocardic.Potrivit…

- Tex Winter a murit! Celebrul antrenor de la la echipa de baschet Chicago Bulls, s-a stins din viața la varsta de 96 de ani. El s-a stins din viața la New York, potrivit presei americane. Tex Winter a murit la 96 de ani! Fostul antrenor secund al lui Phil Jackson la Chicago Bulls din perioada legendarului…

- Tragedie fara margini in Constanța. Un copil in varsta de trei saptamani a fost gasit mort de parintii sai, in noaptea de luni spre marti. Politistii nu au descoperit urme de violenta pe corpul copilului, cauza mortii urmand sa fie stabilita in urma necropsiei.

- Stefan Maximovici, un tanar de 19 ani din municipiul Iasi, a murit dupa ce a cazut de la balconul apartamentului sau, situat la etajul V. Moartea baiatul e misterioasa, mai ales ca acesta urma sa inceapa viata de student astazi. El era fiul unui conferentiar universitar si nepotul unui cunoscut notar…

- Moartea celebrului pictor Caravaggio a fost invaluita in mister timp de 400 de ani . Caravaggio nu avea decat 38 de ani cand a fost descoperit decedat pe o plaja din Roma in condiții misterioase, dupa ce fusese deja condamnat la moarte de catre Papa deoarece ucisese un om in timpul unei batai.

- Misterul ceasului din perete este o poveste gotica, creata de maestrul misterelor John Bellairs, și a fost ecranizata intr-un proiect cinematografic de proporții. Filmul ii are in rolurile principale pe Cate Blanchett și pe Jack Black

- Valentina Pelinel a explicat ca nu și-a cumparat in mod special rochia roșie pe care a purtat-o la casatoria cu Cristi Borcea. La cununia civila cu omul de afaceri Cristi Borcea, Valentina Pelinel s-a afișat la brațul celui care i-a devenit soț intr-o rochie de culoare roșie, scurta și vaporoasa. Toata…