Misterul lacului Scheletelor din Himalaya, o enigmă pentru cercetători Zvonuri legate de sutele de schelete umane care zac pe malul acestui lac circula inca de la sfarșitul secolului al XIX-lea. Prin anii 1950 aici au fost descoperite 500 de schelete, iar un deceniu mai tarziu a fost efectuata prima analiza, in urma careia s-a stabilit ca multe dintre oseminte aparțin unor oameni care au trait in primul mileniu al erei noastre, varstele lor fiind rasfirate pe durata mai multor secole. Citeste mai multe pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lacul Roopkund, din nordul Indiei, îi intriga pe arheologi de ani de zile. Cercetatorii au descoperit sute de schetele umane în acest ochi de apa din munții Himalaya. Pâna de curând, oamenii de știința credeau ca este vorba despre ramașițele unor persoane care au decedat în…

- Mama Luizei Melencu, adolescenta disparuta in luna aprilie dupa ce a fost luata la ocazie de Gheorghe Dinca, principalul suspect in dispariția fetei, cere ca oamenii legii sa o identifice, apoi sa o audieze pe femeia in roșu care apare pe camerele de supraveghere alaturi de Luiza in ziua dispariției,…

- „Epopeea” liceului din comuna Snagov se apropie de final. Dupa cațiva ani in care primarul Marian Oancea s-a luptat cu problemele aparute in cadrul proiectului care avea ca scop reabilitarea cladirii unitații de invațamant, sunt toate premisele ca, in curand, sa fie demarat proiectul care prevede…

- Am tot auzit de baile cu sare si cum arata rasfatul pentru piele. Fiind o substanta indispensabila organismului, consumata în exces ajunge chiar sa dauneze. Necesarul zilnic de sare este de aproximativ 3 grame pe zi. Printre cele mai sanatoase se numara sarea marina, sarea de Himalaya sau…

- Intr-o seara friguroasa de decembrie, o copila de 12 ani a disparut fara urma din fața casei parinților ei. Fetița se intorcea de la serbarea de Craciun organizata la școala in care invața. Timp de 35 de ani, nimeni nu a știut nimic de soarta ei. Misterul a fost elucidat de cațiva muncitori.

- Mediul de pe marte, rece, bombardat de radiatii si cu un sol ce contine mai multe substante toxice, nu a oferit pana acum vreun motiv de optimism in privinta producerii de hrana, dar mai multi oameni de stiinta cred ca au rezolvat problema cu ajutorul unui material care poate transforma terenul de pe…

- Cei 14 ruși care au murit la bordul unui submarin secret la inceputul saptamanii au fost inmormantați sambata in Sankt Petersburg, in cadrul unui ceremonii la care securitatea a fost stricta, relateaza BBC, citat de stirileprotv.ro.

- La finalul lunii, cand Papa Francisc va vizita pentru prima data Romania, sa nu va așteptați sa-l vedeți altfel decat imbracat complet in alb. De cand a devenit pontif, in urma cu șase ani, Papa Francisc s-a remarcat printr-un stil vestimentar foarte simplu, din care a eliminat multe dintre elementele…