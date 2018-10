Stiri pe aceeasi tema

- Deputații din comisia de cultura au dat marți un aviz negativ, in unanimitate, proiectului PSD prin care se elimina din Legea construcțiilor prevederea potrivit careia realizarea de lucrari de construcții sau consolidare fara autorizație asupra monumentelor istorice este infracțiune, pedepsita cu inchisoarea…

- Direcția Județeana pentru Cultura – Covasna a anunțat lansarea unui concurs de desen și de eseuri, pentru liceeni, și organizat cu Centenarului Mari Uniri. Concursul, intitulat „Monumentul eroilor”, este adresat elevilor de clasele IX-XI inscriși in liceele din județul Covasna (cu predare in limba romana…

- Autoritatile din Targu Jiu nu reusesc sa finalizeze achizitia Casei de Cultura a Sindicatelor din municipiu. Imobilul fusese cumparat prin licitatie contra sumei de 3,8 milioane de lei, insa fundatiile care au detinut cladirea au fost actionate in instanta. Procesul ...

- Proprietarii Casei Brancoveanu, situata pe strada Cosntantin Brancoveanu nr. 51, au decis scoaterea imobilului la vanzare. Casa figureaza pe Lista monumentelor istorice din Romania, la pozitia 188. Consiliul Judetean Brasov este chemat astazi in sedinta ordinara de plen sa nu-si exercite dreptul de…

- Directia Judeteana de Cultura si Patrimoniul National Gorj a anuntat ca de la inceputul anului si pana in prezent au fost depistate sase cazuri de lucrari fara autorizatie executate in zona de protectie a unor monumente istorice. Potrivit instituiei, in ...

- Muzeul Municipal Dej a gazduit vineri, 21 septembrie, cu incepere de la ora 17:00, un simpozion cu titlul „Dejul și Marea Unire”. In cadrul evenimentului, organizat de Partidul Național Liberal (PNL) Dej, prin Comisia Naționala de Cultura, Culte și Minoritați, au fost evocate momentele Marii Uniri de…

- Va fi denigrata si Prefectura Satu Mare pentru neregulile constatate la Primaria Carei asa cum a fost denigrata Directia Judeteana de Cultura cand a aplicat legea? Deocamdata omagiatorii primarului tac malc. Tacere TOTALA, pe toate fronturile mediatice apropiate de UATM Carei , in ce priveste Concluziile…

- Gara Brașov incepe sa prinda culoare și sa arate ca o gara a unui oraș turistic. De cateva zile cei care ajung in Gara Brașov au parte de o surpriza. Pe un perete pot vedea principalele atracții turistice ale orașului intr-o pictura gigant. Pe peretele din interiorul Garii sunt zugravite: Poarta Șchei,…