Stiri pe aceeasi tema

- Un traseu de 26.845 km? Intr-o tara cu o retea de drumuri publice care insuma anul trecut 86.099 km, sa parcurgi un traseu care sa reprezinte aproape o treime din totalul numarului de kilometri... este o performanta. Un traseu care este dublul diametrului planetei pe care traim.

- Politistii din Motru au retinut la finalul saptamanii trecute pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj un tanar, de 29 de ani, din comuna Floresti, județul Mehedinti, banuit de savarșirea infracțiunii ...

- Consilierii județeni vor vota miercuri bugetului județului pe 2019, iar potrivit proiectului, sanatatea ocupa, ca de obicei, ultimul loc. De menționat este faptul ca, într-adevar, spitalele primesc mai mulți bani fața de anul trecut, când le-au fost alocate doar 3,4 milioane lei.…

- Lucas Hernandez va fi jucatorul lui Bayern Munchen incepand cu data de 1 iulie. Bavarezii au anunțat transferul acestuia pe site-ul oficial, iar Atletico Madrid va primi 80 de milioane in schimbul campionului mondial (cel mai scump transfer din istoria campionatului german). Hernandez a semnat pe cinci…

- Procentul protagonistelor din cele mai importante filme lansate in 2018 in Statele Unite a atins un nivel record, conform unui nou studiu realizat de Centrul pentru Studiul Femeilor in Televiziune si Film al Universitatii de Stat din San Diego (SDSU), citat marti de DPA. Raportul anual, care a analizat…

- O femela de elefant asiatic aflata in captivitate a murit la varsta de 88 de ani in statul indian Kerala, au anuntat joi stapanii ei, citati de AFP. Recompensata cu titlul onorific "Gaja Muthassi" ("Bunica elefant"), Dakshayani a participat timp de multe decenii la ritualuri si procesiunile organizate…

- Ministerul Afacerilor Externe ii atenționeaza pe romanii care tranziteaza sau calatoresc in Italia ca autoritațile au emis, pentru sambata, un cod portocaliu de ploi, furtuni și vant in centrul și sudul țarii, iar in alte zone a fost emis cod galben. Codul este valabil pana pe 2 februarie. "Serviciul…

- Piata totala a transferurilor in fotbal a depasit pentru prima oara in 2018 pragul de 7 miliarde de dolari (6,1 miliarde de euro), Europa reprezentand singura 78,2% din aceste cheltuieli, a anuntat miercuri FIFA, citata de AFP.