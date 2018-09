Misterul dietelor eșuate - De ce revenim în scurt timp la vechile obiceiuri Avantul pe care il avem atunci cand incepem o dieta dispare treptat. Adesea, deși am pierdut in greutate, tindem sa revenim la vechile obiceiuri culinare, iar in scurt timp constatam ca și kilogramele pierdute reapar. Specialiștii susțin ca exista insa o explicație pentru care revenim la obiceiurile culinare de dinainte de dieta. "Abordarea graduala, calea cea dreapta Principalul inamic al durabilitatii greutatii dorite, bine camuflat inca de la inceput in cadrul dietei, este, conform specialistului, restrictia. Cu cat aceasta este mai drastica, iar presiunea pe care o induce… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, in luna mai, a aparut știrea ca un copil de trei ani a murit la „Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș”, dupa ce a mancat shaorma . Mai mult, chiar și parinții acestuia s-au simțit rau, dupa ce au consumat același produs. Acum, la mai bine de patru luni de la deces, anchetatorii au gasit…

- Un cutremur a avut loc in Romania, in urma cu scurt timp. Specialiștii de la Institutul Național pentru Fizica Pamantului au schimbat de cateva ori datele cu privire la caracteristicile acestui seism.

- E vara, caldura te copleseste, iar coafura pe care o ai nu îti pune în valoare trasaturile. Îti doresti o schimbare, dar nu stii pentru ce sa optezi? Iata ce poti alege! „Indiferent de ocazia pentru care alegi coafura, nu uita sa tii cont de locul în…

- Societatea Romana Alzheimer Filiala Timișoara, in colaborare cu Centrul Memoriei și Centrul de Medicina Capului, inițiaza o campanie de testare gratuita pentru populație. The post Testeaza-ți memoria, la o cafea cu specialiștii appeared first on Renasterea banateana .

- Pe teritoriul Universitatii Tehnice vor apare patru banci multifuncționale. Acestea sunt construite de 20 de studenti straini care participa, in aceste zile, la un curs de vara, organizat in Republica Moldova.

- Majoritatea dietelor recomanda un stil de viața echilibrat, cu trei mese fi xe pe zi, plus cateva gustari, care sa nu ne lase stomacul sa planga de foame. Ei bine, postul intermitent demonteaza toate teoriile dietelor clasice, iar in sprijinul regimului extrem vin nenumarate studii. Postul intermitent…

- Copiii cu autism ar putea primi un ajutor nesperat. Cazurile ar putea fi depistate mai ușor și tratate gratis. Un proiect de lege din parlament propune mai multe facilitați. Inclusiv scutirea de taxe și impozite pentru cei care ingrijesc persoanele cu astfel de tulburari.