- Parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, a acuzat regimul presedintelui socialist Nicolas Maduro de incercarea de a scoate din tara si a trimite in Rusia rezervele de aur ale Venezuelei, conform unei postari facute pe contul Twitter al legislativului venezuelean de catre deputatul Jose Guerra,…

- Parlamentarul venezuelean Jose Guerra a anuntat, intr-un mesaj pe Twitter, ca avionul Boeing 777 al Rusiei a aterizat la Caracas pe 28 ianuarie cu scopul de a transporta din Venezuela in Federatia Rusa 20 de tone de aur scoase din seifurile Bancii Centrale, potrivit Bloomberg.

- Kremlinul, prin purtatorul sau de cuvant, Dmitri Peskov, a dezmintit miercuri aceasta informatie, potrivit agentiei de presa oficiale TASS. 'Noi am primit aceasta informatie de la un angajat al Bancii Centrale a Venezuelei. Un avion, care a sosit de la Moscova, ar urma sa transporte cel putin…

- Parlamentul venezuelean se teme ca rezerva de aur a țarii ar putea fi transportata in Rusia spre pastrare In prezent, din aproximativ 150 de tone de aur aflate in depozitele Bancii Centrale a Venezuelei din Caracas, circa 20 de tone de aur urmeaza sa fie trimise pe calea aerului in Rusia, scrie „Vocea…