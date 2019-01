Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, a acuzat regimul presedintelui socialist Nicolas Maduro de incercarea de a scoate din tara si a trimite in Rusia rezervele de aur ale Venezuelei, conform unei postari facute pe contul Twitter al legislativului venezuelean de catre deputatul Jose Guerra,…

- „In timpul razboiului rece, Moscova a sprijinit stanga latino-americana crezand naiv ca comunismul avea viitor. In prezent, Kremlinul este mai cinic și susține stanga latino-americana pentru ca știe ca aceasta va eșua. Confruntarea dramatica din Venezuela – unde dictatorul Nicolas Maduro se agața de…

- Întreaga situație din Venezuela depinde acum de armata țarii și de cât de loiala aceasta va fi regimului Maduro, a declarat marți ministrul adjunct de finanțe din Rusia, Sergei Storchak potrivit Reuters. ”Probabil ca vor fi probleme. Totul depinde acum de armata, de soldați,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca Rusia va desfasura anul viitor primul sau regiment de rachete hipersonice ce pot fi echipate cu focoase nucleare, aceasta insemnand ca tara sa are acum un nou tip de arma strategica, relateaza agentia Reuters. Putin a facut anuntul respectiv…

- Kremlinul a declarat miercuri ca va continua vanzarea de sisteme antiracheta rusesti S-400 catre Turcia, in pofida aprobarii de catre Departamentul de Stat al SUA a unei posibile vanzari a sistemului concurent Patriot catre Ankara, transmite Reuters preluata de Agerpres. Pentagonul a anuntat…

- Cele doua bombardiere trimise de Moscova in Venezuela pentru manevre militare au parasit vineri tara pentru a se intoarce in Rusia, a anuntat armata venezueleana, relateaza AFP. "Odata cu decolarea avioanelor TU-160, ne luam la revedere de la prietenii nostri din Federatia Rusa, cu care am…

- Rusia va adopta masuri "pentru a imbunatați capacitatea de lupta a trupelor in contextul creșterii cursei inarmarii", a declarat ministrul apararii din Rusia, Serghei Șoigu, la ședința de marți a executivului rus, transmite TASS.