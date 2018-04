Stiri pe aceeasi tema

- Geanina, noua concurenta Exatlon, care a inlocuit-o pe Anca Surdu, este cunoscuta publicului larg din show-ul "Bravo,ai stil!". Acolo, ea a fost concurenta și a reușit sa provoace cateva scandaluri de notorietate in timpul fashow-show-ului. Ramane de vazut cum se va intrega in echipa Faimoșilor și ce…

- EXATLON 2 APRILIE. Cea mai noua concurenta la Exatlon, Geanina Stana, a avut o evoluție remarcabila imediat ce a fost introdusa im echipa Faimoșilor. Geanina a fost imediat laudata și apreciata de coechipierii sai, pentru ca a adus un plus de valoare echipei! EXATLON 2 APRILIE. Inca de la prima ei evoluție,…

- Este bucurie mare in tabara „Faimoșilor”! Cosmin Cernat a anunțat in ediția de sambata seara (31 martie) de la Exatlon ca noua concurenta urmeaza sa intre in competiția din Republica Dominicana. Ea a venit in locul Ancai Surdu, care a fost nevoita sa se retraga din motive medicale. Deși producatorii…

- EXATLON 31 MARTIE. Diana Bulimar a parasit scena de lupta de la Exatlon, iar colegii sai sunt mahniți de acest lucru. Chiar și adversarii au fost cuprinși de tristețe! Plecarea Dianei Bulimar i-a mahnit și i-a uimit, in egala masura pe colegii ei faimoși și razboinici. Luptatoarea Diana Belbița este…

- EXATLON ROMANIA 31 MARTIE LIVE VIDEO KANAL D. Astazi vom avea din nou premiu dublu la Exatlon. Primul premiu este CASA și un premiu surpriza pe care Cosmin Cernat il va anunța la debutul episodului. Cert e ca din promoul emisiunii, reacție de bucurie a ambelor echipe arata importanța premiului.…

- Fata de suflet a Marianei de la Exatlon este o sportiva extraordinara. Fata este campioana la atletism, are peste 200 de medalii, dar nu are o casa și traiește din pensia de 600 de lei pe luna a mamei sale bolnave. Alexandra și mama ei duc o viața foarte grea și se descurca cum pot, […] The post Durere…

- De cand a intrat in competiția „Exatlon”, despre Giani Kirița au ieșit la iveala informații personale, necunoscute publicului pana acum, insa, au fost aduse in discuții și scandalurile in care a fost implicat. Un factor pentru cea din urma situație este reprezentat de comportamentul impulsiv al fostului…

- Exatlon 28 martie. Cosmin Cernat, moderatorul concursului din Republica Dominicana, le-a mulțumit componenților celor doua echipe, Faimoșii și Razboinicii, pentru felul cum s-au comportat, dar și pentru fair-play-ul de care au dat dovada. Asta pentru ca, la un moment dat, conflictual era imminent, dar…

- Exatlon. Larisa a fost nominalizata pentru eliminare, iar soțul ei spune ca abia așteapta sa ajunga acasa. Doar ca s-a enervat atunci cand a auzit motivul pentru care soția lui a fost propusa pentru eliminare. El a facut apoi o scurta inșiruire ale calitaților Larisei. “Știu ca Larisa a facut deja ce…

- EXATLON 26 martie. Cosmin Cernat a urmarit indeaproape evoluția “Faimoșilor” și a “Razboinicilor”, in cadrul celui mai tare concurs din Romania. Show-ul filmat in Republica Dominicana i-a facut pe concurenți sa treaca prin valuri de emoții, mai ales ca se afla și la mare distanța de cei dragi. „Suntem…

- Giani Kirita de la Exatlon si Gigi Becali au pus un pariu. Fostul sportiv a luat foc pentru echipa lui de suflet. Giani Kirita de la Exatlon este loial echipei de fotbal unde a debutat. Fostul sportiv este un „caine” devotat si si-ar fi dat viata pe teren cand juca in culorile alb si rosu, […] The post…

- Catalin Cazacu a suferit o accidentare serioasa in timpul competiției, o lovitura la nas care l-a trimis cu ambulanța la spital. El s-a impiedicat la primul obstacol de pe circuit, o groapa cu apa, și a aterizat cu fața in plasa de protecție care se afla deasupra obstacolului. Catalin a terminat cursa,…

- Prezentatorului Exatlon, Cosmin Cernat, ii priește Republica Dominicana. Gazda emisiunii-concurs are familia alaturi de el. Cernat a postat mai multe fotografii de pe plajele exotice unde se distreaza alaturi de soție, atunci cand nu filmeaza pentru Exatlon. Partenera de viața a prezentatorului și-a…

- In urma voturilor publicului, Cosmin Cernat a dat verdictul: Mariana a parasit competitia “Exatlon”. O liniste apasatoare s-a lasat aseara in Arena, dupa acest moment, parea ca nimeni nu se astepta la aceasta eliminare, nici coechipierii ei, dar nici adversarii. Cu fruntea sus, ca o invingatoare, Mariana…

- Anca Surdu, dubla campioana modiala si europeana la gimnastica aerobica, se afla, inaintea de aparitia problemelor medicale, in topul jucatorilor din echipa #Faimosii. Anca Surdu nu a mai jucat de aproape o saptamana la EXATLON si lipsa ei a ridicat multe semne de intrebare pentru fanii emisiunii. Misterul…

- Exatlon 19 martie. Anca Surdu nu va mai ramane in concurs! Coordonatorul competiției din Republica Dominicana a anunțat ca Anca are probleme medicale, motiv pentru care va parasi echipa. „Am o veste despre Anca. Din cauza unor probleme de sanatate, care nu sunt mari, nu vreau sa ingrijorez telespectatorii,…

- La ultimele probe, Larisa și Anca Surdu au lipsit. Potrivit colegilor lor, cele doua s-au simțit foarte rau in ultima perioada. Larisa s-a intors in ediția de aseara, 17 martie, Anca a stat pe banca. Ea a fost alaturi de colegii ei și i-a susținut. Telespectatorii au inceput sa-și ridice semne de intrebare.…

- Exatlon 17 martie. A fost o ediție tensionata sambata, in cadrul competiției din Republica Dominicana. „Faimoșii” au caștigat probele, iar Giani Kirița i-a aruncat cuvinte grele Marianei din echipa „Razboinicii”. S-a lasat cu un schimb de replici dur intre cei doi concurenți. Giani a jignit-o pe sportiva…

- Inca un membru al echipei Razboinicilor a parasit Exatlon. Lupu a ratat șansa la marele premiu de 100.000 de euro, el plecand din Republica Dominicana. Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii, l-a felicitat pentru evoluția lui din competiție. „In numele celor de acasa și in numele adversarilor iți spun…

- EXATLON 14 martie. “Razboinicii” au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Motiv pentru care sunt nevoiți sa mai elimine un concurent. Cei trei nominalizati sunt Lupu, Roxana și Alina. „Mi-ar parea foarte rau sa plec acasa pentru ca simt ca nu am reușit sa fiu in forma maxima, in care ma știu eu, ca…

- COSMIN CERNAT - EXATLON ROMANIA. Cu o cariera de peste 20 de ani in jurnalismul sportiv, Cosmin Cernat este, in prezent, prezentatorul emisiunii Exatlon, difuzata de sambata pana miercuri la Kanal D, scrie dcnews.ro. "De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat ca țin cu Dinamo,…

- Surpriza uriașa pentru concurenții Exatlon! Cosmin Cernat a facut un anunț care i-a bucurat foarte tare atat pe Faimoși, cat și pe Razboinici. Ambele echipe s-au bucurat de o noua proba, de aceasta data de cultura generala. Cel care caștiga se va bucura de un desert delicious, de asemenea iși va putea…

- Exatlon 10 martie. Mariana a izbucnit in lacrimi, atunci cand echipa ”Faimoșilor” a caștigat! Minute in șir a plans concurenta, iar Vladimir Draghia a incercat s-o consoleze. ”Razboinicii vor petrece patru zile in coteț. Exatlon 10 martie. Ediția de sambata seara a fost caștigata de ”Faimoși” cu 5-3,…

- Radu a fost unul dintre concurenții de la Exatlon. Recent, acesta a acordat un interviu, in care a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. Atunci cand și-a pierdut fratele, parinții, dar și soția. „Sunt din Cluj, am aproape 48 de ani si am doi copii, o fata de 19 ani si […] The post Drama…

- Zilele trecute Andrei Stoica a plecat acasa, din cauza unei accidentari la genunchi și a fost inlocuit deja. Andrei Stoica a renunțat la competiția din Republica Dominicana, la sfatul medicilor. Producatorii s-au hotarat sa-l inlocuiasca cu Bruce, pe numele sau real Valentin Chiș (28 de ani), un dansator…

- EXATLON 7 martie. Clipe de coșmar a trait unul dintre participanții aflați la indragitul concurs care se filmeaza in Republica Dominicana. In timpul unei probe care s-a desfașurat pe plaja, el s-a accidentat cumplit, iar in ajutorul sau au fost chemați de urgența medicii. EXATLON 7 martie. El e concurentul…

- Exatlon 6 martie. Cosmin Cernat a facut astazi un anunț trist. Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza problemelor de sanatate, așa ca el va pleca acasa. „Prima veste e ca Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza unor probleme de sanatate. El va veni sa isi ia ramas bun de la ceilalti […] The…

- Exatlon, 6 martie. Andrei Stoica de la Faimosi s-a retras din competitie, din cauza problemelor medicale cu care s-a confruntat in ultima perioada. Anuntul a fost facut de prezentatorul emisiunii, Cosmin Cernat. Exatlon, 6 martie. Andrei Stoica de la Faimosi s-a retras. Cosmin Cernat a anuntat, in editia…

- Exatlon 6 martie. Victorie pentru Faimoși in cursa pentru casa, dar aceștia au avut parte și de cele doua surprise, pe care prezentatorul Cosmin Cernat le anunțase. Astfel, caștigatorii vor primi mancare, un mesaj și o fotografie de la prieteni. Exatlon 6 martie. Faimoșii s-au impus clar, 10-5, demonstrand…

- EXATLON 5 MARTIE. Giani Kirita, a cedat! El s-a prabușit din cauza oboselii. S-a intamplat in timpul meciului international la care participa Romania, Turcia și Grecia. Coechipierii s-au strans in jurul lui, plini de emoții, și i-au acordat primul ajutor fostului fotbalist. Dupa mai multe curse consecutive,…

- EXATLON 5 MARTIE. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, le-a dat o veste de zile mari concurenților. El a mai anunțat și un nou concurs, care va avea la linia de start trei țari. EXATLON 5 MARTIE. In fiecare saptamana, concurenții din trei țari, Romania, Turcia și…

- Anda Adam a trecut prin momente cumplite la intoarcerea in țara, de la ”Exatlon”. Cantareața a ajuns in carje dupa o accidentare destul de serioasa suferita la unul din genunchi, și in cateva zile a ajuns pe masa de operație. Dar iata ca dupa zilele mohorate, soarele a rasarit și pe strada Andei Adam!…

- Cosmin Cernat se afla de cateva luni bune in Republica Dominicana, acolo unde au loc filmarile Exatlon. Deși concurenții sufera la probe, mananca in general orez și fructe și nu au voie sa țina legatura cu cei de-acasa, prezentatorul de la Exatlon este mai „rasfațat”. El se afla acolo impreuna cu soția…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- Exatlon 27 februarie. Anca, de la echipa ”Razboinicii”, va pleca acasa! Ea a fosat eliminata marți din competiția care are loc in Republica Dominicana. Ștefan și Anca au fost nominalizati spre eliminare, iar Cosmin Cernat dat mai tarziu vestea. Anca a fost concurenta care va parasi competiția. „Numele…

- Tensiuni tot mai mari la Exatlon! Luni seara, „Razboinicii” au fost nevoiți sa faca nominalizarile pentru eliminare, dupa ce „Faimoșii” au caștigat confruntarea. Alina a fost concurenta care a caștigat iminutatea datorita punctelor stranse din timpul saptamanii, iar Alex Moraru, cel mai nou membru al…

- Exatlon 25 februarie. O noua victorie pentru concureții ”Faimoșilor” in disputa cu ”Razboinicii”! Giani Kirița a ”explodat” de fericire la finalul intrecerii și i-a felicitate pe colegii lui. Exatlon 25 februarie. Anca Surdu a fost cea care a adus ultimul punct pentru echipa, astfel ca scorul a fost…

- Giani Kirița a fost prieten la catarama cu regretatul Catalin Haldan, decedat pe teren, la varsta de 24 de ani, in timpul unei partide amicale disputata de Dinamo cu Șantierul Naval Oltenița. Deși au trecut 17 ani de la tragedie, Giani Kirița nu a putut trece peste clipele cumplite petrecute la momentul…

- Mama lui Catalin Cazacu a facut primele declarații despre fiul ei, care se afla de mai bine de o luna in Republica Dominicana, la emisiunea Exatlon. Familia este alaturi de sportiv și abia il așteapta sa se intoarca acasa, deoarece ii duc dorul foarte tare. “Catalin se lupta fantastic la Exatlon. El…

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- Exatlon 20 februarie. Giani Kirița este marele absent al concursului de marți seara! Fostul fotbalist a ajuns la spital, in urma unei accidentari. El va fi supus unui test medical. Nu se cunoaște, deocamdata, ce are Giani. Dupa ce Ion Oncescu a parasit competiția din motive de sanatate, Giani a ajuns…

- Un concurent din tabara Razboinicilor va parasi competiția „Exatlon”. Luni seara a fost una decisiva pentru concureții de la „Exatlon”, cei care si-au disputat dreptul la imunitate, in competiția pe traseul dificil. Mai determinați ca niciodata pentru a nu fi puși iar in postura ultimelor doua saptamani…

- Dupa ce s-a aflat de starea de sanatate neplacuta a lui Ionut Oncescu, Cosmin Cernat a facut un anunt neasteptat pentru echipa Razboinicilor.Faimosii au ramas fara unul din oameni. Ion Oncescu s-a retras temporar pentru a primi ingrijiri medicale. “Ionut Ocescu nu e alaturi de echipa, se afla sub supraveghere…

- Exatlon 19 februarie. In ediția de luni seara, telespectatorii, dar și concurenții au avut parte de o veste neașteptata. In cadrul Arenei, Cosmin Cernat a facut un anunț cu privire la starea de sanatate a lui Ion Oncescu. Deși sportivul se retrasese temporar din concurs, pentru a primi ingrijiri medicale,…

- Cunoscut de cei mai mulți dintre noi de la emisiunea ”Ploaia de stele”, Cosmin Cernat a lucrat mai mult ca prezentator și realizator de emisiuni sportive. La un moment dat el a disparut de la TV, iar apoi s-a aflat ca plecase in Canada, impreuna cu a doua soție, Madalina. Cosmin Cernat a revenit la…

- Cosmin Cernat a revenit pe TV, in calitate de prezentator al emisiunii concurs ”Exatlon”, cu o transformare totala de look. Vedeta TV a negat cu vehementa ca ar fi slabit din cauza vreunei boli, sustinand ca schimbarea se datoreaza unui nou stil de viata.

- Ionuț de la Exatlon, accident grav. Competitia din cea de-a treia editie a show-ului “Exatlon” a fost una acerba, concurentii celor doua echipe au dat totul pe campul de lupta, testandu-si limitele si riscand totul. Cu o accidentare serioasa care l-ar fi putut scoate din concurs definitiv, si avertizat…