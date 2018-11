Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Alba, Ioan Dirzu, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca premierul Viorica Dancila l-a anuntat ca pe 29 noiembrie va avea loc, la Alba Iulia, o sedinta speciala de Guvern cu ocazia Centenarului, locatia aleasa fiind sala in care s-a semnat in 1918 unirea Transilvaniei cu Romania.

- O expozitie realizata in cadrul unei colaborari intre sase muzee din Transilvania va fi inaugurata marti, 20 noiembrie, de la ora 13, la Muzeul Județean de Istorie și Arta din Zalau. „Drumul sarii-Drumul tarii” reprezinta rezultatul eforturilor conjugate ale Muzeului Județean Satu Mare, Muzeului Municipal…

- Cod galben de vreme rea in Argeș! Vin ninsorile peste jumatate de țara. ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 18 noiembrie, ora 22 – 19 noiembrie, ora 10 Fenomene vizate: precipitații in general moderate cantitativ – ninsori, apoi lapovița și ploaie Zone afectate: Oltenia, vestul,…

- Klaus Iohannis a onorat invitația facuta de Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii și a participat, alaturi de soția sa, la dineul organizat la Palatul Buckingham. Ce cadouri i-au dus Prințului Charles. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat alaturi de soția sa, Carmen, la petrecerea pe…

- "Obiectivul major devenit realitate in 2007, marile asteptari au adus, insa si dezamagire. Nivelul de trai nu a crescut in masura in care ne-am asteptat si drepturile noastre, ale minoritatilor nationale, nu au avut sustinerea la care ne-am asteptat. In realitate, se pare ca Uniunea Europeana are…

- Autor: Stelian ȚURLEA Istoricul Petre Țurlea a publicat, incepand cu 1996, mai multe volume privind raporturile dintre romani și unguri: Ip și Traznea. Atrocitati maghiare si actiune diplomatica romaneasca (studiu si documente), Editura Enciclopedica,1996; UDMR si societatea romaneasca, Editura Romania…

- Vechiul centrul logistic, aflat în mijlocul podgoriilor de pe Valea Târnavei Mari care avea în 78 de localitati peste 6.700 de hectare de plantatii de vita de vie din totalul de 10.600 ha din Transilvania, este locatia care în anul 1876 devenea sediul primei Scoli de vin si…

- Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural, in parteneriat cu Liga Scriitorilor Romani – filiala Mureș, a organizat marti dupa-amiaza lansarea carții cu titlul „Demers pentru adevar II. Comoara din Deal, Din culisele serviciilor secrete romanești. Dosarul Comoara din Deal – Sighișoara…