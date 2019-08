Misterioasa explozie nucleară din Rusia a avut loc în timpul recuperării rachetei din mare Misterioasa explozie din nordul Rusiei care a cauzat creșterea nivelurilor de radiații a avut loc în timpul unei misiuni de recuperare a unei rachete de croaziera cu propulsie nucleara de pe fundul marii, spune un oficial american citat de CNBC, scrie The Moscow Times.

Cinci experți în fizica nucleara au murit din cauza exploziei rachetei cu propulsie nucleara la o baza de teste militare, ducând la o scurta creștere a radiațiilor pe 8 august. Secretomania din jurul accidentului au facut ca observatorii din exterior sa speculeze ca explozia a implicat testarea noii rachete… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

