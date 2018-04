Stiri pe aceeasi tema

- Pentru orice mireasa, alegerea buchetului de flori pentru ziua nuntii reprezinta una dintre cele mai importante griji. Cum trebuie sa fie alese florile pentru buchetul miresei si care sunt recomandarile unui specialist in domeniu, aflati din articolul de mai jos.

- Caz dramatic in Vaslui. Emine Bigea, o tanara de 16 ani, este de negasit de aproape o saptamana, iar parinții ei sunt disperați. Vestea dispariției fiicei lor au primit-o peste hotare, unde au plecat la munca pentru a-i oferi ei un trai mai bun. Acum, ei se roaga pentru o minune și spera ca fata […]…

- Un tanar de 20 de ani a pus pe jar autoritatile romane, care l-au cautat aproape cinci luni pentru a-l incarcera. In cele din urma, barbatul s-a predat singur si a fost incarcerat in Centrul de Detentie Braila-Tichilesti.

- Doua fete de la un centru de plasament din Lugoj sunt cautate de polițilti dupa ce, ieri, au disparut de acasa. Autoritațile se tem de ce e mai rau, iar oamenii legii fac apel la cetațeni sa anunțe de indata ce le vad.

- Batatura este o zona de piele ingroșata care a devenit relativ tare și uscata datorita efortului de presiune repetata, frecare sau alte iritații. Intrucat contactul repetat este esențial pentru...

- Mai multe tezaure de monede antice furate din siturile arheologice din Muntii Orastiei si traficate pe piata neagra au fost recuperate de autoritatile romane, din Germania. Anchetatorii sunt pe urmele altor bartari dacice de aur.

- Parchetul General a anuntat vineri ca 164 monede antice, dintre care 20 monede dacice de tip Koson, sustrase din siturile rezervatiei arheologice din Muntii Orastiei, au fost recuperate in urma unor perchezitii efectuate in Austria si Germania. Potrivit unui comunicat remis vineri, Sectia de urmarire…

- Un adolescent in varsta de 15 ani, din comuna Totesti, judetul Hunedoara, a disparut de acasa, in timpul noptii de miercuri spre joi, si este cautat de politisti dupa ce in urma cercetarilor in locuinta familiei care il luase in plasament pe copil a fost gasit un bilet de adio, transmite coresponden

- Diagnosticarea corecta si la timp a eventualelor probleme neurologice este esentiala si, uneori, este dificila, simptomele fiind comune mai multor tulburari. Despre importanta diagnosticului corect si despre principalele mituri legate de bolile neurologice si, in special, de epilepsie, aflam de la medicul…

- Dat disparut de toata lumea, Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovoz, se afla in acest moment in Spania, scrie stirilekanald.ro. Informatia a fost confirmata cu putin timp in urma de preotul Liviu Burlacu, cel care a avut grija de fostul sot al Israelei la centrul de dezalcoolizare din Bacau,…

- În timpul foametei, unii moldoveni își mâncau parinții sau vecinii, dupa ce se înfruptau din câini și pisici. În iarna și primavara anului 1947, foametea organizata de regimul sovietic în Basarabia atinse apogeul. Prin localitațile saracite…

- Dupa ce s-a discutat ani de zile și s-au facut tot felul de planuri privitoare la parcul industrial de la Bucecea, acest vis de dezvoltare s-a stins ușor, asemenea altor proiecte care nu s-au mai concretizat.

- Ministerul Agriculturii a acordat prin Directia Agricola Gorj suma de 176.000 de lei pentru efectuarea amenajamentelor pastorale, fara de care incepand cu anul viitor s-ar pierde o serie de subventii de catre fermieri. „Fara aceste...

- Povestea zborului Mh370-Malaysia Airlines. Aeronava care a disparut pe 8 martie 2014 nu a fost gasita nici pana acum. Dispariția avionului a ramas un mister chiar și la patru ani de la tragedie. Aeronava cu 239 de oameni la bord ((227 de pasageri și 12 membri ai echipajului) a disparut in timpul unei…

- Negii, verucile in termeni medicali, sunt cauzati de papilomavirusul uman (HPV), o familie de virusi cu mai mult de 100 de tulpini diferite care poate afecta atat zonele genitale, cat si cele nongenitale ale corpului. Virusul patrunde in corp...

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj a deschis un dosar de ucidere din culpa, iar Politia investigheaza imprejurarile in care a survenit decesul unui barbat de 55 de ani, internat la sectia clinica Medicala 3, care a disparut din salon si a fost gasit dupa 24 de ore, decedat, pe scarile spitalului.…

- Guvernul Romaniei se intruneste in sedinta astazi 1 martie 2018, iar pe ordinea de zi ar putea fi incluse urmatoarele proiecte: I. PROIECTE DE ORDONANTE DE URGENTA1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273 2006 privind finantele…

- Autoritatile din Timisoara sunt in alerta dupa ce un copil a disparut in cursul zilei de luni de acasa. Baietelul se numeste Galiu Gheorghita Raul, are zece ani si a disparut in timp ce mergea la scoala.

- Pentru prima data in jocurile oficiale din 2018 ACS Poli nu a cedat. Pentru Leo Grozavu remiza de la Craiova a fost prima reușita dupa trei ”incercari”. Tehnicianul se bucura de asemenea ca echipa sa e prima care i-a blocat pe olteni pe noul ”Ion Oblemenco” și considera ca acest 1-1 ii poate ajuta psihic…

- Un autoturism închiriat în Cluj-Napoca a disparut fara urma, iar cel care a închiriat mașina este cautat. Proprietarul a anunțat cazul la Poliție, dar se considera ca este abu de încredere, nu furt. ”Am gasit-o prin GPS in Sebeș,…

- Cateva luni: atat ar mai putea juca ACS Poli pe Stadionul „Dan Paltinișanu”. CJ Timiș, proprietarul arenei, este foarte aproape s-o inchida definitiv. Calin Dobra spune ca nimeni nu-și poate asuma responsabilitatea pentru producerea unor eventuale incidente cauzate de starea proasta a stadionului. Peluza…

- Ministerul Mediului vrea sa interzica pungile de plastic foarte subțiri. Autoritațile precizeaza ca nivelul actual al consumului de pungi de transport din plastic creeaza cantitați ridicate de deșeuri abandonate. Ministerul vrea ca, in magazine, sa cumparam doar pungi reutilizabile. Astfel, comercianții…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica seara, la Antena 3, ca președintele PSD Liviu Dragnea și procurorul-șef DNA Laura Codruța Kovesi au discutat în anul 2014 despre un dosar penal deschis de procurorii anticorupție pe numele lui Dragnea, la vremea respectiva

- Cristian Popescu Piedone e protagonistul unor imagini spectaculoase, el fiind surprins, zilele trecute, de reporterii Spynews.ro intr-o stațiune de munte in momente de relaxare. De altfel, aceasta este una dintre rarele sale apariții, el preferand sa fie discret dupa ce, in urma tragediei din clubul…

- Recompensa - in valoare de 98 de milioane de pesetas, precizeaza Ministerul aregntinian al Apararii - va fi platita "persoanei care va da o informatie sau date utile care sa permita localizarea cu precizie a submarinului" San Juan. Marina argentiniana isi continua cautarile cu mijloace limitate, iar…

- ULTIMA ORA…Un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, județul Vaslui, a plecat de acasa, fara a mai reveni pana in prezent. In cursul lunii februarie 2017, Moraru Sergiu, in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, a plecat in mod voluntar de la domiciliu (la munca in alt județ) și [...]

- Dupa ce a semnat cu FC Voluntari, Lucian Sanmartean a disparut din Liga I. Nu a fost in lot pentru partidele din acest an, insa CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , l-a gasit. ”Magicianul” lui Gigi Becali s-a dedicat trup si suflet familiei, pe care o iubeste ca pe ochii din cap. (VEZI SI: VIDEO EXCLUSIV.…

- La data de 22.01.2018 Curtea de Apel București a dispus condamnarea lui Anghel Iulian Daniel, la data comiterii faptei agent de poliție in cadrul I.P.J. Calarași, Poliția Municipiului Calarași, Biroul Rutier, la o pedeapsa de 2 ani inchisoare cu suspendare pentru savarșirea infracțiunii de favorizarea…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a dispus sesizarea Parchetului Militar, dupa ce o drona militara subacvatica detinuta de Armata Romana a fost pierduta, au declarat, luni, pentru AGERPRES, reprezentanti ai MApN.Potrivit acestora, platforma a fost pierduta in luna iunie a anului trecut,…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- Barbatul a fost vazut ultima data pe 29 ianuarie. Atunci, a plecat cu un microbuz din Petrosani spre Deva, acolo unde trebuia sa urce in autocarul spre Italia. De atunci nimeni nu mai stie nimic despre el. Familia se gandeste la ce e mai rau, mai ales ca barbatul avea la el si o suma importanta…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA) Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani. “A fost…

- Mobilizarea politistilor a condus la gasirea operativa a unui minor cu probleme psihice, disparut de la domiciliul sau din comuna Vintu de Jos. La data de 28 ianuarie 2018, in jurul orei 13,30 Postul de Politie Vintu de Jos a fost sesizat de catre o femeie din comuna cu privire la faptul ca, fiul sau…

- Un autoturism de lux care valoreaza aproape o avere a disparut in urma cu cateva nopti de pe o strada din Lugoj. Masina, unica in oras, un Maserati Ghibli, a disparut din fata casei proprietarului, un om de afaceri din Lugoj.

- Un judecator de camera preliminara de la Tribunalul Maramureș a desființat ordonanța de clasare a procurorului șef DNA Baia Mare intr-un mega-dosar cu padure rasa pe mai bine de 100 de hectare și cu un fost deputat implicat. Potrivit clujust.ro, instanța i-a aratat procurorului Ioan Ulici,…

- Din cauza nivelului ridicat al falsurilor si contrafacerilor si al evaziunii fiscale, ANPC vrea sa modifice ordonanta privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase, avertizand ca poansoanele si marcile de garantie au fost utilizate si de alte persoane decat cele desemnate sa faca testarea…

- Nenumarate obiecte cu forme si utilizari neobisnuite au fost descoperite de-a lungul timpului in cetatile dacice. Printre ele se numara compasuri, o trusa medicala, conducte ceramice de apa descoperite in asezarile din munti si obiecte de precizie.

- Un barbat in varsta de 38 de ani, originar din satul Oxentea, Dubasari, care a disparut la inceputul lunii decembrie, a fost gasit mort pe malul raului Nistru. Corpul neinsuflețit al barbatului a fost depistat intamplator de catre un pescar.

- Mai multe manuscrise originale ale scriitorului american Stephen King au fost distruse intr-o inundatie care a avut loc la o librarie aflata in orasul Bangor din statul american Maine, scrie NEWS.RO, citand nme.com.Citeste si: Afaceristul Nelu Iordache iese la rampa dupa audierea la DNA: Explicatii…

- FC Vitorul si Fiorentina au anuntat, joi, ca au ajuns la un acord privind transferul definitiv al lui Ianis Hagi de la gruparea italiana la clubul constantean. Fiorentina a precizat, pe site-ul oficial, ca va primi 30 la suta dintr-un viitor transfer al jucatorului.Ianis Hagi, in varsta de…

- Persoanele care iși pierd sau uita unele obiecte, banii sau actele in mijloacele de transport in comun sau in spațiile administrate de RATBV S.A., respectiv stații ori capete de linie, vor avea de astazi o șansa in plus sa-și recupereze lucrurile. Operatorul de transport public de calatori din municipiul…

- Politistii aradeni sunt in alerta dupa ce la data de 14 ianuarie, un tanar de 20 de ani a plecat de la domiciliul sau din Curtici și nu s-a mai intors. Este vorba despre NOVAC GHEORGHE- IONEL, care are urmatoarele semnalmente: 1,65 m., 60 de kg., par negru, ochi caprui. La momentul dispariției acesta…

- Nicușor Arjocu, pompier in cadrul ISU Gorj, Garda de intervenție Tismana, disparut duminica de la domiciliul din comuna Padeș, a fost gasit astazi de un echipaj de jandarmerie in zona Barajului de la Valea Mare. Barbatul intrase in șoc hipotermic, ...

- Salvatorii montani au iesit din nou pe munte, de aceasta data luni dimineata, avand alaturi caini special antrenati pentru identificarea persoaneor surprinse sub zapada, in incercarea de a da de urma tanarului surprins de avalansa produsa sambata dupa-amiaza, in zona Valea Costilei, din Bucegi. Este…

- In mai multe raioane din nordul Republicii Moldova de cateva luni nu se achita indemnizatiile pentru copiii aflati sub tutela. Totodata in aceasta situatie se afla si unii copii orfani, noteaza mold-street.com.

- “Taxa claw-back” lezeaza interesele pacienților, lovește in fabricile de medicamente din țara și escaladeaza costurile din sistemul de sanatate. Aproape 10% din medicamentele care costa sub 25 lei au disparut in ultimii 2 ani datorita creșterii taxei cu peste 50%.

- Gabriela Cristea traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa și, pe buna dreptate, rolul de mamica o prinde de minune, prezentatoarea TV afișand tot timpul un zambet larg, semn ca este implinita pe toate planurile, chiar daca, momentan, a lasat cariera pe loc secund. In ultimele zile, o informație…

- Copilul in varsta de doi ani si patru luni disparut de acasa a fost gasit decedat la aproximativ 1.200 de metri de casa, a declarat pentru AGERPRES, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. ”Am gasit acum copilul, decedat. N-are nicio urma, nu-i muscat de nimic. Cred ca-i mort din…

- Peste o suta de politisti, jandarmi, politisti de frontiera, lucratori ISU si voluntari sunt implicati sambata in actiunea de cautare a unui copil in varsta de doi ani si patru luni...

- Scoțianul Andy Murray (30 de ani) și-a anunțat astazi retragerea din cadrul turneului de Mare Șlem de la Australian Open, chinuit de problemele grave la șold cu care se confrunta de mai bine de șase luni. Temerile lui Murray, enunțate recent prin intermediul unei postari pe Instagram, par sa se adevereasca,…