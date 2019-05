Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri constantean Liviu Emil Bucatica, fratele Corinei Martin, a decedat in cursul zilei de miercuri, 15 mai, intr un accident aviatic in judetul Buzau. Tragicul eveniment s a petrecut in zona localitatii Nehoiu. Avionul de mici dimensiuni a decolat de la Ghimbav si urma sa ajunga la Constanta,…

- Ancheta accidentului aviatic petrecut in județul Buzau urmeaza sa fie preluata de catre un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de apel Ploiești care, alaturi de polițiștii buzoieni, va cerceta imprejurarile in care s-a produs tragedia. La locul respectiv se afla și un procuror buzoian. Deocamdata…

- Resturile unui elicopter de mici dimensiuni au fost gasite într-o padure din Maramures. În carlinga se afla trupul neînsuflețit al pilotului și, potrivit polițiștilor, ar fi vorba despre un barbat de 48 de ani din Belarus, care disparuse. Anchetatorii au început…

- O tanara a fost gasita fara suflare pe un drum forestier, in apropiere de Reșița. Potrivit informațiilor publicate de Reper24.ro, tanara prezinta o lovitura in zona capului. Anchetatorii au gasit și mașina acesteia, abandonata in apropiere. „Va comunicam ca in data de 22.04.2019 la Parchetul de langa…

- Fosta șefa a Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, fostul șef al DNA Ploiești Lucian Onea și procuroarea Cerasela Raileanu au fost dați in judecata. Cauza a fost inregistrata la Tribunalul București in 14 martie 2019. Este o plangere penala facuta pe 11 pagini in care se vorbește despre…

- Ion Balint, zis ''Nutu Camataru'', a fost eliberat, marti, din inchisoare, in urma unei decizii pronuntate de Judecatoria Gaesti. "Admite propunerea de liberare conditionata formulata de Comisia de liberare conditionata din cadrul Penitenciarului Gaesti pentru condamnatul Ion Balint.…

- In cursul zilei de ieri, politistii Biroului Investigații Criminale Deva au depistat, in urma unei actiuni, un devean in varsta de 38 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare austriece au emis un mandat european de arestare. Barbatul, care figura ca persoana urmarita internațional,…