Mister vechi al Vaticanului, rezolvat Expertii sunt de parere ca ambele lucrari au fost realizate in perioada de dinaintea mortii premature a marelui artist, care a decedat la 37 de ani, in 1520. „Este o experienta uluitoare”, a spus restauratorul sef al acestui proiect, Fabio Piacentini. „Ideea ca acestea au fost ultimele opere realizate, aproape ca te face sa simti prezenta maestrului”, a adaugat acesta. Fiecare dintre cele doua opere ilustreaza cate un personaj feminin, una dintre ele Justitia si cealalta Prietenia; se crede ca au fost realizate in 1951, dar artistul a murit inainte de a putea finaliza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBEC Visai un nou inceput, ca si cum nimic din ce ai fost sau ai experimentat inainte nu ar mai conta. Iata ca sansa ti se ofera acum, si trebuie sa te folosesti de ea cu maxima incredere. Renasti ca pasarea Phoenix din propria cenusa, o iei de la capat, dar nu renuntand la tot ce…

- In 17 decembrie se trageau in Timișoara primele gloanțe, iar primii oameni erau uciși. Luptau pentru libertate. Erau tineri, copii, muncitori… Acum și-au gasit odihna in Cimitirul Eroilor, locul unde urmașii lor și camarazii care au luptat in acel Decembrie au venit sa-i comemoreze.…

- Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a somat in scris instituțiile de invațamant sa renunțe la instalarea mijloacelor de supraveghere video in salile de studii și le-a acordat un termen de 30 de zile pentru racordarea la acestei reguli.

- Ultimele doua picturi realizate de Rafael au fost descoperite in Vatican. Lucrarile au fost realizate de pictor chiar inainte sa moara la doar 37 de ani. Cele doua picturi erau acoperite de alte lucrari efectuate peste ele in una dintre camerele Muzeului Vatican, scrie CNN. Misterul vechi de 500 de…

- Viata familiei Regale din Romania a ajuns si in casele de licitatie. Fotografii cu regele Mihai si tatal sau, cu reginele, statui, sau scrieri cu insemne regale, obiecte de mobilier, toate sunt expuse la Palatul Cesianu-Racovita. Obiectele de epoca au fost stranse de-a lungul anilor de colectionari…

- Laurette și-a aniversat fiica, Serena. Vedeta a fost mai emoționata ca niciodata. Laurette, care este maritata cu Ciprian Nistor, aflat la inchisoare , a avut patrte de una dintre cele mai fericite zile din viața ei. Laurette, despre care tocmai ce s-a aflat ca divorțeaza , a sarbatorit-o pe cea mai…

- Cu ocazia zilei de naștere a micuțului Akim, baiețelul cel mic al Antoniei și al lui Alex Velea, care astazi a implinit 1 an, artista a dorit sa imparta cu prietenii sai virtuali cateva momente unice. Indragita cantareața a publicat pe Instagram cateva fotografii din intimitatea cuplului, mai exact…

- Pe scena Casei de Cultura a orașului Cugir, s-a desfașurat ieri seara spectacolul omagial dedicat actului istoric de la 1 Decembrie 1918, eveniment la care au luat parte peste 400 de participanți. Manifestarea a debutat cu intonarea Imnului Național al Romaniei, in acordurile Fanfarei Casei orașenești…

- Anul acesta au fost lansate multe modele premium, printre care Samsung Galaxy S8 și iPhone X, astfel ca alegerea experților nu a fost una deloc ușoara. Topul celor mai bune telefoane lansate in anul 2017 sunt urmatoarele: Locul 15: Honor 9 Telefonul se bucura de o camera duala…

- La 12 ani de cand s-a desparțit de trupa alaturi de care a susținut sute de concerte, Ionuț Voicu, solistul, a carui vestita chelie din showbizz inca il mai asociaza cu Ro-Mania, s-a apucat de fotografiat. ”Ion din Romania”, așa cum s-a prezentat ani buni, a investit cateva mii de euro in susținerea…

- Coreea de Nord a publicat joi peste 40 de fotografii de la lansarea Hwasong-15, noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) despre care sustine ca poate sa atinga orice tinta din teritoriul american.

- O prietenie regala este reconstituita acum din fotografii si documente la Muzeul Antipa. Este prietenia savantului Grigore Antipa cu regii Romaniei, prietenie careia ii datoram un muzeu cu totul special.

- Stela Popescu a murit în data de 23 noiembrie 2017, la ora 15:32 în apartamentul sau dupa ce a suferit un atac de cord. Toata viața și-a dedicat-o scenei și puține povești sunt știute. Stela Popescu a fost una dintre cele mai iubite si apreciate actrite din România.…

- De cand a ieșit din lumina reflectoarelor, viața Andreei Raicu s-a schimbat total. Bruneta nu duce dorul vreunei emisiuni și este mulțumita cu ceea ce face. Au trecut nu mai puțin de 20 de ani de cand Andreea Raicu iși incepea cariera in televiziune, devenind apoi una dintre cele mai cunoscute prezentatoare…

- Ideea introducerii conceputului de vector european in Constitutia tarii noastre nu va contravine Legii Supreme. Mai mult, aceasta initiativa va confirma asumarea de catre tara noastra a obligatiunilor pe plan international.

- NASA ilustreaza "cea mai completa imagine a vietii", de pana acum, intr-un videoclip realizat pe durata a doua decenii. Sunteți curioși sa vedeți cea mai completa "imagine a vieții pe pamant de pana acum" și cum "respira" pamantul? Imaginile vieții pe Terra sunt, intr-adevar, speciale!

- Muzeul de Arta Brașov in colaborare cu Centrul Cultural German din zona organizeaza in perioada 24 noiembrie 2017-18 februarie 2018 Expoziția de fotografie „Willy Romer: Viata de zi cu zi in Berlin. Fotografii din perioada 1919 – 1933”, ne-a precizat Andreea Pocol, curator. De la conducerea Centrului…

- „Viata de zi cu zi in Berlin. Fotografii 1919-1933”, de Willy Romer, este noua expozitie ce va fi vernisata in 24 noiembrie 2017, de la ora 14.00, la Muzeul de Arta Brasov, evenimentul fiind organizat de Centrul Cultural German. Willy Romer si-a inceput ucenicia in 1903, intr-una dintre…

- Oamenii spun ca au vazut cum cerul s-a luminat brusc, ca si cum noaptea s-ar fi transformat brusc in zi, timp de cateva secunde, cat meteorul s-a prabusit joi pe Pamant. Martorii spun ca acesta arata precum o "minge de foc". Fenomenul a putut fi observat si in anumite zone ale Norvegiei si…

- Expertii spun ca aceasta cautare este puternic ghidata de caracteristicile planetei noastre, ajutand astfel oamenii de stiinta sa elimine lumile care nu pot sustine viata si sa se axeze doar pe cele care au aceasta caracteristica. ″Inainte de a ne cauta o viata, incercam sa aflam ce fel de planete ar…

- Experții iau în calcul patru versiuni preliminare ale incendiului din satul Danu, raionul Glodeni, în care au murit trei copii. Potrivit Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, versiunile preliminare sunt: încalcarea regulilor de exploatare a aragazului, încalcarea…

- Ponta a afirmat ca aceste afirmatii ale lui Diaconu au venit probabil in urma unor intalniri cu Liviu Dragnea. "Probabil ca iar s-a vazut cu Dragnea. Ca el, cand se vede cu Dragnea, mai scoate cate-o prostie. Nu-l cunosc pe Magureanu. Nu m-am intalnit in viata mea cu Magureanu. Ideea de…

- „Viata de zi cu zi in Berlin. Fotografii 1919-1933”, de Willy Romer, este noua expozitie ce va fi vernisata in 24 noiembrie, de la ora 14, la Muzeul de Arta din Brasov, evenimentul fiind organizat de Centrul Cultural German. Subiectul investigatiilor lui Romer era Berlinul ca oras mare, intr-o perioada…

- Ar putea sa va intereseze: Tranzacții frauduloase 6.06.2010 Viteza a ucis din nou 6.06.2010 Neatenția costa 9.06.2010 Și-au tras antrenor 10.06.2010 Accidentul extrem de grav provocat de neatenția șoferului de 28 de ani, care nu a acordat prioritate noaptea trecuta, intrând în plin, într-un…

- Friedrich Nietzsche credea ca nu exista Dumnezeu, iar oamenii nu ajung sa cunoasca viata de apoi, ci sunt nevoiti sa traiasca aceeasi viata de un infinit de ori. Filosoful a ajuns la aceasta concluzie pornind de la ideea potrivit careia exista o cantitate finita de materie si o cantitate infinita…

- Centrul de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica a anunțat ca mii de romani au ramas fara bani pe card, dupa ce au fost pacaliți sa dea un share unui anunț in numele companiei Wizzair. In urma cu doua saptamani, hackerii au lansat mai multe pagini web false in numele majoritatii companiilor…

- Centrul de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica a anunțat ca mii de romani au ramas fara bani pe card, dupa ce au fost pacaliți sa dea un share unui anunț in numele companiei Wizzair. In urma cu doua saptamani, hackerii au lansat mai multe pagini web false in numele majoritatii companiilor…

- iPhone X a ajuns pe piata de numai cateva zile, insa deja a inceput sa atraga laudele celor mai mari voci din industrie. Dupa ce DisplayMate a declarat ca ecranul de pe noul smartphone Apple este „cel mai bun de pe piata”, DxOMark vine cu o alta serie de laude, insa scorul final atins de iPhone X este…

- “Știu ca voi nu sunteți ca ei. Știu ca va doriți o Romanie dreapta, in care sa munciți și sa va bucurați de viața. Vreți o Romanie corecta, o Romanie onesta și demna. Nu vreți sa stați cu mana intinsa in fața nimanui, dar nici nu vreți sa va fure nimeni. Și mai știu ca nu vreți sa lasați…

- Documente, fotografii și filmulețe care i-au aparținut celebrului și temutului terorist, lider al rețelei Al Qaida, Osama bin Laden, au fost dat publicitații de Agenția Centrala de Informații a SUA.

- Cei care frecventeaza localul ”Framm’s” din Cetatea Alba Carolina vor avea ocazia sa vada, in aceasta perioada, expusa pe pereți o serie de fotografii cu cațeii fara stapan din Alba Iulia. Este vorba despre o expoziție inedita, organizata de voluntarii ecarisajului din municipiu in parteneriat cu Asociația…

- Documente, fotografii și filmulețe care i-au aparținut celebrului și temutului terorist, lider al rețelei Al Qaida, Osama bin Laden, au fost dat publicitații de Agenția Centrala de Informații a SUA.

- Luat cu anasana de la borcanul cu miere al sectorului 4 dupa ce abia-și inmuiase, mititelul, debreținii in el, fostul edil Piedone s-a trezit confruntat cu o droaie de procese din care, pentru ca este un supererou, fiți convinși ca o sa scape basma curata, facand-o knock-out pe coana Justiția. Deja…

- Exista vedete mari la Hollywood care fac averi de pe urma copiilor lor, promovandu-i pe rețelele de socializare chiar din primele minute de viața ale bebelușilor, la fel cum exista și parinți discreți care vor sa aiba intimitate atunci cand sunt cu familia. Fotografii rare cu cei patru membri ai familiei.…

- „Este o slujba in memoria tuturor. Tragedia cea mai mare este ca au fost numai tineri, adica viitorul de maine al tarii. Marea majoritatea a lor a fost de intelectuali, dar nu asta este problema, ci modul in care au murit si suferinta grea pe care au lasat-o in urma. Este o suferinta care pe toti…

- "Demisionati pentru ca nu ati asigurat libertatile noastre fundamentale. Demisionati pentru ca ati asistat la nasterea unei societati dominate de frica, neincredere, crima si coruptie. Demisionati pentru ca ati contribuit la mutilarea financiara a mamei noastre si la dezumanizarea ei atat de brutala…

- La Muzeul de Istorie Naturala din Londra au fost desemnați caștigatorii concursului Wildlife Photographer. Anul acesta, aproape 50.000 de fotografii, din 92 țari, au fost inscrise in concurs. Fotojurnalistul Brent Stirton a caștigat premiul cel mare cu o fotografie ce ilustreaza un rinocer negru mutilat.…

- Doar doi pui de pinguini Adelie au mai ramas in viata intr-o colonie din estul Antarcticii, dupa ce restul au murit infometati. Expertii au spus despre ultimul sezon de imperechere ca a fost unul „catastrofal”, relateaza BBC.

- Aceasta femeie s-a maritat cu cainele ei! – Dragostea poate fi catalogata drept cat se poate de bizara in cazul unor persoane. Asa s-a intamplat si cu o femeie din Irlanda, care a decis intr-o buna zi ca nu mai vrea sa caute barbatul perfect, alaturi de care sa isi petreaca restul vietii. A

- Daca e ziua Oradiei, e si ziua Patriciei. O fetita care ar fi implinit in 12 octombrie varsta de 13 ani. Nu a mai apucat intrucat a decedat dupa ce a gustat cu lingurita un strop de prajitura cremes. Dusa la spital, ignorata, dupa cum arata parintii, ca si gravitate a cazului de medicii…

- HOROSCOP 12 OCTOMBRIE 2017 BERBEC Astazi ar fi bine sa nu va asumati riscuri. Este posibil sa resimtiti o stare de nervozitate care va poate face sa reactionati si mai impulsiv decat va sta in fire. Va sfatuim sa evitati sa conduceti masina, pentru ca sunteti predispus la neatentie si puteti…

- Și-a pus toți barbații in cap cand le-a trezit pe femei cu piesa "Fraiero". Ligia este una dintre cele mai ascultate artiste. Haideti sa vedem cum isi petrece vedeta, proaspat maritata, o zi de weekend alaturi de sotul ei, Constantin.

- Și-a pus toți barbații in cap cand le-a trezit pe femei cu piesa "Fraiero". Ligia este una dintre cele mai ascultate artiste. Haideti sa vedem cum isi petrece vedeta, proaspat maritata, o zi de weekend alaturi de sotul ei, Constantin.

- In data de 29 septembrie se celebreaza Ziua Mondiala a Inimii, scopul fiind indreptarea atentiei asupra riscului personal privind bolile cardiovasculare si constientizarea faptului ca, prin stilul de viata se poate influenta starea de sanatate a inimii si a aparatului cardiocirculator si spre bine,…

- Iuliana Tudor a marturisit, in exclusivitate pentru Libertatea, ce sacrificii a facut de dragul carierei sale, una impresionanta de altfel, vedeta fiind cea care a prezentat una dintre cele mai de succes emisiuni de la Televiziunea Naționala, „O data-n viața”. Prezenta intr-un live in redacția Libertatea,…

- Potrivit documentelor, in anul 1510, in Sibiu erau construite 1311 de case, in mare parte din lemn, ceea ce facea ca acestea sa fie expuse focului, fara nicio masura de protecție. Cronica vremii reține ca incendiul din 1556 a provocat pagube imense: au fost arse 556 de case și au murit 81 de oameni.…