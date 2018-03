MISTER. Mesajul din Cosmos, decodat

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la SETI (un institut de cercetare a semnalelor extraterestre cu sediul în Virginia) au descoperit ca mesajul captat de instalatiile ultraperformante din Porto Rico în 2007 este un zgomot venit de la 3 miliarde de ani lumina.

- Cercetatorii de la Queen's University Belfast au condus o echipa internationala catre o descoperire revolutionara care sugereaza ca undele magnetice care strabat Soarele sunt elementul cheie care sta la baza incalzirii atmosferice si a...

- Filosoful Mihai Sora a lansat sambata un apel pentru "adoptarea" unui pesedist, pentru a-i "elibera" pe simpatizantii partidului de guvernamant de "gandirea captiva". Mesajul a fost apreciat de simpatizantii filosofului, care l-au distribuit masiv pe Facebook, insa ideea nu este tocmai originala.…

- Doua targuri de marțișor in centrul Clujului FOTO Edilul Clujului, Emil Boc, a anunțat startul celor doua targuri de primavara din centrul orașului. Începând de vineri, 23 februarie, Piața Unirii și Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca gazduiesc târgurile tradiționale de primavara.…

- Ajuns in Brașov, un sofer din Prahova a trecut și pe la mall și a parcat mașina pe patru locuri, daca tot nu era aglomerație. Evident, neglijența lui nu a fost trecuta cu vederea, iar un brașovean cu simțul umorului i-a lasat un mesaj in parbriz, prins in ștergator. ”Bine ai venit in Ardeal. Aici, la…

- NEWS ALERT Accident pe Frunzisului. Traficul oprit la urcare FOTO Doua masini au fost implicate intr-un accident, in urma cu putin timp, pe strada Frunzisului, artera ce face legatura intre cartierele Zorilor si Manastur. La fata locului au ajuns politia si SMURD-ul. Traficul este restrictionat…

- De cand s-a anuntat logodna Printului Harry cu Meghan Markle, fosta actrita nu a incercat sa se schimbe deloc, ba mai mult, este foarte deschisa in privinta secretelor sale de frumusete si a stilului de viata, scrie one.ro.

- Protest in tacere in fata sediului PSD Cluj FOTO/VIDEO Zeci de persoane au protestat sambata in fata sediului PSD impotriva Guvernului, impotriva modificarilor la legile justitiei si pentru sustinerea DNA. Protestul a durat circa 15 minute, oamenii s-au postat în tacere lânga Monumentul…

- Claudia Pavel a ajuns sa fie judecata și criticata din toate parțile dupa ce s-a zvonit ca ar fi inceput o relație amoroasa cu Catalin Cazacu, care ar fi deja implicat intr-o alta poveste de dragoste. Exista insa și persoane care sar in apararea cantareței, iar ea a publicat mesajul de susținere al…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, nu se va prezenta astazi la audierile de la DNA, unde fusese citat ca martor intr-un nou dosar. Cosma a declarat pentru ȘTIRIPESURSE ca este in vacanța și ca se va prezenta la o data ulterioara.„Am anunțat inca de saptamana trecuta la DNA ca sunt in vacanța…

- Vladimir Putin a transmis condoleanțe rudelor celor 71 de oameni care și-au pierdut viața in urma accidentului aviatic produs la Mosvoca. „Presedintele a dispus ca guvernul sa instituie o comisie speciala pentru a investiga prabusirea avionului in regiunea Moscovei. De asemenea, Putin…

- Cercetatorii in Israel au realizat un lucru uimitor. In decurs de un an au reușit sa puna cap la cap șaizeci de mici fragmente dintr-un manuscris gasit in Marea Moarta și sa descopere sensul acestuia.

- Agenda de weekend: 10-11 februarie Meciul de Fed Cup Romania - Canada, cel de rugby Romania-Germania si semifinala Eurovision de la Salina Tursa sunt principalele evenimente ale sfarsitului de saptamana la Cluj. SÂMBATA Zeki, Rum și Ba, MiniReactor, ora 11Fed Cup România-Canada,…

- Halep a trecut la baschet. A dechis meciul U BT Cluj-Keravnos FOTO Simona Halep a aruncat mingea de start, miercuri seara, la partida din FIBA Europe Cup dintre U BT Cluj si Keravnos, decisiva pentru calificarea in faza play-off a competitiei. "Asta seara am avut parte de o surpriza placuta. Am…

- De la felul in care te misti si dormi, pana la modul in care interactionezi cu cei din jur, depresia isi pune amprenta asupra a numeroase aspecte ale vietii de zi cu zi. Depresia poate fi identificata pana si in modul de exprimare a individului, atat oral cat si in scris. Cercetatorii au efectuat indelungi…

- De la crestere la prabusire e doar un pas | Pietele globale, pierderi cumulate de 4.000 de miliarde dolari Pietele globale, aflate in a patra zi de scadere, au inregistrat pierderi cumulate de 4.000 de miliarde de dolari, totul la doar opt zile dupa ce traiau cresteri euforice si atingeau valori record.…

- Feli traverseaza una dintre cele mai negre perioade din viata ei. Potrivit unor mesaje de condoleante aparute pe internet la la apropiatii sai, se pare ca talentata artista si-ar fi pierdut tatal in urma cu cateva zile.

- Traseul de vizitare a Cheilor Turzii se inchide temporar Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Cluj anunța ca intregul traseu de vizitare a Cheilor Turzii se inchide temporar. Aceasta masura a fost impusa de existența unui risc ridicat de alunecare în zona respectiva, astfel încât…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, crede ca se pune la cale un complot prin care CFR sa ia campionatul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. "Parerea mea ca nu intra Dinamo in play-off. Ei au patru meciuri prea grele. Eu nu-i vreau, ca n-ai incredere in ei. Daca i-ar bate…

- Actorul Mark Salling, cunoscut pentru rolul din serialul Glee, a murit la 35 de ani Actorul american Mark Salling, cunoscut pentru rolul interpretat in serialul Glee, a fost gasit mort langa locuinta sa din Los Angeles, a anuntat avocatul acestuia. „Pot confirma ca Mark Salling a încetat…

- Caroline Wozniacki a caștigat sambata trecuta Australian Open, dupa ce a invins-o in finala pe Simona Halep. Cu aceasta ocazie, jucatoarea daneza a impușcat doi iepuri dintr-un foc: a obținut primul trofeu de Mare Șlem din cariera și a devenit numarul 1 mondial. Piotr, tatal și antrenorul lui Caroline…

- Hunor: "Programul de guvernare pare scris in Ministerul Agriculturii, intre doua beri" Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a indemnat pe membrii partidului sa analizeze noul program de guvernare propus de PSD-ALDE, pentru ca "toate aceste acorduri sunt pe termen lung". Luni, noul Guvern va primi votul de…

- George Soros, atac la Facebook si Google: Zilele lor sunt numarate! Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei, a declarat miliardarul ungaro-american George Soros, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia. „Facebook si Google exploateaza mediile…

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 de ani, a publicat joi seara, pe Facebook, un mesaj emotionant in care reda o amintire pe care o are legat de Neagu Djuvara, alaturi de o fotografie in care apare impreuna cu istoricul care a decedat joi.

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, considera pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana privind modificarile legilor Justitiei, drept un "mesaj de avertizare" ca "abuzul asupra Justitiei este un element care destabilizeaza si afecteaza grav relatia Romaniei cu UE si cu valorile democratice…

- Dormi prea putin? Efectele asupra sanatatii pot fi extrem de grave A dormi putin nu are doar implicatii grave asupra sanatatii, ci si asupra functionarii genelor si poate reduce speranta de viata. „Tulburarile de somn sunt un factor de risc care provoaca tot felul de afectiuni precum obezitatea…

- Șerban Sturdza, unul dintre cei mai apreciați arhitecți romani și președinte al Ordinului Arhitecților din Romania, a ridicat, cu ocazia apropierii a 100 de ani de la Marea Unire, o problema majora pentru societate.

- Darren Cahill este probabil cel mai devotat antrenor din tenisul mondial! Australianul in varsta de 52 de ani a surprins pe toata lumea cu un gest pe care putini tehnicieni l-ar fi facut pentru elevele lor. Dupa ce a colaborat o viata intreaga cu Adidas, atat ca jucator, cat…

- Pregatirile pentru "Bravo, ai stil! All Stars" au intrat pe ultima suta de metri! Luni, incepand de la ora 16:30, show-ul care a cucerit Romania revine la Kanal D cu cele mai populare concurente din ultimele 3 sezoane. Rivalitatile sunt foarte mari, iar asta se vede din mesajele pe care le…

- O pereche de doua mumii antice egiptene, descoperite acum mai bine de un secol si cunoscute sub denumirea de „cei doi frati”, reprezinta intr-adevar doi frati, conform unui nou studiu asupra ADN-ului. Acestia sint frati pe jumatate, avind aceeasi mama si tati diferiti, dupa cum afirma cercetatorii de…

- Cititi mai jos postarea actorului: Maine oamenii ies in strada impotriva modificarii legilor justitiei si a celor de la codul de procedura penala care daca trec asa cum au fost votate in Parlament vor transforma Romania in Disneylandul coruptilor. Maine lumea iese in strada pentru justitie si impotriva…

- O pereche de doua mumii antice egiptene, descoperite acum mai bine de un secol si cunoscute sub denumirea de „cei doi frati”, reprezinta intr-adevar doi frati, conform unui nou studiu asupra ADN-ului.

- Costurile parinților pentru creșele de stat pe anul 2018 In ședința de Consiliu Local a fost aprobat proiectul de hotarare privind stabilirea pe anul 2018 a costului contribuției parinților ai caror copii frecventeaza creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe. Astfel:…

- Azi este ziua de nastere a lui Cristi Borcea, un alt an in care va "petrece" in inchisoare. Valentina Pelinel a postat pe retelele de socializare un mesaj foarte emotionant, dedicat acesteuia, spunandu-i cat de mult il iubeste.

- Fostul atacant englez Cyrille Regis a decedat ieri la varsta de 59 ani in urma unui infarct, anunța jurnaliștii de la The Guardian. Nascut pe 9 februarie 1958 in Guyana Franceza, Cyrille Regis s-a mutat in Anglia alaturi de familia sa la inceputul anilor 60. A scris istorie la West Bromwich Albion,…

- Gheorghe Simon, ministru al Economiei si deputat PSD Maramures, declara ca se va "supune neconditionat" oricarei decizii care va fi luata de catre CExN, sustinând ca liderii centrali ai partidului si factorii decizionali ai Guvernului trebuie sa dea dovada de unitate. Într-un…

- Ce contin, de fapt, cerealele pentru micul dejun? Cum sunt pacaliți cumparatorii + LISTA E-urilor Asociația pentru Protecția Consumatorilor din Romania (APC Romania) a achiziționat 73 de sortimente de cereale din marile structuri comerciale (hipermarketuri/supermarketuri), in vederea realizarii…

- Dr. Quinn: Pledoarie pentru lectura 15 motive pentru care ar trebui sa citiți mai mult. "Ai carte, ai parte" - este un principiu sanatos de viața pentru unii și doar o vorba aruncata în vânt pentru alții. Din pacate, cea de-a doua categorie este majoritara. …

- Accident mortal produs intre Miercurea Ciuc și Vlahița, luni seara, pe DN 13A, unde doua mașini s-au ciocnit. O femeie a murit și alte cinci persoane ranite luni seara, intre care un copil de trei ani, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua mașini, produs dupa ce un șofer a intrat pe…

- Mitropolitul Moldovei, Inalt Preasfintitul Vladimir, a venit cu un mesaj de Craciun pentru toti moldovenii. Acesta ii indeamna pe oameni sa fie mai buni, sa ii ajute pe cei nevoiasi si sa-si arate dragostea fata de cei apropiati.

- "Nu e rau absolut deloc! Acum mi-a fost semnalat acest sondaj care a fost realizat intre cititorii DCNews. Le multumesc tuturor celor ce m-au votat si in primul rand Dumneavoastrca ca imi dati forta pentru a continua. #rezistamimimpreuna, #continuamimpreuna", a fost mesajul publicat de Rareș Bogdan.…

- "Ambasada SUA ureaza tuturor romanilor un An Nou fericit. In aceasta perioada, in care Romania incepe sarbatorirea Centenarului Marii Uniri, salutam legaturile profunde si pline de prietenie pe care Statele Unite le au cu Romania. Dorim sa continuam intarirea acestei relatii si transmitem…

- In apropierea Revelionului, președintele Romaniei, Klaus Iohannis a transmis un mesaj filmat romanilor. Urarile acestuia pentru un 2018 fericit au fost insoțite de laude la adresa societații civile

- Un tanar din Bals si-a pus capat zilelor in apropiere joi, in apropiere de Navodari si a pierit sub rotile unui tren, la 32 de ani. Barbatul a avut un plan bine pus la punct pentru a incheia socotelile cu viata, spun martorii. Tanarul le-a impartasit intentia sa prietenilor virtuali, pe pagina…

- Cat poti slabi intr-o saptamana cu DIETA SUEDEZA Dieta suedeza se bazeaza pe terci din faina de hrișca, lapte cu conținut redus de grasime, cartofi, fructe și legume. Poti slabi cu ajutorul ei între 3 si 5 kilograme într-o singura saptamâna. Luni Mic dejun: 1 pahar…

- Dr. Quinn: 5 semne care va pot avertiza ca hormonii voștri au luat-o razna Ridicați mana daca in ultimele saptamani v-ați simțit obosite, balonate sau ați avut dispoziții schimbatoare. E normal - în fiecare luna, hormonii voștri - care sunt, dealtfel, arma secreta a organismului - încep…

- Nu e o buruiana, e planta care trateaza cateva boli grave Supranumita de greci „elixir de viata lunga”, planta este folosita si astazi in caz de nervozitate, digestie dificila, lipsa poftei de mancare, anxietate si depresie, dureri reumatice si nevralgii. Este si remediu pe termen lung contra Alzheimerului.…

- Cum sa NU iei „proportii” de sarbatori Pe ultima suta de metri din acest an, in goana dupa cadouri și cumparaturi pentru masa plina de bucate, adu-ți aminte sa ai grija de silueta și de sanatate. Iata care este secretul pentru a nu lua in greutate de sarbatori fara a te abține de la excesele culinare!…

- Dr. Quinn: Top alimente neprietenoase cu stomacul tau Afla ce trebuie sa eviți, sau sa consumi cat mai rar. Ne place sa mâncam cât mai divers, avem pofte pe care ne grabim sa ni le satisfacem, fara sa ne gândim, însa, ca am putea sa-i facem rau stomacului nostru. …