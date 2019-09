Stiri pe aceeasi tema

- Situație fara precedent in SUA, unde trei oameni au murit și alți patru se afla in stare grava, dupa ce au purtat la mana, brațari portocalii din hartie. Poliția incearca acum sa afle mai multe detalii despre evenimentul la care aceștia au participat. Incidentul a fost semnalat de un barbat printr-un…

- Trei persoane au fost gasite decedate din cauze necunoscute si alte patru au fost spitalizate in orasul american Pittsburg, toate victimele avand in comun faptul ca au purtat niste bratari portocalii de...

- Trei persoane au fost gasite decedate din cauze necunoscute si alte patru au fost spitalizate in orasul american Pittsburg, toate victimele avand in comun faptul ca au purtat niste bratari portocalii de hartie, date de obicei participantilor la intrarea la unele evenimente, relateaza agentia Xinhua.…

- Politia din Pittsburgh investigheaza “o situatie medicala”, dupa ce trei persoane au murit si alte patru au fost spitalizate duminica dimineata. Toti cei sapte purtau bratari portocalii din hartie, folosite de obicei pentru accesul in anumite locuri si la anumite evenimente, relateaza cnn.com.Wendell…

- Un incident armat a avut loc in orasul Magdeburg din estul Germaniei, marti, incident in urma caruia cel putin doua persoane au fost ranite si alte cateva zeci au fost arestate de politie, sosita la scurt timp la fata locului, informeaza dpa, titrat de Agerpres. Peste 25 de oameni au fost arestati dupa…

- Cele doua persoane implicate in incidentul armat de ieri, de la Mangalia, barbatul impuscat in gamba si cel care a venit singur la UPU, au parasit spitalul, fara aviz.Va reamintim ca, in cursul zilei de ieri, in jurul orei 12:30, Politia a fost sesizata de faptul ca doua persoane ar fi fost impuscate…

- Autoritațile americane au informat, astazi, ca mai multe persoane ar fi murit și mai multe ar fi fost ranite. In prezent, este investigat atacul, scrie BBC, citat de Mediafax. Poliția a fost anunțata ca un astfel de incident este in desfașurare in jurul orei locale 01.00, in fața unui bar…

- Cel puțin doua persoane au murit in urma unui atac armat produs marți intr-un supermarket din orașul Southaven din statul american Mississippi, au anunțat autoritațile locale, menționand ca principalul suspect a fost impușcat, conform CNN și Fox News, potrivit Mediafax.Incidentul s-a produs…