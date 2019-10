Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul si compozitorul mexican Jose Jose, figura emblematica a muzicii din America Latina timp de peste o jumatate de secol, a decedat sambata, la varsta de 71 de ani, conform media locale, citate de Reuters. Foto: (c) JOSE MENDEZ / EPA Postul mexican de televiziune…

- Ziarul Unirea Cinstea de pe URMA! Ramașițele pamantești ale minerului legendar Mihaila Gritta, cel ce a cheltuit doua tone de aur pentru a ctitori 7 scoli si 7 biserici in Apuseni vor fi reinhumate Ramașițele pamantești ale minerului legendar Mihaila Gritta, cel ce a cheltuit doua tone de aur pentru…

- Ramașițele pamantești ale Reginei Mama Elena, mama Regelui Mihai, vor fi aduse din Elvetia in Romania in data de 19 octombrie. Autoritatile romane vor organiza cu aceasta ocazie funeralii nationale.

- Ramasitele pamantesti ale reginei Elena vor fi aduse la Curtea de Arges, in Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala, a decis Custodele Coroanei Romane, Margareta, potrivit unei informatii publicate pe site-ul www.romaniaregala.ro.

- Junior Agogo, fost internațional ghanez, a decedat, joi, la varsta de 40 de ani.Potrivit The Sun, Agogo a decedat intr-un spital din Londra. Sursa citata mai scrie ca fostul fotbalist suferise un atac vascular cerebral in 2014, la doar doi ani dupa ce iși incheiase cariera. In urma acestor…

- Ramasitele pamantesti ale lui Dante Alighieri ar putea fi mutate in Florenta, dupa ce primarul localitatii a inceput negocierile cu edilul din Ravenna, oras care gazduieste de secole mormantul celui considerat „parintele limbii italiene”.

- ARAD. Accident mortal miercuri seara, in jurul orei 21.30, in centrul satului Mocrea. Un barbat in varsta de 58 de ani, care se afla pe o bicicleta, nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete, intrand in coliziune cu aceasta. In urma impactului, biciclistul a decedat, iar cel care conducea…

- Un cadavru in descompunere a fost descoperit, miercuri, de polițiști pe un camp din localitatea buzoiana Tabaraști. Deși inițial s-a crezut ca trupul ar aparține unei femei de 45 de ani, disparuta de acasa in urma cu o luna, pana la sosirea rezultatului necropsiei nimeni nu poate spune clar al cui este…