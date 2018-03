Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirea in 2003 in Chile a unui schelet minuscul, cu un cap asemanator celui al unui extraterestru, a intrigat planeta, insa analiza cercetatorilor a dezvaluit joi ca scheletul apartinea unei fetite cu mutatii genetice rare, asociate nanismului, informeaza APF. Poreclit "Ata", scheletul mumificat…

- In urma cu 15 ani, un schelet mumificat descoperit in Chile capta atenția intregii comunitați științifice. Dimensiunile reduse, craniul alungit și structura osoasa ciudata i-au facut pe mulți sa speculeze ca originea ființei ar putea fi extraterestra. Testele realizate pe shceleți au aratat diferențe…

- Mai multe state membre UE au anuntat vineri, la Bruxelles, ca iau in calcul sa adopte in zilele urmatoare masuri la nivel national impotriva Rusiei, precum expulzari de diplomati, in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic.

- Dan Petrescu, suspendat doua etape și amendat. Dan Petrescu, antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, a primit o amenda de 6.800 de lei si o suspendare de doua etape, dupa incidentele de la meciul cu Poli Iasi (2-1), a decis miercuri Comisia de disciplina din cadrul FRF. Tehnicianul a fost trimis in tribuna…

- "In PSD? Nici vorba. Ar fi chiar culmea. Eu am inteles ca in alta parte s-a implicat", a declarat Dragnea, la iesirea de la instanta suprema, intrebat de jurnalisti despre implicarea Cambridge Analytica in campania electorala a PSD din 2016. Un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray,…

- Bombonica Prodana a cerut catre Inalta Curte, prin intermediul avocatului sau, sa inceteze procesul penal in cazul sau pentru ca a achitat prejudiciul de 110.000 lei, anunța Realitatea TV. Asta inseamna ca fosta soție a lui Liviu Dragnea iși asuma o parte din vina.Bombonica Prodana a fost…

- Ca urmare a articolului de presa cu titlul“In plin sezon de gripa, bolnavii ieșiți din operație sunt ”plimbați” printre vizitatori, la spitalul județean din Ploiești”publicat de catre cotidianul online Observatorulph.ro referitor la modul de deplasare a pacientilor in Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti…

- (foto: www.adevarul.ro) Asociația Tomis Antidrog Constanța se alatura demersului public inițiat de secretarul de stat al MAI, dr. Raed Arafat, prin care se trage un semnal de alarma asupra promovarii excesive a fumatului folosind noile aparate „fara fum”. „In ultimii ani, pe plan mondial, s-a caștigat…

- Scandal imens la cel mai inalt nivel intre Marea Britanie si Federatia Rusa. Cazul otravirii fostului spion rus, Serghei Skripal, impreuna cu fiica sa Iulia a starnit un adevarat razboi intre cele doua mari puteri. Cei doi au fost gasiti la 4 martie in stare de inconstienta pe o banca din apropierea…

- Doua persoane de varsta a treia au fost condamnate, zilele trecute, de Curtea de Apel Iasi, intr-un proces deschis urmare a unei tragedii ce a avut loc in 2015. Neculai Pipos (70 de ani) si Eugen Rotaru (61 de ani) au fost gasiti vinovati pentru nerespectarea regimului privind armele si munitiile,…

- Pe 7 aprilie, va incepe prohibiția generala, care ține 60 de zile. Poliția de Frontiera anunța ca, in perioada 7 aprilie – 22 mai (45 de zile), se instituie masuri de prohibiție pentru pescuitul comercial, recreativ sportiv și familial al oricaror specii de pești in apele care constituie frontiera de…

- In vara lui 2016, pe fondul inmultirii suspiciunilor cu privire la implicarea Kremlinului in influentarea alegerilor prezidentiale din toamna aceluiasi an din Statele Unite, o echipa de la Casa Alba a pregatit un plan de raspuns care il viza personal pe presedintele rus Vladimir Putin, dar nu l-a mai…

- Noi detalii ies la suprafața in scandalul legat de tentativa de omor asupra „fratelui” lui Puya, Razvan Lucan, cunoscut și sub numele de „Romanu”. Pentru a dovedi ca nu s-a implicat in razboiul interlop din „cartierul miliardarilor”, Marcel Pascu, zis „Kalu” a transmis un mesaj clar, dar și o dovada…

- Baze spatiale aflate pe luna si pe planeta Marte ar putea ajuta la conservarea civilizatiei umane si la grabirea procesului de regenerare al acesteia pe Pamant in contextul unui al treilea razboi mondial, a...

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila, spune despre Irina Tanase, iubita liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, care a fost prezenta la Congresul extraordinar din 10 martie, ca este un "om deosebit", cu "bun simt", care a sustinut echipa formatiunii la aceasta reuniune, transmite Agerpres.

- Otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal cu gaz neuroparalitic este o „crima oribila și nesabuita“, – a declarat joi Amber Rudd, ministrul de interne britanic. Ea a cerut britanicilor sa nu se lase panicați și sa nu se angajeze in speculații pe tema autorilor crimei. Anterior, poliția britanica…

- Comitetul de urgenta al Guvernului britanic, "Cobra", a fost convocat miercuri pentru a discuta despre incidentul in urma caruia un fost agent de spionaj rus se afla in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, relateaza site-ul Euronews.

- S-a pronuntat o hotarare intr-o chestiune de interes pentru alesii neamului, in speta cei care sperau sa poata avea, simultan cu aceasta postura, si calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizata fiind de catre seful statului, in aceasta chestiune, Curtea Constitutionala a analizat, in sedinta de…

- Andrei Nastase, candidatul Platformei DA la Primaria Capitalei, îi sugereaza lui Plahotniuc „sa-și țina marul otravit pentru sine și partenerul sau, Dodon”. Declarația a fost facuta dupa ce astazi PDM a anunțat ca va susține pe „candidatul pro-european comun”. …

- Un barbat de 29 de ani, posibilul ucigaș al tanarului din Negrești-Oaș, este audiat de polițiștii din Paris. Va reamintim ca tanarul de 23 de ani din Negrești, a fost calcat in Paris de o mașina Mercedes, dupa care șoferul a parasit locul faptei. Potrivit presei franceze, barbatul de 29 de ani a fost…

- Licitația pentru bunurile lui Radu Beligan a generat un scandal-monstru intre fiicele regretatului actor. Acestea sustin ca bunurile licitate fac parte din masa succesorala, iar licitatia nu este decat o frauda.

- Napoli lupta in acest sezon, cu sanse reale, la titlu, fiind lider la patru puncte in fata lui Juve, care are un meci mai putin. In tot acest timp, conducerea clubului a oscilat sa-l pastreze sau nu pe Vlad Chiriches. Pana la urma, napoletanii au luat decizia finala in cazul capitanului echipei nationale,…

- Autoturismele second-hand , aduse din tarile europene bogate ale Europei , fac obiectul , in ultima perioada , unei campanii de incriminare . Se umple Romania de rable , noxele emise de acestea sunt mai mari decat in cazul autoturismelor noi , sunt un pericol pe roti , reprezinta principalele acuze…

- Seful Sectiei de procurori din CSM, Codrut Olaru, a ținut sa faca anumite precizari dupa avizul negativ dat propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Kovesi.

- Anul 2018 a adus reguli noi in acordarea ajutorului de deces. Daca pana la sfarsitul anului 2017, acesti bani erau acordati de Casa de Pensii doar in cazul decesului unui pensionar, din ianuarie 2018 ajutorul este acordat de aceeasi institutie si in cazul in care decedatul este salariat. Valoare acestui…

- Revocarea din functie a procurorului sef al DNA este "normala si fireasca", a declarat luni deputatul social-democrat Catalin Radulescu, care a adaugat ca despre suspendarea presedintelui Klaus Iohannis "nu a discutat nimeni". El a reafirmat ca mai intai ar fi trebuit revocat din functie procurorul…

- Ciao.ro: Moartea suspecta a sotilor Maleon scoate la iveala detalii socante! Ambii aveau amanti. Ce au declarat acestia la audieri. Noi detalii ies la iveala in cazul mortii sotilor Maleon! Anda Bogdan aveau relatii extraconjugale, iar presupusii amanti ai acestora au fost deja audiati.…

- ”Doreste sa lase senzatia ca are relatii speciale in Israel. Nu are niciun fel de relatii speciale in Israel. Ce spuneti e o afirmatie pe care as verifica-o. Ce inseamna ”frecvent”, ce inseamna ”se vede”", a afirmat omul de afaceri intr-un interviu la B1TV. El a sustinut ca "Liviu Dragnea…

- Doi martori in dosarul crimei de la Partoș (Alba Iulia) au povestit pentru prima data in instanța ce s-a intamplat in dimineața zilei de 15 iulie 2017. Tribunalul Alba a inceput audierile in cazul unei prietene a familiei atacate și in cazul unui vecin chemat in ajutor, primele persoane care au ajuns…

- Procurorii cer pedespe maxime pentru Viorel Hrebenciuc, Andrei Hrebenciuc și toți inculpații din dosarul in care este anchetata retrocedarea a 43.000 de hectare de padure lui Gheorghe Paltin Sturdza. Miercuri, instanța a ascultat pledoariile finale ale acuzarii , iar procurorul a explicat ce masuri…

- In cazul acestui pacient a fost confirmata gripa tip A H1N1. El are bronhopneumonie și alte afecțiuni și este ținut sub observație de medici, care au emis un pronostic „sever” in ceea ce privește evoluția starii sale de sanatate. „Este un pacient care este intubat, pe Secția de Terapie…

- Desi in cele mai multe cazuri donatorii de sperma isi doresc sa ramana anonimi, nici macar cei care apeleaza la ajutorul unei astfel de proceduri nu ajung sa le cunoasca adevarata identitate, iata ca nu totdeauna poate fi un secret pana la capat. Cazul de fata este un exemplu.

- Controverse și ape tulburi in peisajul justiției din Romania! Mai exact, un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA. Acestea sunt declaratiile lansate la Slatina…

- Gunther Krichbaum, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, ii cere președintelui Comisiei Europene sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind justiția din Romania, transmite Hotnews. Intr-o scrisoare adresata lui Jean Claude Juncker, Krichbaum…

- Nu este justificata crearea unui regim juridic mai favorabil privind suspendarea raportului de serviciu in cazul functionarilor publici trimisi in judecata, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, pe 23 ianuarie, o obiectie de neconstitutionalitate formulata…

- Directorul FBI, Chris Way, a contrazis Casa Alba privind data la care a aflat de acuzatiile de violenta domestica aduse fostului consilier al lui Trump, Rob Porter, scrie CNN, potrivit news.ro.Wray a depus marturie, marti, ca FBI a informat Casa Alba in repetate randuri in legatura cu investigatia…

- Intrebat daca urmeaza o discutie cu Patriarhul Daniel despre impozitarea Bisericii, Teodorovici a raspuns afirmativ. „De ce sa nu avem? Putem discuta orice fel de subiecte. Va fi o discutie informala. Putem avea aceasta discutie chiar si la Biserica, la slujba de duminica”, a sustinut ministrul Finantelor,…

- Astfel, de la ora 13, la Muzeul Unirii va avea loc un concert sustinut de ansamblul de viori „Prietenia", condus de prof. Paul Serban, de la Palatul Copiilor, urmand ca de la ora 14.30 sa aiba loc vernisajul expozitiei „De la Unirea Principatelor la Marea Unire - parcurs istoric si cultural", expozitie…

- Papa Francisc a casatorit un cuplu de insotitori de zbori, in avion, in timpul calatoriei de la Santiago de Chile la Iquique, scrie cbsnews.com, citat de News.ro. Carlos Ciuffardi si Paola Podest planuiau sa se casatoreasca pe 27 februarie 2010, insa un cutremur de mare magnitudine a facut ca biserica…

- Piatra Hypatia, asa cum este cunoscuta, nu este doar extraterestra in origine, ci are si compusi micro-minerali care nu au fost gasiti nicaieri in sistemul nostru solar. Descoperirea sa a ridicat unele intrebari cu privire la formarea Sistemului...

- Ucraineanca Marta Kostiuk, locul 521 WTA, in varsta de 15 ani, a invins-o, luni, cu scorul de 6-2, 6-2, pe chinezoaica Shuai Peng, locul 27 WTA si cap de serie numarul 25, in primul tur al Australian Open.Dupa ce a primit un wild card, Kostiuk, castigatoare a Australian Open la juniori, in…

- Consumul sustinut de ibuprofen, un medicament raspandit impotriva durerilor sau febrei, ar putea fi nociv pentru fertilitatea masculina, avertizeaza un studiu efectuat in randul sportivilor, scrie AFP.

- Mister partial lamurit in cazul audierilor programate joi la DIICOT, in dosarul de delapidare al medicului Mihai Lucan. Edilul clujean, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, care ar fi trebuit sa dea declaratii astazi, dupa cum afirmau surse judiciare, nu au primit citatiilela timp. In aceste…

- Primele detalii din ancheta indica faptul ca barbatul si-a ingropat sotia de vie crezand ca e moarta, dupa ce a batut-o pe strada, potrivit bzi.ro. "Au venit de la un neam de-al lor, erau destul de beti. Veneau pe un drum inspre casa, el a luat-o la bataie si ea a cazut jos. Dupa ce a cazut,…

- Profesorul universitar doctor Bogdan Maleon a fost gasit spanzurat in casa langa trupul sotiei sale, Anda in prima zi de Craciun. Descoperirea macabra a fost facuta de o ruda. Procurorii vorbesc de sinucidere in cazul ambilor soti.

- Celebrul raper Tupac Shakur a fost împușcat în Las Vegas, într-un atac comis dintr-o mașina în 1996, de persoane necunoscute pâna astazi. La începutul acestei luni, fanii au aflat ca poliția ar fi reușit sa dea de urma pistolului cu care a fost ucis…